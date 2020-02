est une expression qui, dans le jargon de la sphère des jeux vidéo, veut dire modification de jeu vidéo ou jeu personnalisé.(Dota) par exemple est un mod du titre Warcraft 3 de l’éditeur Blizzard Entertainment. Dota 2 pour sa part dérive du mod originel Defense Of the Ancients avec la précision qu’il s’agit d’un projet porté (et distribué) par Valve Corporation –. Ce détail vaut son pesant d’or quand on apprend qu’ une récente publication de Blizzard laisse filtrer que l’éditeur veut s’assurer qu’il possédera désormaisC’est de façon brossée ce qui ressort de la dernière mise à jour de la politique d’utilisation de l’éditeur. En substance, le texte précise que « Les jeux personnalisés sont et restent la propriété exclusive de Blizzard. Sans limiter ce qui précède, vous cédez par les présentes à Blizzard tous vos droits, titres et intérêts dans et sur tous les jeux personnalisés,. Si, pour une raison quelconque, vous êtes empêché ou limité dans votre capacité à céder à Blizzard des droits sur les jeux personnalisés, vous accordez à Blizzard une licence exclusive, perpétuelle, mondiale, inconditionnelle, libre de droits et irrévocable permettant à Blizzard d'exploiter pleinement les Jeux personnalisés (ou tout élément de ceux-ci) à quelque fin et de quelque manière que ce soit. Vous convenez en outre que si Blizzard décide que cela est nécessaire, vous exécuterez toute cession future et/ou tout document connexe dès réception d'une telle demande de Blizzard afin de réaliser l'intention du présent paragraphe. Dans la mesure où il vous est interdit de transférer ou de céder vos droits moraux à Blizzard en vertu des lois applicables, vous renoncez, dans toute la mesure permise par la loi, à tout droit moral ou droit similaire que vous pourriez avoir dans tous ces jeux personnalisés, sans aucune rémunération. Sans limiter les droits ou la propriété de Blizzard sur les Jeux personnalisés, Blizzard se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, de retirer les jeux personnalisés de ses systèmes et/ou d'exiger qu'un développeur de jeux personnalisés cesse tout développement et toute distribution d'un jeu personnalisé. Veuillez noter que votre compte Blizzard peut faire l'objet de mesures disciplinaires si vous ne vous conformez pas à la demande de Blizzard ou à la présente politique. »En fait, tous ces développements tirent leur origine dans. La réponse se trouve dans l’histoire de la rixe qui a mis Blizzard et Valve face à face devant les tribunaux. En effet, s’il est difficile d’assurer une protection juridique efficace dud’un jeu, il est possible d’y arriver pour ce qui est des personnages, des éléments visuels et des scripts. Il y a dix ans, Blizzard l'a appris à ses dépens lorsque Valve a acheté les droits d'auteur de Dota (sur les personnages, les éléments visuels et les scripts) au moddeur Icefrog en 2009 , puis à celui à l’origine du mod originel Defense Of the Ancients l’année d’après. En 2012, une décision de justice est venue sceller l’acquisition de l’éditeur Valve, ce qui lui a par la suite permis de lancer Dota 2.Warcraft 3 : Reforged (une version remastérisée de Warcraft 3 : Reign of Chaos) est disponible depuis le 28 janvier dernier. En vertu du nouveau langage juridique adopté par Blizzard, tout jeu similaire créé en s'appuyant sur cette mouture sera entièrement contrôlé par l’éditeur.Source : Blizzard Que pensez-vous du positionnement de Blizzard ?Mettriez-vous sur pied des mods de titres de l’éditeur Blizzard en ayant connaissance des termes juridiques actuels ?