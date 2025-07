Le nouveau CLUF d'Ubisoft vous obligera à détruire vos jeux, et Ubisoft peut résilier ce CLUF à tout moment, de toute façon, vous n'êtes pas propriétaire des jeux que vous avez achetés.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 442 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Dans le cadre d'une bataille juridique en cours, Ubisoft a déposé une réponse controversée à un recours collectif concernant son jeu The Crew. La défense juridique de la société affirme que les joueurs n'achètent pas les jeux directement, mais acquièrent plutôt des licences susceptibles d'être résiliées à la discrétion d'Ubisoft. Ubisoft avait affirmé : "Récemment, une mise à jour de l'accord de Contrat de licence de l'utilisateur final (CLUF) d'Ubisoft vient confirmer cette situation. Selon le nouveau contrat CLUF, les joueurs ont désormais la responsabilité de détruire leurs jeux. Vous pouvez vous dire à juste titre : «» Mais le problème est que, comme c'est le cas pour de nombreuses boutiques de jeux aujourd'hui, vous n'achetez plus vraiment le jeu. Vous achetez simplement une licence pour jouer au jeu, sous réserve des conditions fixées par le vendeur. Même Steam, peut-être la vitrine la plus populaire sur PC, a récemment ajouté une déclaration à sa page de paiement précisant que vous n'êtes pas propriétaire de votre bibliothèque Steam.Le nouveau CLUF d'Ubisoft comporte plusieurs points sensibles, mais la section relative à la "résiliation" se lit comme suit : "" Le CLUF décrit trois scénarios possibles de résiliation : A, Ubisoft vous envoie une notification ; B, votre compte Ubisoft est résilié ; ou C, Ubisoft décide d'interrompre ou de cesser de soutenir le produit.Les utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pas eu de mots tendres pour Ubisoft, mais un commentaire collé sur l'article de discussion souligne quelques autres citations importantes du nouveau CLUF. "". C'est ici que la responsabilité est rejetée sur le joueur. Ubisoft laisse à l'utilisateur le soin de vérifier " périodiquement" si le CLUF a été modifié, et si vous n'aimez pas les changements, vous pouvez résilier le CLUF, ce qui signifie que vous devrez désinstaller tous les jeux et/ou les "détruire".La réaction à cette nouvelle n'a pas été amicale. L'un des principaux commentaires sur les réseaux sociaux est le suivant : "". Un autre utilisateur a comparé cela aux récents licenciements, annulations de jeux et fermetures de studios de Microsoft, en disant : "" Un autre utilisateur a proposé une solution : "", un sentiment qui semble être partagé par tous.Au cours des dernières années, Ubisoft a été au centre d'un procès en cours après avoir annoncé qu'elle fermerait The Crew en 2014, plutôt que de donner aux acheteurs la possibilité de jouer au jeu hors ligne. Il y a eu plusieurs mises à jour au fur et à mesure que le procès avançait, et Ubisoft a même annoncé que les futures versions de The Crew auraient un mode hors ligne. En outre, désormais, il incombe au joueur de « détruire » sa copie de n'importe quel jeu Ubisoft après qu'Ubisoft a mis fin au support.Ubisoft a déjà commencé à diviser ses propriétés. En mars, Ubisoft a créé une filiale avec Tencent qui comprend ses trois principales franchises : Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Les autres propriétés de l'éditeur sont donc pour l'instant dans l'incertitude. Avec cette nouvelle mise à jour du CLUF, l'avenir de ces jeux est plus que jamais menacé.Si vous voulez contribuer à empêcher des entreprises comme celle-ci de mettre fin à des jeux sur un coup de tête, consultez le mouvement Stop Killing Games , dont l'objectif est de "". Le site a déjà reçu plus d'un million de signatures pour son initiative européenne.Pour rappel, ce n'est un secret pour personne qu' Ubisoft est dans une spirale descendante depuis environ un an, après que des jeux comme Avatar : Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws aient connu des performances médiocres, et que XDefiant ait été fermé. Assassin's Creed : Shadows a sans aucun doute été un succès critique et commercial, mais pas assez pour maintenir l'entreprise dans une bonne situation.La situation est telle que Juraj Krupa, PDG d'AJ Investments qui a investi dans l'entreprise, aurait qualifié la société "d'horriblement mal gérée", précisant qu'elle n'a pas informé le public des conversations supposées avec Microsoft et EA concernant d'éventuels accords d'acquisition. Un commentaire sévère qui illustre la perte de confiance croissante envers la direction actuelle du groupe.Pensez-vous que ce changement est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?