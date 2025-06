Vous aimez jouer seul ? Ubisoft vous surveille quand même : le développeur français de jeux vidéo Ubisoft vous oblige à vous connecter à chaque fois que vous lancez un jeu solo afin de vous espionner

Envoyé par Joakim Söderberg, avocat spécialisé dans la protection des données chez noyb Envoyé par Imaginez que le bonhomme du Monopoly s'assoie à votre table et prenne des notes chaque fois que vous voulez jouer à un jeu de société avec votre famille ou vos amis. Eh bien, c'est la réalité des jeux vidéo. Souvent, peu importe que les jeux soient joués en ligne ou hors ligne. Tant que vous disposez d'une connexion Internet ouverte lorsque vous jouez, vos données sont collectées et analysées.

Envoyé par Lisa Steinfeld, avocate spécialisée dans la protection des données chez noyb Envoyé par Les jeux vidéo sont chers, mais cela n'empêche pas des entreprises comme Ubisoft d'obliger leurs clients à jouer en ligne à des jeux hors ligne, simplement pour gagner plus d'argent en suivant leur comportement. Les actions d'Ubisoft sont clairement illégales et doivent cesser.



Noyb a déposé une plainte contre le développeur et éditeur français de jeux vidéo Ubisoft (connu pour Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia). Selon la plainte, l'entreprise oblige ses clients à se connecter à Internet chaque fois qu'ils lancent un jeu solo. C'est le cas même si le jeu ne dispose d'aucune fonctionnalité en ligne. Cela permet à Ubisoft de collecter des données sur le comportement des joueurs.Noyb affirme également que la société collecte des données sur le moment où vous démarrez un jeu, la durée pendant laquelle vous y jouez et le moment où vous le fermez. Même après que le plaignant ait explicitement demandé pourquoi il était obligé d'être en ligne, Ubisoft n'a pas divulgué la raison de cette obligation. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du RGPD, il ne semble pas y avoir de base juridique valable pour collecter de manière aléatoire de telles données sur les utilisateurs.Voici les argumentts de Noyb :La plupart des jeux vidéo proposés par le développeur et éditeur français Ubisoft sont conçus pour une expérience solo. Parmi les titres les plus populaires de cette catégorie, on trouve les franchises Assassin's Creed, Far Cry et Prince of Persia. Même si ces jeux peuvent être joués sans jamais interagir avec d'autres joueurs, Ubisoft oblige les joueurs sur PC à se connecter à Internet et à se connecter à un compte Ubisoft avant de pouvoir jouer à un jeu acheté.C'est également ce qui est arrivé au plaignant : après avoir acheté le jeu Ubisoft « Far Cry Primal » sur la boutique en ligne Steam, il a essayé de le lancer hors ligne, mais s'est rendu compte que cela n'était pas possible. Il a été contraint de se connecter à un compte Ubisoft avant de pouvoir commencer à jouer.Pour en savoir plus sur les pratiques d'Ubisoft en matière de collecte et de suivi des données, le plaignant a déposé une demande d'accès en vertu de l'article 15 du RGPD. Ubisoft a répondu en fournissant des informations telles que l'identifiant unique du plaignant et des informations sur le moment où il a lancé le jeu, la durée de celui-ci et le moment où il l'a quitté. Étant un individu féru de technologie, le plaignant a également examiné quelles données exactes étaient envoyées à Ubisoft lorsqu'il jouait. Le plaignant a découvert qu'en seulement 10 minutes, le jeu avait établi 150 connexions à des serveurs externes. Parmi les destinataires des données du plaignant figuraient Google, Amazon et la société américaine de logiciels Datadog.Afin d'en savoir plus, le plaignant a également contacté le service clientèle d'Ubisoft. Dans sa réponse, Ubisoft a affirmé qu'il effectuait uniquement une vérification de propriété au lancement. Pour tout le reste, le plaignant a été renvoyé vers le contrat de licence utilisateur final (CLUF) et la politique de confidentialité de la société. Ubisoft y confirme qu'il collecte des données personnelles "", qu'il utilise "" et qu'il collecte des "données de jeu » ainsi que des « données de connexion et de navigation ».Le fait est que le plaignant n'a jamais consenti à ce traitement. Selon l'article 6, paragraphe 1, du RGPD, cela signifie que le traitement n'est légal que s'il est nécessaire, ce qui n'est pas le cas pour le plaignant. Ayant acheté le jeu sur Steam, la propriété est déjà confirmée. De plus, Ubisoft propose une option (cachée) permettant de jouer au jeu hors ligne, ce qui montre que le traitement de toutes les données personnelles dans la configuration standard n'est en réalité pas nécessaire. Et même si c'était le cas, cela n'expliquerait pas la collecte de données pendant le jeu.Si Ubisoft souhaite obtenir des données pour améliorer un jeu, il lui suffit de demander le consentement des utilisateurs. L'entreprise peut également demander aux joueurs s'ils souhaitent envoyer des rapports de bogues individuels à ses serveurs. Cependant, il ne semble pas légal que l'ordinateur d'un utilisateur envoie des rapports constants par défaut.Noyb a donc déposé une plainte auprès de l'autorité autrichienne de protection des données (DSB) en vertu du RGPD. Noyb demanda à la DSB de déclarer qu'Ubisoft a enfreint l'article 6, paragraphe 1, du RGPD en traitant des données à caractère personnel sans base juridique valable. En outre, ils demandent à Ubisoft de supprimer toutes les informations à caractère personnel du plaignant qui ont été traitées sans base juridique valable et de cesser tout traitement illicite. Ils suggèrent également à l'autorité de protection des données d'imposer une amende administrative. Sur la base du chiffre d'affaires d'Ubisoft, qui s'élève à plus de 2 milliards d'euros, l'autorité de protection des données pourrait infliger une amende pouvant atteindre 92 millions d'euros.Pour rappel, la célèbre entreprise française de jeux vidéo Ubisoft, autrefois saluée pour son innovation et ses franchises emblématiques comme Assassin’s Creed, Far Cry ou encore Watch Dogs, traverse actuellement une crise qui inquiète à la fois ses investisseurs et ses employés.Des joueurs ont poursuivi Ubisoft en justice par le biais d'un recours collectif au sujet de la disparition de The Crew et du retrait de la boutique, arguant que la démarche de la société enfreignait les lois californiennes et équivalait à divers niveaux de fraude. Ubisoft a depuis déposé une réponse à la plainte, et elle est frustrante, car les avocats de la société ont déclaré haut et fort que les joueurs n'achètent pas des jeux mais des licences qui peuvent être interrompues à n'importe quel moment. Ubisoft affirme notamment que les joueurs ne sont pas propriétaires de leurs jeux , une situation très controverséEn outre, même Juraj Krupa, PDG d'AJ Investments qui a investi dans l'entreprise, aurait qualifié la société « d'horriblement mal gérée » , précisant qu'elle n'a pas informé le public des conversations supposées avec Microsoft et EA concernant d'éventuels accords d'acquisition. Le groupe d'investissement, qui avait déjà exhorté la direction d'Ubisoft à procéder à des changements radicaux, a déclaré qu'Ubisoft devait présenter une "feuille de route claire pour le redressement", compte tenu de "la baisse de la valeur actionnariale, de l'exécution opérationnelle médiocre et de l'incapacité à s'adapter efficacement aux tendances du marché."noyb est une ONG financée par des dons et basée à Vienne, en Autriche, qui travaille à l'application des lois sur la protection des données, en particulier le RGPD et la directive ePrivacy. Actuellement, une équipe de plus de 20 experts juridiques et informatiques de toute l'Europe travaille à garantir que le droit fondamental à la vie privée est respecté par le secteur privé. Plus de 5 000 membres soutiennent son travail.Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?