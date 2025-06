La Switch 2 de Nintendo est la console de jeux vidéo qui s'est vendue le plus rapidement de tous les temps, avec un record de 3,5 millions d'unités vendues en seulement quatre jours



Bien que la Switch 2 enregistre des ventes record, son prix de 450 dollars continue de susciter des réactions mitigées. Alors que Nintendo affirme ne pas vendre sa console à perte et que ce prix n'est pas influencé par les droits de douane, les détracteurs estiment que la stratégie de prix de l'entreprise est opportuniste. De nombreux utilisateurs remettent en question cette justification de la « valeur », la considérant comme une tactique visant à maximiser les profits.La société japonaise a déclaré le mercredi 11 juin qu'il s'agissait du « niveau de ventes mondial le plus élevé » pour tout appareil Nintendo au cours des quatre premiers jours suivant sa sortie, ce qui pourrait permettre à Nintendo d'atteindre son objectif de vendre 15 millions d'appareils Switch 2 d'ici la fin du mois de mars prochain.« Nous sommes reconnaissants de leur réaction et heureux de voir qu'ils s'amusent déjà avec la Nintendo Switch 2 en découvrant de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux jeux qui rassemblent leurs amis et leur famille d'une manière inédite », a déclaré Doug Bowser, président et directeur général de Nintendo of America, dans un communiqué de presse.L'engouement est grand autour de cette console à 450 dollars, car il s'agit du premier lancement majeur de Nintendo depuis la sortie de la Switch originale il y a environ huit ans. La Switch originale s'est vendue à 152 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2017.Nintendo a lancé la Switch 2 le 5 juin, et les gamers invétérés ont fait la queue pendant des heures pour se procurer la console, tandis que les magasins Best Buy ont prolongé leurs heures d'ouverture pour répondre à la demande.Nintendo a apporté des améliorations significatives au matériel de la Switch 2 pour justifier la forte augmentation de prix, notamment un écran plus grand, des versions améliorées des manettes Joy-Con et de nouvelles fonctionnalités sociales. Elle dispose également de plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont une fonction Game Chat qui permet aux joueurs de communiquer avec d'autres joueurs en appuyant sur un bouton de la console.Alors que Nintendo célèbre le succès du lancement de sa nouvelle console, l'entreprise japonaise poursuit sa politique agressive en matière de conditions d'utilisation avec la Switch 2. Le nouveau contrat d'utilisation de Nintendo avertit que toute tentative de modification, de contournement des protections ou d'altération de la console peut entraîner un blocage ou une désactivation permanente de la Switch 2.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cet engouement pour la nouvelle console Switch 2 est justifié ou pertinente ?