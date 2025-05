Près de 200 développeurs de jeux vidéo à l'origine du jeu Overwatch d'Activision Blizzard ont rejoint le CWA, le dernier syndicat en date du secteur des jeux vidéo des studios appartenant à Microsoft.

Près de 200 développeurs de jeux vidéo à l'origine d'Overwatch, la franchise à succès d'Activision Blizzard, ont rejoint les Communications Workers of America (CWA), devenant ainsi le dernier groupe de travailleurs du secteur des jeux vidéo des studios appartenant à Microsoft à former un syndicat à part entière. Un arbitre neutre a confirmé aujourd'hui qu'une majorité écrasante de travailleurs avaient signé une carte d'autorisation syndicale ou indiqué qu'ils souhaitaient une représentation syndicale par le biais d'un portail en ligne. Les travailleurs seront membres de la section locale 9510 du CWA dans le comté d'Orange, en Californie, et Microsoft a reconnu le syndicat.« Les licenciements massifs dans l'industrie du jeu vidéo et dans mon propre studio ont été l'une des premières raisons pour lesquelles j'ai commencé à me renseigner sur la manière de s'organiser pour créer un lieu de travail plus sain pour tout le monde », a déclaré Frank Le Cocq, artiste VFX et membre du comité de syndicalisation. « Lorsque nous avons entamé nos démarches syndicales, il était encourageant de savoir que nos collègues voisins de World of Warcraft avaient déjà franchi avec succès toutes les étapes du processus.L'Overwatch Gamemakers Guild-CWA (OWGG-CWA) est une unité qui regroupe des développeurs de jeux dans toutes les disciplines, y compris la conception, la production, l'ingénierie, l'art, le son et l'assurance qualité.« Après une longue histoire de licenciements, d'augmentation des effectifs et de conditions de travail médiocres dans l'industrie mondiale des jeux vidéo, mes collègues et moi-même sommes ravis de nous joindre à l'effort syndical plus large visant à organiser notre industrie pour l'améliorer, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps », a déclaré Foster Elmendorf, analyste de test senior II et membre du comité d'organisation. « Le fait que les travailleurs s'organisent et s'efforcent d'obtenir de meilleures conditions en tant que groupe nous permet de présenter des initiatives qui amélioreront non seulement notre lieu de travail, mais aussi les jeux vidéo dans leur ensemble.Plus de 2 600 travailleurs des studios appartenant à Microsoft ont formé un syndicat avec le CWA, à la suite d'un accord novateur de neutralité de la main-d'œuvre pour l'organisation des travailleurs. Avec un syndicat, les travailleurs pourront demander collectivement des améliorations sur le lieu de travail, telles que des protections contre les licenciements, la sécurité de l'emploi, des augmentations de salaire, des limites à l'externalisation et des protections contre le travail à distance.« Je me syndique parce que je crois en cette entreprise, en nos équipes et au travail que nous accomplissons ensemble. Se syndiquer, c'est avoir un siège à la table des négociations afin de pouvoir travailler avec la direction à la mise en place de conditions de travail meilleures et plus durables », a déclaré Jess Castillo, analyste de test senior II et membre du comité de syndicalisation. « En fin de compte, lorsque nous sommes soutenus et prospères, nous pouvons offrir les meilleures expériences possibles à nos joueurs, et c'est ce qui nous a tous amenés ici en premier lieu.« La Californie continue d'être une plaque tournante pour l'organisation des jeux vidéo, et nous sommes ravis d'accueillir les développeurs de jeux Overwatch au sein du CWA, aux côtés de nos frères et sœurs syndicalistes du jeu vidéo chez World of Warcraft et SEGA of America », a déclaré Jason Justice, président de la section locale 9510 du CWA. « Lorsque les travailleurs s'unissent pour construire le pouvoir, nous sommes en mesure d'assurer un avenir meilleur pour tous ».L'annonce d'OWGG-CWA est la dernière mise à jour de l'organisation de l'industrie des technologies et des jeux vidéo, puisque plus de 6 000 travailleurs aux États-Unis et au Canada se sont organisés avec la Campaign to Organize Digital Employees (CODE-CWA) depuis son lancement il y a cinq ans. Près de 500 travailleurs du secteur des jeux vidéo ont également rejoint United Videogame Workers-CWA, un syndicat du secteur des jeux vidéo qui s'efforce de renforcer le pouvoir indépendamment de l'employeur ou du statut de l'emploi actuel.