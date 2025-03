Les travailleurs du secteur des jeux vidéo aux États-Unis disposent désormais d'un syndicat à l'échelle de l'industrie, l'United Videogame Workers espère rallier tous les développeurs à des luttes plus larges

Today, we are announcing the formation of United Videogame Workers-CWA, an industry-wide union formed by @CODE_CWA and @CWAUnion 💪🎮



We're launching at #GDC2025 this morning to build a video game industry that works for us. We're done playing. pic.twitter.com/vPfAqsJbAO — United Videogame Workers-CWA (@vgworkers) March 19, 2025



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 220 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette initiative voit le jour dans un contexte marqué par un taux de syndicalisation historiquement bas dans le secteur technologique aux États-Unis, malgré un intérêt élevé pour les syndicats. En effet, selon un rapport de Visual Capitalist publié en septembre 2024, 67 % des travailleurs américains de la technologie sont intéressés par l'adhésion à un syndicat et 73 % ont déclaré que les syndicats les aidaient "en grande partie".La mission de l'UVW-CWA, selon un communiqué de presse du groupe, est « non seulement de construire une communauté et une solidarité parmi les travailleurs du jeu vidéo, mais aussi de mettre en place des campagnes d'éducation à grande échelle sur l'organisation syndicale dans l'industrie du jeu vidéo ». Contrairement aux syndicats individuels qui négocient des contrats avec les employeurs, le modèle d'adhésion directe fonctionne davantage comme un groupe commercial volontaire où les cotisations et les ressources sont mises en commun pour contribuer à diverses luttes syndicales sur l'ensemble du marché.Cette annonce intervient alors que les acteurs de jeux vidéo de la SAG-AFTRA entament leur neuvième mois de grève pour obtenir des protections contre l'IA, tandis que les éditeurs expérimentent des répliques numériques.« Pendant les deux tiers de l'histoire industrielle moderne, il n'y avait pas de formes légales de syndicats », a déclaré Emma Kinema, une développeuse de jeux à l'origine de la campagne 2018 Game Workers Unite, devenue agent d'organisation pour CODE-CWA. « Il s'agissait simplement d'humains qui se réunissaient pour s'organiser du mieux qu'ils pouvaient afin de faire pression sur leurs employeurs pour obtenir de meilleures conditions. »Emma Kinema a souligné les protections statutaires inscrites dans la loi nationale sur les relations de travail de 1935 comme un « traité de paix » qui peut couper dans les deux sens si les forces conservatrices de la deuxième administration Trump l'annulent.Bien que des syndicats de développeurs se soient formés ces dernières années dans certaines des plus grandes sociétés de jeux aux États-Unis, aucun d'entre eux n'a encore réussi à négocier son premier contrat.En 2023, les employés de Microsoft ont formé le premier syndicat de l'entreprise aux États-Unis . Les testeurs QA des studios ZeniMax de Microsoft, connus pour des franchises comme Fallout et Doom, ont voté à une écrasante majorité en faveur de la création d'un syndicat. Représenté par ZeniMax Workers United et CWA, le groupe de 300 membres est devenu le plus grand syndicat d'assurance qualité d'un studio de jeu américain.Par ailleurs, le personnel chargé de l'assurance qualité chez Raven Software, qui travaille sur Call of Duty pour Activision, aujourd'hui propriété de Microsoft, approche du troisième anniversaire de la négociation d'une convention collective avec l'entreprise. À l'automne dernier, le groupe a déposé une plainte contre Activision et Microsoft pour « négociation de mauvaise foi ». « Nous nous engageons à négocier de bonne foi », avait alors déclaré un porte-parole de Microsoft.La récente initiative du CWA visant la création d'un syndicat à l'échelle du secteur intervient cependant dans un contexte d'inquiétude croissante concernant les conditions de travail dans l'industrie du jeu. En effet, malgré de bonnes performances financières, des entreprises comme Activision Blizzard et EA ont procédé à des licenciements massifs, soulignant l'insécurité de l'emploi. Les critiques dénoncent une exploitation des développeurs dans l'industrie du jeu vidéo , marquée par de longues heures de travail et l'instabilité de l'emploi, alors que les cadres supérieurs continuent de percevoir des rémunérations substantielles. Ces situations illustrent pourquoi être développeur de jeux vidéo n'est peut-être pas, en définitive, un travail de rêve.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative du CWA crédible ou pertinente ?