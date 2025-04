Le créateur original de Fallout a reçu l'ordre de détruire le code source du jeu vidéo, puis Interplay a perdu ses archives officielles



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 311 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Pour rappel, Fallout est une franchise médiatique de jeux vidéo de rôle post-apocalyptiques créée par Tim Cain et Leonard Boyarsky, chez Interplay Entertainment. La série se déroule en grande partie durant la première moitié du troisième millénaire, après une guerre nucléaire dévastatrice entre la Chine et les États-Unis, dans un cadre rétrofuturiste atompunk et avec des illustrations influencées par la culture d'après-guerre des États-Unis des années 1950, avec son mélange d'espoir dans les promesses de la technologie et de peur de l'anéantissement nucléaire. Fallout est considéré comme le successeur spirituel de Wasteland, un jeu de 1988 développé par Interplay Productions.« Il y a beaucoup d'organisations qui exigent d'être les gardiens des archives et qui font un travail terrible », explique Tim Cain dans un nouveau vlog sur YouTube. « Elles perdent les actifs qu'elles étaient chargées de conserver. Cela s'est produit à plusieurs reprises au cours de ma carrière. Lorsque j'ai quitté Fallout, on m'a dit que je devais détruire tout ce que je possédais, et c'est ce que j'ai fait. Toutes mes archives. Les premières notes de conception, le code des différentes versions, les prototypes, tout le code GURPS - tout a disparu. »Tim Cain affirme qu'Interplay avait l'intention de conserver des archives en interne, mais « ils les ont perdues. Lorsqu'ils m'ont finalement contacté, quelques années après mon départ, pour me dire "oups, nous les avons perdues", j'ai pensé qu'ils m'avaient piégé en me disant "nous allons vous poursuivre en justice si vous dites que vous les avez". Il s'est avéré que non, ils l'avaient vraiment perdue. »Le code de la version commerciale de Fallout a finalement été récupéré, explique Tim Cain, mais de nombreux éléments utilisés dans la création du jeu de rôle ne l'ont pas été. L'illustration originale a disparu. La version originale du jeu, qui utilisait le système de table GURPS, a disparu. Les modèles physiques en argile utilisés pour créer les têtes parlantes dans les jeux Fallout originaux ont également été perdus, explique Tim Cain.Alors que la préservation des jeux est souvent associée à la disponibilité des jeux sur les plateformes modernes, le véritable travail de préservation effectué par des organisations telles que la Video Game History Foundation consiste davantage à sauvegarder l'histoire et le contexte de la création des jeux, comme le matériel de développement dont Tim Cain fait référence ici.Si certaines entreprises prennent aujourd'hui la préservation au sérieux, comme on le voit avec les archives internes massives de PlayStation, cela n'a pas toujours été le cas dans le passé, et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. « Des individus et des organisations travaillent activement contre la préservation », explique Tim Cain. « La quantité d'informations perdues sur Fallout et ses premiers développements m'attriste. Je les avais. Je les avais sous forme numérique et on m'a ordonné de les détruire. »Quelle que soit la qualité de la préservation de Fallout, Tim Cain est persuadé que l'on se souviendra encore de lui dans le futur. « Bethesda a rendu cette propriété intellectuelle populaire et c'est en grande partie pour cela qu'on s'en souviendra dans 50 ans ou même dans un siècle », explique-t-il.« Tant d'autres jeux sortis dans les années 70, 80 et 90 n'ont plus de code. Les éléments artistiques ont disparu », conclut Tim Cain. « Bien sûr, vous pouvez essayer d'ouvrir les bases de données et d'en extraire ces éléments, mais vous n'obtenez que les éléments finaux. Vous n'obtiendrez pas le code source ou l'œuvre d'art d'origine. Je pense que c'est la même chose pour les années 2000 et 2010, et probablement maintenant pour les années 2020. Des choses se perdent ».La récente mésaventure de Tim Cain met en évidence un problème de nature plus large. Une enquête menée par Apricorn en 2023 a révélé que sur les 90 % d'entreprises contraintes d'utiliser leur système de sauvegarde, seules 27 % ont pu récupérer l'intégralité de leurs données. L'étude indique notamment que deux entreprises sur trois perdent des données à cause de sauvegardes défaillantes et que 22 % d'entre elles admettent ne pas disposer de sauvegardes suffisamment robustes en cas d'attaque.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous la position de Tim Cain crédible ou pertinente ?