Le plus grand concurrent auquel Nintendo est confronté, c’est lui-même

En mai 2023, Nintendo a déclaré que le successeur de la Switch ne sortirait pas avant avril 2024 au plus tôt. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a expliqué lors d’une présentation aux investisseurs que la société n’envisageait pas de nouveau matériel pour l’exercice 2023/24, qui se termine le 31 mars 2024. La Switch actuelle est livrée avec seulement 32 Go de mémoire interne, alors que de nombreux jeux PlayStation et Xbox de la génération actuelle dépassent les 100 Go.Cette décision intervient malgré une baisse des ventes de la Switch. La console s'est vendue à près de 18 millions d'unités lors du dernier exercice, contre 23 millions l'année précédente et 28 millions l'année d'avant. Nintendo ne cherche cependant pas à sortir précipitamment une nouvelle console pour faire face à ce déclin, puisqu'il prévoit une nouvelle baisse pour l'année à venir.« Soutenir l'élan des ventes de la Switch sera difficile au cours de sa septième année », a déclaré Furukawa lors de la présentation. « Notre objectif de vendre 15 millions d'unités au cours de cette année fiscale est un peu exagéré, mais nous ferons de notre mieux pour soutenir la demande à l'approche des fêtes de fin d'année afin d'atteindre cet objectif. »Selon plusieurs personnes au fait des projets de Nintendo en matière de consoles de nouvelle génération, l'entreprise devrait sortir son nouveau matériel au cours du second semestre 2024, dans le but de s'assurer qu'elle dispose d'un stock suffisant dès le premier jour et d'éviter le type de pénurie observé avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S. Bien que les détails spécifiques sur la console soient gardés précieusement, certains analystes ont indiqué que la consolepourrait être utilisée en mode portable, à l'instar de la Nintendo Switch.Comme son prédécesseur, la nouvelle console de Nintendo acceptera également les jeux physiques via un emplacement pour cartouche, ont précisé les sources. D'autres détails, comme la prise en charge de la rétrocompatibilité pour les jeux Switch (physiques et numériques), restent flous. Nintendo a déclaré vouloir convertir le plus grand nombre possible d'utilisateurs de la Switch (plus de 100 millions) à sa prochaine console, bien que certains éditeurs tiers auraient exprimé leur inquiétude quant au fait que la prise en charge des jeux Switch par l'héritage pourrait avoir un impact négatif sur les ventes des titres de la prochaine génération.Le Dr Serkan Toto, consultant industriel basé à Tokyo, a déclaré qu'un lancement de la console en 2024 serait logique pour Nintendo, car il est prévu de voir des baisses à deux chiffres dans les ventes de matériel et de logiciels de la Switch cette année, après qu'elle ait effacé sept ans sur le marché. « Je dirais généralement qu'en regardant les finances de Nintendo, il semble clair qu'il est temps de lancer un nouveau matériel en 2024 », a-t-il déclaré. Les ventes de matériel devraient déjà chuter de 16,5 % d'une année sur l'autre au cours de l'exercice actuel, tandis que la baisse des ventes de logiciels devrait atteindre 15,9 %. « Le seul moyen d'empêcher ces pertes de s'envoler lors du prochain exercice est un nouvel appareil, et le second semestre 2024 me semble être une fenêtre de sortie réaliste. »Christopher Dring, responsable des jeux B2B de ReedPop, a déclaré que Nintendo a tendance à lancer du matériel « en milieu de cycle » par rapport à la PlayStation et à la Xbox. Il a déclaré que la Switch originale est sortie plus de trois ans après la PS4 et la Xbox One, ce qui s’est avéré être un mouvement efficace pour Nintendo. Une sortie au second semestre 2024 pour la Switch 2 serait près de quatre ans après la PS5 et les séries X et S de Xbox, de sorte que nous assisterions à un lancement ‘en milieu de cycle’ similaire pour Nintendo.Cependant, le plus grand concurrent auquel Nintendo est confronté, c’est lui-même. 