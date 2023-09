Le syndicat SAG-AFTRA vote à l'unanimité pour étendre sa grève à l'industrie des jeux vidéo

Communiqué du syndicat SAG-AFTRA

Activision Productions Inc,

Blindlight LLC,

Disney Character Voices Inc,

Electronic Arts Productions Inc,

Epic Games, Inc,

Formosa Interactive LLC,

Insomniac Games Inc,

Take 2 Productions Inc,

VoiceWorks Productions Inc. et

WB Games Inc.

Le conseil national de SAG-AFTRA a voté à l'unanimité l'envoi d'un vote d'autorisation de grève aux membres de SAG-AFTRA en vue des prochaines dates de négociation du syndicat avec les sociétés de jeux vidéo signataires, qui incluent.. :Cela fait près d'un an que le contrat de SAG-AFTRA pour les jeux vidéo, l'accord sur les médias interactifs, a été prolongé au-delà de la date d'expiration initiale, alors que nous négociions avec les sociétés pour obtenir les conditions essentielles dont les membres de SAG-AFTRA ont besoin. Malheureusement, tout au long des négociations, les sociétés n'ont pas répondu à ces besoins. C'est pourquoi le comité de négociation et le conseil national ont décidé à l'unanimité que le syndicat devait disposer d'une autorisation de grève approuvée par les membres lors de la reprise des négociations le 26 septembre.Bien que des questions essentielles telles que des salaires qui suivent l'inflation et des protections contre l'utilisation effrénée de l'intelligence artificielle soient des points d'achoppement courants dans les négociations, l'accord sur les médias interactifs (jeux vidéo) est un contrat distinct des contrats de télévision, de cinéma et de diffusion en continu contre lesquels les membres de la SAG-AFTRA sont actuellement en grève."Nous y revoilà ! Aujourd'hui, notre accord sur les médias interactifs (jeux vidéo) est lui aussi dans l'impasse. Une fois de plus, nous sommes confrontés à la cupidité et au manque de respect des employeurs. Une fois de plus, l'intelligence artificielle met nos membres en danger et réduit leurs possibilités de travailler. Et une fois de plus, SAG-AFTRA s'oppose à la tyrannie au nom de ses membres", a déclaré Fran Drescher, présidente de SAG-AFTRA. "Le chevauchement de ces deux contrats SAG-AFTRA n'est pas une coïncidence, mais plutôt un problème prévisible qui affecte notre industrie ainsi que d'autres dans le monde entier. La maladie de l'avidité se répand comme une traînée de poudre, prête à priver les travailleurs de leurs moyens de subsistance et les êtres humains de leur utilité. À la SAG-AFTRA, nous disons NON ! Pas sous notre surveillance !"Le travail effectué dans le cadre de l'accord sur les médias interactifs comprend également une grande part de "capture de performance", où des professionnels formés, dont beaucoup sont des cascadeurs, fournissent des performances capturées numériquement et utilisées pour donner un mouvement expressif aux personnages de jeux vidéo. L'utilisation non réglementée de l'IA représente une menace énorme pour les professions de ces artistes.Duncan Crabtree-Ireland, directeur exécutif national et négociateur en chef de la SAG-AFTRA, explique : "Les artistes de la capture de la voix et de la performance qui donnent vie aux personnages de jeux vidéo méritent un contrat qui reflète la valeur qu'ils apportent à l'industrie du jeu vidéo, qui pèse plusieurs milliards de dollars. L'IA de capture de la voix et de la performance fait déjà partie des utilisations les plus avancées de l'IA : la menace est là et elle est réelle. Sans protection contractuelle, les employeurs demandent aux artistes-interprètes de participer sans le savoir à l'extinction de leur art et de leurs moyens de subsistance.Outre les protections contre l'IA, SAG-AFTRA demande les mêmes augmentations de salaire pour les artistes-interprètes de jeux vidéo que pour ceux qui travaillent dans le cadre des contrats de cinéma et de télévision : 11 % rétroactivement à l'expiration et 4 % d'augmentation au cours des deuxième et troisième années de l'accord - ce qui est nécessaire pour que les salaires des membres suivent l'inflation.Le syndicat demande également que les artistes de plateau bénéficient des mêmes périodes de repos de cinq minutes par heure que celles auxquelles ont droit les artistes hors plateau. Il demande également la présence d'un médecin de plateau lors des cascades ou des travaux dangereux, comme sur un plateau de cinéma ou de télévision, l'interdiction des cascades lors des auditions enregistrées par les artistes eux-mêmes et des protections contre le stress vocal.Un vote favorable à l'autorisation de grève ne déclenche pas une grève. Au contraire, l'autorisation de grève permet au conseil national de déclarer une grève si les sociétés de jeux vidéo ne négocient pas équitablement avec la SAG-AFTRA dans l'intérêt de ses membres. Le syndicat se bat pour obtenir une clause de protection dans le contrat qui exigera un consentement éclairé et un paiement approprié pour la création et l'utilisation de répliques numériques et pour l'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle avec les performances de nos membres.Les cartes postales d'information sur le vote seront envoyées aux électeurs admissibles le mardi 5 septembre 2023. Le vote se terminera à 17 heures, heure de Paris, le 25 septembre 2023. Les membres sont également invités à en savoir plus lors des réunions d'information prévues le jeudi 7 septembre et le mardi 12 septembre, de 18 à 20 heures (heure locale) et de 21 à 23 heures (heure de l'Est). Pour les instructions de vote, les informations sur les réunions et plus encore, veuillez consulter le site sagaftra.org/videogames2023.