Electronic Arts (EA) a publié sur GitHub le code source C++ de quatre jeux Command & Conquer sous la licence open source GPL, et encourage le modding avec le support du Steam Workshop



Electronic Arts est une société américaine fondée en 1982 et dont le siège se situe à Redwood City, en Californie. Electronic Arts est l'un des principaux développeurs et producteurs mondiaux de jeux vidéo. La société a occupé la première place sur ce marché jusqu'en 2008, notamment grâce à des rachats de sociétés et de franchises de jeux, mais aussi en acquérant les droits de licences sportives, comme celles de la FIFA, la NBA, la NFL, ou encore celle de la LNH. Electronic Arts est, en 2013, la troisième plus grande société commercialisant des jeux vidéo, par chiffre d'affaires, après avoir été la 4e en 2012 et 2011.La récente initiative d'Electronic Arts concerne les jeux Command & Conquer (Tiberian Dawn), Command & Conquer : Alerte Rouge, Command & Conquer : Renegade et Command & Conquer : Generals. Le code source de ces jeux est désormais disponible sur la page GitHub d'EA. Bien que les ressources et les cinématiques des jeux restent propriétaires, l'ouverture du code devrait aider les moddeurs et la communauté des restaurateurs de jeux à maintenir la jouabilité de ces titres classiques.En outre, EA améliore les possibilités de modding en ajoutant la prise en charge du Steam Workshop aux titres les plus récents de la franchise de stratégie en temps réel. Il s'agit notamment d'un pack d'aide au modding comprenant des ressources issues de titres de la série sur le moteur SAGE, tels que Command & Conquer Red Alert 3.Cette initiative pourrait relancer l'intérêt pour un genre dont la popularité a baissé, en attirant potentiellement de nouveaux joueurs vers la franchise. Cette sortie marque une étape importante dans la préservation des jeux vidéo et reflète l'engagement positif d'EA vis-à-vis d'une série de jeux qui lui est chère.Alors que l'initiative d'EA encourage le modding et l'innovation, un entretien avec un ancien employé de l'éditeur de jeu a révélé qu' il faut parfois une journée entière pour modifier trois lignes de code chez Electronic Arts . Adam Berg, ancien développeur C++ d'EA, a en effet confié qu'il avait travaillé au sein d'une équipe qui n'avait sans doute pas reçu le mémo sur les outils de débogage et les tests unitaires, deux éléments importants qui, selon lui, permettent de respecter, voire de réduire le temps de développement des logiciels.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Electronic Arts crédible ou pertinente ?