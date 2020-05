Electronic Arts publiera les fichiers TiberianDawn.dll et RedAlert.dll ainsi que leur code source respectif sous licence GPL version 3.0, Les moddeurs pourront créer des logiques de gameplay 0PARTAGES 8 0 Electronic Arts, l'un des principaux développeurs et producteurs mondiaux de jeux vidéo, a décidé de publier prochainement les fichiers TiberianDawn.dll et RedAlert.dll ainsi que leur code source respectif sous licence GPL version 3.0. C'est le Conseil communautaire de C&C, une assemblée de fans de Command & Conquer, qui a suggéré cette idée à l'éditeur de jeux. Avec ces fichiers, les moddeurs pourront créer des cartes personnalisées, des unités, des infographies et des logiques de gameplay pour les intégrer à l'expérience classique de Command & Conquer, selon Jim Vessella, producteur de Command and Conquer Remastered chez EA.



« Il faut noter que cette initiative est le résultat direct de la collaboration entre les membres du Conseil communautaire et nos équipes chez EA. Après avoir discuté avec les membres du Conseil, nous avons choisi l’option de la licence GPL afin d’assurer la compatibilité du jeu avec des projets comme CnCNet et Open RA. Nous avons pour objectif de fournir le code source de manière réellement bénéfique pour la communauté et nous espérons que cela donnera lieu à de fantastiques projets communautaires tout au long des prochaines années », peut-on lire dans le communiqué de presse d'EA.







Les joueurs pourront utiliser des mods et des cartes personnalisées, qu'ils jouent via Steam ou via le lanceur de jeux Origin d'EA, bien que le processus d'utilisation des ressources personnalisées diffère légèrement pour chacun, selon Vessella. Sur Steam, EA utilisera l'atelier Steam pour distribuer des cartes et des mods, et vous pourrez télécharger du contenu à partir du hub communautaire du jeu et à l'intérieur de chaque jeu. Si vous jouez sur Origin, vous pourrez télécharger des cartes dans le jeu, mais vous devrez installer les mods manuellement.



En ce qui concerne le jeu en réseau local, cette fonctionnalité n'a pu être terminée à temps à cause de la crise du covid-19. « Plus tôt dans l’année, nous avons voulu inclure le jeu en LAN dès la version de lancement. Malheureusement, cette fonctionnalité n’a pas pu être finalisée à temps. Le jeu en LAN a en effet été la principale victime de la crise due à la Covid-19 et nous nous sommes rendu compte que développer et tester une fonctionnalité de tournois en réseau local tout en respectant la distanciation sociale sur notre temps de travail était impossible », a déclaré Jim Vessella en ajoutant qu'EA est conscient que cette fonctionnalité est essentielle à la fois pour jouer avec des mods en multijoueur et pour servir de recours si les systèmes en ligne venaient à flancher.



« Nous sommes extrêmement impatients de découvrir les créations de la communauté au cours des prochains mois. Nous savons que Remastered Collection comporte déjà un contenu fabuleux, mais aussi que des projets communautaires en cours pourraient proposer des mises à jour fantastiques après avoir incorporé notre code source. Peut-être verrons-nous même naître de nouveaux projets de STR rendus possibles grâce à l’accès au code source sous licence GPL », conclut Jim Vessella.



