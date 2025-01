SteamOS s'étendra au-delà du Steam Deck : une menace pour le jeu sur Windows ?

Valve pourrait devenir le plus grand concurrent de Microsoft dans le domaine des jeux

Pour quiconque a utilisé un appareil comme le ASUS ROG Ally ou le Lenovo Legion Go, il est indéniable que c'est un véritable gâchis comparé à la Steam Deck de Valve ou à la Nintendo Switch. Windows n'a absolument pas été conçu pour ce type de système, et pour vraiment tirer le meilleur parti des PC portables de jeu basés sur Windows, vous devez avoir une compréhension assez décente du jeu sur PC en général. En comparaison, le Steam Deck est largement prêt à l'emploi.



Il est entièrement conçu pour être navigué avec des joysticks, avec des trackpads intégrés lorsque les jeux prévoient la présence d'un curseur, etc. En outre, le Steam Deck n'empêche pas non plus les utilisateurs de bricoler, contrairement aux consoles traditionnelles comme la Xbox ou la PlayStation, qui sont entièrement verrouillées. J'ai pu facilement installer des jeux non-Steam sur mon Steam Deck avant de passer à un Lenovo Legion Go.



Microsoft veut améliorer l'expérience sur les PC portables de jeu orientés Windows

Je pense qu'en fin de compte, notre objectif est de rendre Windows idéal pour les jeux sur n'importe quel appareil. En réalité, le système d'exploitation de la Xbox est construit au-dessus de Windows.



Il y a donc beaucoup d'infrastructures que nous avons construites dans le domaine des consoles et que nous pouvons apporter au domaine des PC afin d'offrir une expérience de jeu de qualité supérieure sur n'importe quel appareil.



Il y a certaines choses dans Windows qui n'ont pas été conçues pour les joueurs qui n'ont pas de clavier et de souris, comme la prise en charge des manettes de jeu ou des joypads et d'autres choses de ce genre.



SteamOS est un système d'exploitation basé sur Linux. Il est développé par Valve principalement pour sa plateforme de jeux vidéo Steam. SteamOS est conçu pour offrir une expérience de jeu optimisée sur des appareils tels que le Steam Deck, une console de jeu portable développée par Valve. Ce système d'exploitation est né de la volonté de Valve de se protéger contre les diverses tentatives de l'orgre Microsoft de contrôler le PC comme une plateforme ouverte. Certains critiques ont longtemps considéré SteamOS comme une fausse bonne idée . Mais le lancement du Steam Deck par Valve en février 2022 et le succès de la console portable ont relancé le débat sur le système d'exploitation idéal pour le jeu vidéo, en mettant notamment en lumière les avantages de SteamOS par rapport à Windows. Alors que Microsoft est déjà confronté à une forte pression, Valve annonce que SteamOS va s'étendre au-delà du Steam Deck.Concrètement, Valve a annoncé au CES 2025 que SteamOS sera bientôt disponible pour d'autres types d'appareils portables, avec une version bêta prévue après mars 2025. Lenovo prévoit de lancer le Legion Go S, le premier appareil portable tiers officiellement autorisé à fonctionner sous SteamOS, en mai 2025.Lenovo offrira ainsi pour la première fois une variante non Windows de sa gamme d'ordinateurs de poche pour le jeu sur PC. Microsoft a sans doute commencé à ressentir la pression qui monte, car SteamOS de Valve a mis en lumière la difficulté d'utilisation de Windows sur des appareils de ce type.L'une des nouvelles catégories d'appareils les plus excitantes est celle des PC portables de jeu. Des entreprises comme Valve, Lenovo, ASUS, GPD et bien d'autres ont commencé à généraliser cette technologie, inspirées par les efforts monolithiques de Nintendo avec sa Switch et d'autres consoles de jeu pionnières.Valve a déclaré que le Legion Go S sera équipé de la même version de SteamOS que celle qui se trouve actuellement sur la Steam Deck. « Le travail de la société pour intégrer SteamOS dans le Legion Go S permettra également d'améliorer la compatibilité avec d'autres ordinateurs de poche », a déclaré Valve.Microsoft Windows jouit d'un monopole généralisé depuis des décennies. Il est le premier choix en matière de systèmes d'exploitation pour PC dans presque tous les scénarios de consommation imaginables. Cette domination l'a également rendu stagnant, sans que des concurrents sérieux dans ce domaine poussent Windows à offrir une meilleure expérience. Aujourd'hui, l'expansion annoncée de SteamOS pourrait s'avérer une véritable menace pour Windows.Il suffit de parcourir les commentaires sur les réseaux sociaux ou les articles consacrés aux jeux sur PC pour voir à quel point les joueurs sont prêts pour une véritable alternative à Windows, à la suite d'années d'enshittification, avec des publicités intégrées, des bloatwares, ainsi qu'une approche (au moins perçue comme telle) peu soucieuse de la vie privée. Les récents PC Copilot+ n'ont rien arrangé à la situation , suscitant de nouvelles critiques.« Une version bêta de SteamOS sera rendue publique avant le mois de mai, ce qui devrait améliorer l'expérience sur d'autres appareils, et les utilisateurs peuvent la télécharger et la tester eux-mêmes. Et bien sûr, nous continuerons d'ajouter du support et d'améliorer l'expérience avec les versions futures », a déclaré Valve. Le lancement officiel du programme « Powered by SteamOS » est attendu depuis longtemps, notamment à la suite du succès du Steam Deck.Lawrence Yang, de Valve, a déclaré dès 2022 que « la société était impatiente de voir les gens créer leurs propres machines SteamOS ». Plus récemment, Valve a confirmé qu'il travaillait sur le support officiel de SteamOS pour le ASUS ROG Ally. Les plaintes se sont multipliées au sujet de la version Windows cet appareil :« Microsoft doit vraiment penser à un OS Xbox, ou au moins à une interface de jeu native et utilisable pour Windows 11. Valve essaye d'éliminer la dépendance de Microsoft pour ses activités. Et je pense que Microsoft considère Valve comme son plus grand concurrent dans le domaine des jeux, et non pas PlayStation comme tout le monde le pense. Microsoft s'est longtemps reposé sur ses lauriers et pourrait être pris de vitesse », lit-on dans les commentaires.Peut-être que la prédiction de Gabe Newell, PDG de Valve, en 2013, selon laquelle « Linux est l'avenir du jeu », était tout simplement un peu trop précoce. En offrant une alternative viable aux consoles classiques, le Steam Deck a attiré des joueurs vers Linux, augmentant ainsi son adoption dans le domaine du jeu vidéo. Cela a encouragé les développeurs de jeux vidéo à optimiser leurs jeux pour cette plateforme, renforçant ainsi l'écosystème Linux.Au fil des ans, Microsoft a tenté d'améliorer l'expérience sur les PC portables de jeu orientés Windows, avec un mode compact pour la Xbox Game Bar, par exemple. Mais les joueurs ne sont pas satisfaits des changements apportés par Microsoft et les critiquent. Le vice-président de la division Next Gen de Xbox, Jason Ronald, a déclaré que l'objectif de Microsoft est de rendre Windows plus adaptable aux différents types d'appareils, en tirant parti de l'interface Xbox.Pour être juste envers Microsoft, Windows n'est pas exactement subventionné au même degré que des systèmes d'exploitation comme Android, iOS ou SteamOS..., car il n'y a pas une vitrine numérique par défaut pour générer des revenus continus. Microsoft a récemment fait remarquer que Google gagne plus d'argent avec Windows que Microsoft lui-même, en raison de la nature ouverte historique de Windows. (Une ouverture de plus en plus remise en cause.)La vente de licences est le modèle économique complet de Windows, ce qui pose problème lorsqu'il s'agit de rendre les appareils plus abordables au point de vente, puisque les équipementiers répercutent les frais de licence sur les consommateurs. Jason Ronald, de Microsoft, a expliqué :Maintenant que SteamOS est disponible plus largement, les joueurs pourront profiter de l'interface et des fonctions de jeu les plus performantes de la plateforme sur une grande variété de facteurs de forme et de niveaux de puissance. Cela doit être au moins un peu inquiétant pour les responsables de la division jeux de Microsoft, qui se sont habitués à ce que Windows soit la solution de facto pour les jeux sur PC depuis des décennies.Valve n'est pas actuellement en partenariat avec d'autres entreprises que Lenovo pour cette collaboration. Valve ne promet pas non plus que l'ordinateur de poche Windows que vous possédez fonctionnera nécessairement parfaitement avec SteamOS ; Valve confirme seulement qu'une version bêta sera livrée avant le Legion Go S de Lenovo, qu'elle devrait améliorer l'expérience sur d'autres appareils et que les utilisateurs peuvent la télécharger et la tester eux-mêmes.En ce qui concerne d'autres facteurs de forme, comme d'éventuelles boîtes de salon SteamOS, Valve dit que vous pourriez avoir une bonne expérience en essayant cela. Des partenariats sont également possibles. Il est prêt à collaborer avec quiconque voudrait lancer un tel appareil préchargé avec SteamOS.Source : Valve Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'expansion du SteamOS à des appareils autres que le Steam Deck ?Selon vous, qu'est-ce que cela signifie pour Windows ? 