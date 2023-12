au menu, performance de rendu, multijoueur et IA

C'est au cours de l'événement Unite 2023 que le développeur du moteur de jeux vidéo Unity a présenté la prochaine version de Unity. Cette annonce avait été occultée par le changement dans les prix du moteur.En premier point, le moteur sera estampillé Unity 6 pour la version qui paraîtra en 2024. Ainsi, l'équipe quitte le système de numérotation introduit en 2017 et incorporant l'année de la publication. La raison est liée à la présence de la version LTS, qui était distribuée une année après (la version 2022 LTS est distribuée en 2023).Aussi, cela est l'occasion de découvrir une démonstration du rendu du moteur :Cette version apportera des améliorations de performances et des possibilités améliorées pour créer des jeux multijoueurs. Elle contiendra aussi un support anticipé de WebGPU. Plus précisément, la démonstration mentionne les volumes sondes adaptives offrant des éclairages plus naturels, de l'occlusion GPU et du post traitement spatial et temporel.Pour le multijoueur, une démonstration est proposée , pouvant accueillir plus de 100 joueurs et reposant sur les services de jeux Unity (Unity Gaming Services). Aussi, Unity proposera des outils de modération : Safe Voice et Moderation.Finalement, Unity intégrera deux outils reposant sur des réseaux neuronaux : Unity Muse et Unity Sentis. Le premier permet d'accéder à un chat pour obtenir de l'aide rapidement, ou de modifier vos ressources (sprites, textures, arbres de comportement) directement dans l'éditeur. Le service est dorénavant disponible en accès anticipé, pour 30 $ par mois. L'entreprise indique que les créations de l'IA seront sûres et originales.Unity Sentis offre la possibilité d'intégrer un modèle IA dans votre jeu.Finalement le support de Meta Quest 3, des Instant Games sur Facebook et Messenger et du Apple Vision Pro sont aussi de la partie.