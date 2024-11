En effet, Valve avait précédemment indiqué qu'à compter du 1er janvier 2024, Steam ne prendrait plus en charge Windows 7, 8 et 8.1 , invoquant la nécessité de disposer de fonctionnalités de sécurité renforcées disponibles uniquement sur Windows 10 et les versions ultérieures. Cela signifie que les utilisateurs qui utilisent Steam sur ces systèmes d'exploitation ne recevront plus de mises à jour, y compris les correctifs de sécurité, et que Steam n'offrira plus d'assistance technique pour les problèmes liés à ces anciennes versions de Windows.Cette décision s'explique par le fait que les principales fonctionnalités de Steam reposent sur une version intégrée de Google Chrome, qui n'est plus compatible avec ces systèmes d'exploitation. Bien que les utilisateurs puissent encore faire fonctionner Steam sur ces systèmes pour le moment, Valve a prévenu que les futures mises à jour ne seraient pas disponibles et que le logiciel pourrait devenir de plus en plus instable au fil du temps.Les utilisateurs de Windows 7 et 8.1 reçoivent depuis longtemps des avertissements concernant la fin de l'assistance de Microsoft et de Steam. En l'absence de mises à jour de sécurité, ces systèmes sont vulnérables aux logiciels malveillants et aux problèmes de performance, ce qui les rend dangereux pour l'utilisation d'Internet.L'enquête Hardware Survey la plus récente a montré qu'une infime partie des joueurs (0,28 % sous Windows 7 et 0,08 % sous Windows 8/8.1) utilisent encore ces systèmes d'exploitation obsolètes. Cela marque la fin d'une époque pour les joueurs utilisant Windows 7, car Steam prend en charge ce système d'exploitation depuis son lancement en 2009. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, les joueurs sont invités à passer à Windows 10 ou 11. Windows 11 est de plus en plus populaire et a récemment dépassé Windows 10 en tant que système d'exploitation le plus utilisé par les joueurs.La décision de Steam est motivée par la nécessité de disposer de mises à jour de sécurité et de fonctionnalités disponibles uniquement dans Windows 10 et les versions ultérieures. La version intégrée de Google Chrome utilisée par Steam ne prend plus en charge les anciennes versions de Windows, ce qui rend les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités incompatibles.Malgré cela, l'impact est minime, puisque seulement 0,89 % des utilisateurs de Steam utilisent encore ces versions non prises en charge, selon la dernière enquête Hardware Survey.La fin de la prise en charge de Windows 10 étant prévue pour 2025, Windows 11 devient le choix le plus viable à long terme pour les joueurs désireux de maintenir leur système à jour et sécurisé.Les futures versions de Steam nécessiteront des fonctionnalités Windows plus récentes, ce qui aura un impact sur moins de 1 % de la base d'utilisateurs.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette décision de Steam crédible ou pertinente ?