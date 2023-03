Prise en charge de Windows 7 et Windows 8

À partir du 1er janvier 2024, Steam cessera officiellement de prendre en charge les systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Après cette date, le client Steam ne fonctionnera plus sur ces versions de Windows. Pour continuer à utiliser Steam et tous les jeux ou autres produits achetés par l'intermédiaire de Steam, les utilisateurs devront passer à une version plus récente de Windows.Ce changement est nécessaire car les fonctions essentielles de Steam reposent sur une version intégrée de Google Chrome, qui ne fonctionne plus sur les anciennes versions de Windows. En outre, les futures versions de Steam nécessiteront des mises à jour de sécurité et des fonctionnalités de Windows qui ne sont disponibles qu'à partir de Windows 10.Bien que l'assistance ne prenne fin qu'en 2024, nous encourageons vivement tous les utilisateurs de Windows 7/8/8.1 à effectuer la mise à jour le plus tôt possible. Microsoft a mis fin aux mises à jour de sécurité et à l'assistance technique pour Windows 7 en janvier 2020 et pour Windows 8.1 en janvier 2023. Les ordinateurs équipés de ces systèmes d'exploitation, lorsqu'ils sont connectés à Internet, sont susceptibles d'être infectés par de nouveaux logiciels malveillants et d'autres exploits qui ne seront pas corrigés. Ces logiciels malveillants peuvent entraîner des dysfonctionnements ou des pannes de votre PC, de Steam et de vos jeux. Ces logiciels malveillants peuvent également être utilisés pour voler les informations d'identification de votre compte Steam ou d'autres services.