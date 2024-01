Bien que Steam ne soit plus pris en charge sous Windows 7, 8 et 8.1, les clients peuvent toujours accéder à leurs jeux. Cependant, Valve prévient que le service peut être interrompu à tout moment, étant donné sa dépendance à une version intégrée de Google Chrome. Pour rappel, Google a abandonné la prise en charge de Windows 7 en janvier 2023, Chrome 109 étant la dernière version disponible sur les anciennes versions de Windows.En plus de dépendre de Chrome, Steam pour Windows nécessitera bientôt des fonctionnalités spécifiques du système d'exploitation et des composants de sécurité indisponibles sur Windows 7, 8 et 8.1.Valve n'étant pas en mesure de garantir le fonctionnement continu de sa plateforme de jeu sur Windows 7, 8 et 8.1, les clients qui s'en tiennent à ces systèmes d'exploitation peuvent s'attendre à ce que le service tombe en panne à tout moment. En outre, ils ne bénéficieront plus d'aucune assistance technique.Pour rappel, l'utilisation d'un système d'exploitation obsolète sur un ordinateur connecté à l'internet n'est pas une bonne idée. En l'absence de mises à jour de sécurité, les clients sont exposés aux logiciels malveillants et aux cyberattaques qui exploitent les vulnérabilités non corrigées des systèmes d'exploitation abandonnés et des logiciels qui fonctionnent dessus.Malheureusement, les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 se trouvent dans une situation délicate, car la mise à niveau gratuite vers Windows 10 n'est plus disponible. En septembre 2023, Microsoft a mis fin à l'échappatoire qui permettait de mettre à niveau les anciennes versions de Windows vers Windows 10 sans acheter de nouvelle clé. Une licence Windows 10 ou 11 authentique est désormais nécessaire pour installer une version de Windows prise en charge.Source : Steam Quel est votre avis sur le sujet ?