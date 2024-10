Cette décision d'Apple n'est pas totalement surprenante, car les ventes de l'Apple Vision Pro aux Etats-Unis sont pratiquement mortes, d'après IDC . En effet, depuis le lancement de la Vision Pro aux Etat-Unis en février 2024, Apple n'a pas réussi à écouler 100 000 exemplaires au cours du premier trimestre de l'année et les ventes du casque de réalité mixte, au prix de 3 500 dollars, étaient prévues chuter de 75 % à la fin du troisième trimestre 2024, selon les analyses du cabinet d'études de marché IDC.Citant plusieurs personnes « directement impliquées » dans la fabrication des composants du casque, le rapport de The Information a indiqué que la réduction de la production a commencé au début de l'été. Cela indique qu'Apple dispose désormais d'un nombre suffisant d'unités de la Vision Pro dans ses stocks pour répondre à la demande pour le reste de la durée de vie de l'appareil jusqu'à l'année prochaine.Selon de nombreux rapports, la Vision Pro a connu une faible demande en raison d'un contenu insuffisant et de son prix élevé. The Information a indiqué que les fournisseurs de la Vision Pro ont désormais produit suffisamment de composants pour 500 000 à 600 000 casques. Certaines usines ont suspendu la production des composants de la Vision Pro dès le mois de mai en raison des faibles prévisions de ventes d'Apple, et les entrepôts restent remplis de dizaines de milliers de pièces non livrées.Apple aurait récemment informé Luxshare, une entreprise chinoise qui assure l'assemblage des Vision Pro, qu'elle pourrait être amenée à réduire sa production en novembre. Luxshare fabrique actuellement environ 1 000 casques Vision Pro par jour, soit la moitié de la production à son pic. Apple pourra toujours reprendre la production de la Vision Pro si les ventes reprennent, car les lignes de production ne doivent pas encore être démantelées.De plus, Apple a apparemment suspendu les travaux sur la Vision Pro de deuxième génération pendant au moins un an pour se concentrer sur le développement d'un casque moins coûteux. Il est intéressant de noter qu'Apple a demandé à ses fournisseurs de se préparer à fabriquer quatre millions de casques à bas prix pendant toute la durée de vie du futur produit. Cela représente la moitié du nombre total de casques Vision Pro qu'Apple a demandé aux fournisseurs de produire, ce qui suggère que les attentes en matière de ventes sont encore plus faibles pour le casque moins cher.Bien que les travaux d'Apple sur la Vision Pro de deuxième génération soient apparemment au point mort, certains indices laissent penser que l'entreprise pourrait sortir « une mise à jour incrémentale du produit avec des changements limités de sa conception physique », comme une mise à niveau de la puce. Cela permettrait à Apple d'utiliser le nombre considérable de composants excédentaires dans sa chaîne d'approvisionnement.The Information, Tim CookQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la décision d'Apple d'arrêter la production de son casque Vision Pro est pertinente ou cohérente ?