Les jeux vidéo représentent environ 3 % du temps non consacré au sommeil du jeune adulte américain moyen. Ils font désormais partie intégrante de la vie de nombreuses personnes dans le monde entier, d'où l'intérêt de comprendre leurs effets. Il est tout aussi important d'étudier les facteurs qui influencent le comportement des joueurs, en particulier le temps qu'ils y consacrent. Nous avons fait la lumière sur l'un de ces facteurs : l'attrait physique. Les résultats montrent de manière convaincante, tant chez les adolescents que chez les adultes, mais surtout chez ces derniers, que les personnes physiquement plus attirantes passent moins de temps à jouer à des jeux vidéo ; et nous suggérons que cela soit dû au fait qu'elles ont plus d'amis avec qui socialiser.



La relation entre l'apparence et les jeux n'est pas due au fait que les jeux rendent les gens moins beaux : le lien de causalité semble aller de l'apparence aux jeux, et non l'inverse. Nos résultats indiquent donc que les attributs personnels sont des déterminants significatifs du comportement de jeu, un sujet qui n'avait pas été documenté auparavant dans la littérature économique.



Il ne fait aucun doute que l'on pourrait concocter des "histoires" non économiques pour expliquer nos résultats, en établissant un lien entre le "pourquoi" - le plus grand nombre d'amis proches chez les beaux gosses - et le "qui" - le fait que les beaux gosses jouent moins au jeu. Néanmoins, pris ensemble, ces résultats suggèrent qu'une explication économique simple est tout à fait cohérente avec ce que nous observons - les plus beaux ont un coût d'opportunité plus élevé pour les jeux, car ils ont un avantage comparatif dans les interactions sociales en tant qu'activité de loisir alternative, ce qui se traduit par un plus grand nombre d'amis proches. Les jeux vidéo représentent environ 3 % du temps non consacré au sommeil du jeune adulte américain moyen. Ils font désormais partie intégrante de la vie de nombreuses personnes dans le monde entier, d'où l'intérêt de comprendre leurs effets. Il est tout aussi important d'étudier les facteurs qui influencent le comportement des joueurs, en particulier le temps qu'ils y consacrent. Nous avons fait la lumière sur l'un de ces facteurs : l'attrait physique. Les résultats montrent de manière convaincante, tant chez les adolescents que chez les adultes, mais surtout chez ces derniers, que les personnes physiquement plus attirantes passent moins de temps à jouer à des jeux vidéo ; et nous suggérons que cela soit dû au fait qu'elles ont plus d'amis avec qui socialiser.La relation entre l'apparence et les jeux n'est pas due au fait que les jeux rendent les gens moins beaux : le lien de causalité semble aller de l'apparence aux jeux, et non l'inverse. Nos résultats indiquent donc que les attributs personnels sont des déterminants significatifs du comportement de jeu, un sujet qui n'avait pas été documenté auparavant dans la littérature économique.Il ne fait aucun doute que l'on pourrait concocter des "" non économiques pour expliquer nos résultats, en établissant un lien entre le "" - le plus grand nombre d'amis proches chez les beaux gosses - et le "" - le fait que les beaux gosses jouent moins au jeu. Néanmoins, pris ensemble, ces résultats suggèrent qu'une explication économique simple est tout à fait cohérente avec ce que nous observons - les plus beaux ont un coût d'opportunité plus élevé pour les jeux, car ils ont un avantage comparatif dans les interactions sociales en tant qu'activité de loisir alternative, ce qui se traduit par un plus grand nombre d'amis proches.

Certaines critiques ont insisté sur le fait que les joueurs d'aujourd'hui ne sont pas seulement des adolescents, mais aussi des hommes et des femmes adultes, qui sont probablement devenus des fans et des joueurs au cours de leurs années de formation. Face à ces affirmations, il serait pertinent d'étudier les déterminants qui font que des adultes deviennent et restent des joueurs de jeux vidéo.Des auteurs de la National Bureau of Economic Research (NBER) ont publié une étude sur la relation entre l'attrait physique et le temps que les gens consacrent aux jeux vidéo et aux ordinateurs. Les adolescents américains passent en moyenne 2,6 % de leur temps d'éveil à jouer, alors que ce chiffre est de 2,7 % pour les adultes. L'étude montre des preuves que des relations sont causales pour les adultes : une belle apparence diminue le temps passé à jouer, et non l'inverse.À l'aide de rapport antérieur, les auteurs ont montré que les adultes qui sont plus beaux ont plus d'amis proches. On peut penser que le jeu est plus coûteux pour eux et qu'ils s'y adonnent donc moins. L'étude affirme également que les adolescents physiquement séduisants sont moins enclins à jouer, tandis que les adolescents peu séduisants qui jouent y consacrent plus de temps chaque semaine que les autres joueurs. Les adultes séduisants sont également moins susceptibles que les autres de passer du temps à jouer ; et s'ils le font, ils y consacrent moins de temps que les adultes moins séduisants.La recherche économique a déjà examiné l'influence de la beauté au-delà des résultats conventionnels sur le. Par exemple, en 2005, un rapport a constaté des effets positifs de la beauté d'un professeur d'université sur l'évaluation de ses cours. Des études récentes ont identifié des effets positifs de la beauté sur les évaluations de l'enseignement en face-à-face dans les universités pour les enseignantes. Toujours dans la salle de classe, il a été constaté également que les étudiants les plus beaux recevaient de meilleures notes lors d'un enseignement en personne et que les individus, en particulier les femmes, considérés comme les moins attirants ont tendance à avoir une durée de vie plus courte.D'autres études ont examiné les effets de la beauté sur les. Des études ont documenté les impacts négatifs sur le comportement criminel. Ils ont également trouvé des preuves dans le même ensemble de données que l'attrait physique affecte le comportement à risque pendant l'adolescence. Récemment, ces données ont mis en évidence une différence significative entre les sexes en ce qui concerne les effets de la beauté sur la consommation de drogues, la relation négative étant plus faible chez les femmes.Certaines études récentes ont montré que les personnes plus belles ont un avantage dans les. Par exemple, à l'aide d'une enquête en milieu scolaire, des chercheurs ont constaté que les enfants ayant une apparence physique plus attrayante sont plus populaires dans leurs groupes d'amis.Dans le domaine des jeux vidéos, malgré l'omniprésence et la popularité des jeux en tant qu'activité de loisir, plusieurs stéréotypes persistent au sujet du joueur moyen. Par exemple, la littérature sociologique montre régulièrement que le fait d'être physiquement peu attrayant est considéré comme une norme pour les joueurs. Dans la littérature économique, les premières études sur le jeu vidéo ont principalement porté sur son impact sur la criminalité ou les comportements violents. Adoptant une approche différente, une étude en 2021 avait inscrit le choix de jouer dans un cadre théorique standard qui présente des compromis, à la fois contemporains et dynamiques, entre l'offre de travail, le jeu et d'autres activités de loisir ou de production.Le jeu vidéo est généralement une activité de loisir à domicile, souvent pratiquée seul en mode "". Même en mode multijoueur, les interactions sont principalement médiatisées par des plateformes en ligne, ce qui permet aux joueurs d'endosser des identités virtuelles. Les jeux vidéo n'impliquent que très peu, voire pas du tout, d'interactions en face à face. Étant donné que l'attrait physique confère des avantages dans les interactions en face-à-face dans le cadre d'activités sociales ou de loisirs, les individus jugés plus attirants physiquement devront faire face à un coût d'opportunité plus élevé pour s'engager dans les jeux vidéo.Grâce aux recherches antérieures, les auteurs ont exploré l'influence desur le temps passé par les individus à jouer à des jeux vidéo pendant l'adolescence et l'âge adulte. Ils proposent une hypothèse économique : il existe une relation négative entre la beauté et le temps de jeu, suggérant que les individus considérés comme plus attirants sont susceptibles de passer moins de temps à jouer. En d'autres termes, les joueurs séduisants seront relativement rares en raison du coût plus élevé du jeu auquel ils sont confrontés.Lors d'une première vague de test sur les adolescents, les auteurs ont constaté des preuves de soutien qui sont robustes à une variété de spécifications alternatives de la mesure de la beauté et à différents ensembles de co-variables. Cependant, ces preuves ne sont valables que pour la marge extensive du temps passé à jouer chez les adolescents. Chez les adultes, ils ont observé que les personnes jugées plus attirantes physiquement sont moins susceptibles de passer du temps à jouer, et si elles jouent, elles y consacrent moins de temps.Il est également intéressant de savoir si les relations estimées entre le jeu et la beauté peuvent être interprétées de manière causale. L'une des préoccupations pourrait être que le jeu affecte la beauté plutôt que l'inverse, si, par exemple, le temps passé à jouer remplace des activités susceptibles de renforcer l'attrait physique, telles que la toilette et l'exercice physique régulier. Mais les auteurs affirment que leurs estimations de l'effet de la beauté sur le temps de jeu sont robustes à la prise en compte de ces préoccupations.Les auteurs commentent l'étude en déclarant :La preuve d'un effet négatif de l'apparence sur le jeu, tant chez les adultes que chez les adolescents, souligne l'importance potentielle de l'attrait physique dans la définition des activités de loisirs et des choix de mode de vie. La compréhension de l'influence de la beauté sur le comportement des joueurs peut fournir des indications précieuses sur les mécanismes économiques et sociaux plus larges qui sous-tendent la consommation de loisirs à l'ère numérique. Le fait que l'activité soit plus susceptible d'être pratiquée par les personnes de mauvaise apparence suggère la nécessité de se préoccuper tout particulièrement de ceux qui sont bien moins avantagés par leur apparence.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?