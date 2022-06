La qualité des études menées est remise en question

Un groupe de scientifiques a partagé les résultats d'une méta-analyse de la sexualisation dans les jeux vidéo. Ils n'ont trouvé aucun lien évident entre les jeux et les opinions sexistes des joueurs masculins ou la menace pour la santé mentale des joueuses. L'étude intitulée "Does sexualization in video games cause harm in players ?" a été publiée dans un nouveau numéro de Computers in Human Behavior. Elle a été dirigée par Christopher J. Ferguson, professeur de psychologie à l'université Stetson.La sexualisation dans les jeux vidéo ne semble pas nuire aux joueurs, selon l’étude. Les résultats indiquent que le fait de jouer à des jeux vidéo n'entraîne pas d'opinions misogynes ni de conséquences néfastes sur la santé mentale. Les personnages féminins sont souvent séduisants et peu vêtus dans les jeux vidéo (bien que cette tendance semble s'atténuer au fil du temps). Certaines personnes craignent que la représentation sexualisée des femmes ait des effets négatifs sur les joueurs. Mais les recherches sur le sujet ont donné des résultats mitigés.Pour mieux comprendre si le fait de jouer à des jeux vidéo est associé à une diminution du bien-être des joueurs ou à une augmentation de la misogynie, les auteurs de la recherche actuelle ont utilisé une technique statistique connue sous le nom de méta-analyse pour évaluer systématiquement les résultats des recherches précédentes.« Cela fait maintenant deux décennies que j'étudie les effets des jeux vidéo sur les joueurs, principalement en ce qui concerne la violence. Je pense que la plupart des gens ont fini par accepter qu'il n'y a pas de relation entre les jeux vidéo violents et l'agression ou les crimes violents (malgré quelques réticences, dont l'APA) », explique l'auteur de l'étude, Christopher J. Ferguson, professeur de psychologie à l'université Stetson.« Cependant, les gens se posent encore beaucoup de questions sur la sexualisation et se demandent si les jeux rendent les joueurs masculins plus sexistes envers les femmes ou si les joueuses ressentent davantage d'insatisfaction corporelle et d'autres problèmes de bien-être. C'est un domaine de recherche beaucoup plus restreint que celui de la violence, et nous espérions donc y apporter un peu de clarté », a ajouté Stetson.Ferguson et son équipe de recherche ont réalisé une méta-analyse de 18 études pertinentes. Toutes les études comprenaient une mesure de l'exposition à des jeux vidéo généraux ou sexualisés. Quinze des études ont mesuré l'agressivité envers les femmes ou les attitudes sexistes, tandis que 10 études ont mesuré les résultats liés à la dépression, à l'image corporelle ou à l'anxiété. Mais les chercheurs n'ont pas trouvé de lien statistiquement significatif entre les jeux vidéo et les attitudes sexistes ou le bien-être psychologique.Dans l'ensemble, la "panique morale" suscitée par les jeux vidéo et la sexualisation suit à peu près le même schéma que le débat sur les jeux vidéo. Beaucoup d'hyperboles et d'indignation morale, mais très peu de preuves que les jeux vidéo causent un quelconque "préjudice" aux joueurs masculins ou féminins". « En tant que question de santé publique, cela ne semble pas être une préoccupation majeure. Cela ne signifie pas que les gens ne peuvent pas plaider pour une meilleure représentation des femmes dans les jeux. Ils doivent simplement faire attention à ne pas faire d'allégations de "préjudice" qui peuvent être facilement démenties, remettant ainsi en question ce qui pourrait être autrement des objectifs raisonnables de plaidoyer », a déclaré Ferguson.Les chercheurs ont également évalué la qualité des études, examinant des facteurs tels que le pré-enregistrement, les mesures standardisées, les évaluations indépendantes du contenu des jeux vidéo et l'utilisation de variables de contrôle.« La principale mise en garde est simplement que de nombreuses études ne sont pas très bonnes. La bonne nouvelle est que les études de qualité supérieure étaient moins susceptibles de trouver des preuves d'effets négatifs que les études de qualité inférieure. Dans certains cas, les universitaires ont probablement injecté leurs opinions morales personnelles dans les études, même si ce n'était pas intentionnel. Il est vrai qu'il s'agit d'un domaine de recherche assez restreint, mais les premières données sont si décevantes que je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à en tirer », a déclaré Ferguson.« Évidemment, nous passons par ces cycles de blâme des médias pour les problèmes sociaux. Au moins avec les médias de fiction, les preuves révèlent souvent que nous faisons probablement des boucs émissaires des médias et que la fiction cause rarement des problèmes sociaux. Encore une fois, pour être juste, plaider pour une meilleure représentation des femmes dans les jeux peut être une cause valable même si les jeux n'ont pas d'effets néfastes. Je soutiens ces efforts, j'espère simplement que les défenseurs ne déforment pas les preuves dans le cadre de leurs efforts (ce qui, malheureusement, est trop fréquent parmi les groupes de défense) », a ajouté le chercheur.Source : Computers in Human Behavior Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats cette étude ? Les trouvez-vous pertinents ?