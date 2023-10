"S'engager dans les arts et la culture en ligne peut améliorer la santé mentale des jeunes", en réduisant la détresse psychologique.

Selon l'étude, les principales raisons qui poussent à jouer sont : pour s'amuser, pour passer le temps et pour soulager le stress et se détendre.L'étude a montré que les jeux vidéo aident les gens à améliorer leur humeur, favorisant ainsi la santé mentale. Alors que les jeux vidéo deviennent des lieux de rencontre en ligne de plus en plus populaires, les chercheurs ont commencé à étudier leur impact sur notre santé mentale.Selon l'étude également, les jeux rendent heureux. Plus de la moitié des joueurs du monde entier déclarent que les jeux vidéo leur procurent un exutoire sain, les aident à se sentir plus heureux et à surmonter les moments difficiles.Les jeux vidéo ont toujours été associés à la narration et à l'évasion, mais les chercheurs constatent de plus en plus que les jeux peuvent contribuer à renforcer des compétences cognitives clés et même à ralentir les effets de la perte de mémoire. Une étude publiée dans Nature Human Behavior a révélé que même quelques heures de jeu par semaine peuvent contribuer à améliorer l'attention, le contrôle et la lecture.Une autre découverte de l'étude, c'est que les jeux sont sociaux. Jouer à des jeux vidéo est un moyen puissant d'entrer en contact avec d'autres personnes. La moitié des joueurs du monde entier jouent en ligne avec d'autres personnes chaque semaine et plus d'un tiers d'entre eux jouent avec d'autres personnes en personne.Source : ESA Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?