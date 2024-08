Lancement de la boutique Epic Games sur mobile : dans l'Union européenne pour les iPhones et dans le monde entier pour Android

Epic Games est un développeur et éditeur américain de jeux vidéo et de logiciels. Epic Games a développé Unreal Engine, son moteur de jeu qui a été nommé "moteur de jeu vidéo le plus performant" en 2014. Après la sortie du populaire Fortnite Battle Royale en 2017, l'entreprise a obtenu des investissements supplémentaires qui lui ont permis d'élargir son offre Unreal Engine, d'établir des événements e-sports autour de Fortnite et de lancer l'Epic Games Store. En avril 2022, l'entreprise est valorisée à 32 milliards de dollars américains.En août 2020, Apple et Google ont retiré le jeu Fortinte d'Epic Games de leurs plateformes pour avoir violé les conditions d'utilisation des vitrines en incluant leur propre vitrine. Cela a conduit Epic à porter plainte contre les deux sociétés le même jour, les accusant de comportement antitrust dans la manière dont elles gèrent leurs boutiques d'applications.Après quatre ans d'absence, Fortnite fait son retour sur mobiles avec le lancement plus large de l'Epic Games Store. L'Epic Games Store est disponible en téléchargement sur les iPhones dans l'Union européenne et sur les appareils Android dans le monde entier. La boutique est lancée avec Fortnite, Rocket League Sideswipe et le tout nouveau Fall Guys pour mobile. Epic annonce également travailler pour permettre à tous les développeurs de lancer leurs jeux et applications via l'Epic Games Store à l'avenir. Avec cette annonce, Epic Games propose ses jeux aux boutiques mobiles indépendantes, dont AltStore PAL.Après quatre ans d'absence, Fortnite fait son retour sur les iPhones, mais uniquement pour les utilisateurs de l'Union européenne. Ce retour s'inscrit dans le cadre du lancement plus large de l'Epic Games Store pour iPhone, qui est entré en service aujourd'hui dans l'UE. Le retour de Fortnite sur iOS est le résultat de la loi européenne sur les marchés numériques, qui a contraint Apple à autoriser les places de marché d'applications tierces sur sa plateforme. Les utilisateurs de l'UE peuvent désormais télécharger l'Epic Games Store en visitant le site web d'Epic sur leurs iPhones.La disponibilité de Fortnite est sans aucun doute l'élément phare du lancement de l'Epic Games Store. Le célèbre jeu de bataille royale a été retiré de l'App Store en 2020 à la suite d'un différend entre Epic et Apple concernant les systèmes d'achat in-app. Avant cela, Fortnite sur iOS a rapporté plus de 700 millions de dollars en deux ans, tandis qu'Apple a perçu plus de 100 millions de dollars de revenus grâce à la part de 30 % qu'elle a prélevée sur les achats in-app de Fortnite.Par ailleurs, le catalogue de jeux actuel de l'Epic Games Store pour iOS est limité et ne comprend qu'une poignée de titres d'Epic tels que Fortnite et Rocket League Sideswipe. Toutefois, la société affirme qu'elle prévoit d'élargir la bibliothèque au fil du temps et qu'elle est en pourparlers avec des développeurs mobiles tiers.À l'avenir, Epic devra s'accommoder de la nouvelle structure tarifaire d'Apple, qui comprend une "" de 0,50 € par installation et par an après le premier million d'installations. Ces frais s'appliquent à la fois à l'Epic Games Store lui-même et aux jeux qu'il contient, ce qui revient à doubler les frais pour des titres populaires comme Fortnite. La Commission européenne examine actuellement si la nouvelle structure tarifaire d'Apple est conforme à la loi sur les marchés numériques.L'Epic Games Store n'est disponible que sur les iPhones fonctionnant sous iOS 17.4 ou une version ultérieure, tandis que les utilisateurs d'iPad devront attendre la sortie d'iPadOS 18 pour accéder à la boutique sur leurs appareils. Epic indique qu'elle prévoit d'étendre la disponibilité de sa boutique à d'autres régions où la réglementation le permet, le Japon étant prévu pour un lancement en 2025. L'entreprise s'est fixé pour objectif d'atteindre 100 millions de téléchargements mobiles sur sa boutique d'ici la fin de l'année, en combinant les installations de jeux sur iOS et Android.Selon Epic, pour l'instant, le processus d'installation de l'Epic Games Store sur iOS et Android est long car "" Epic ajoute : "Les instructions pour télécharger et installer l'Epic Games Store sur votre appareil mobile sont disponibles sur la plateforme. Parmi les premiers jeux disponible, il y a Fortnite, Fall Guys et Rocket League Sideswipe. Ce lancement sur les appareils iOS dans l'Union européenne est possible grâce à la loi sur les marchés numériques, mais Apple bloque toujours l'accès à Fortnite et à l'Epic Games Store pour iOS à tous les autres utilisateurs d'iOS en dehors de l'Europe.Epic Games confirme son association avec des boutiques d'applications mobiles tierces pour proposer ses jeux sur n'importe quelle place de marché offrant des conditions avantageuses à tous les développeurs. Cela commence avec AltStore PAL pour les utilisateurs iOS de l'Union européenne. Epic prévoit également de proposer ses jeux sur la boutique iOS d'Aptoide dans l'UE et sur ONE Store pour Android.", a déclaré Tim Sweeney, PDG et fondateur d'Epic Games.Quel est votre avis sur cette annonce ?