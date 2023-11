La rentabilité n'est toujours pas au rendez-vous

L'année 2022 d'Epic Games Store en chiffres

Il y a désormais plus de 230 millions d’utilisateurs PC d’Epic Games Store, soit une augmentation de 36 millions par rapport à 2021. Cela fait un total de 723 millions de comptes Epic multiplateformes. En 2022, les utilisateurs actifs quotidiens ont culminé à 34,3 millions et les utilisateurs actifs mensuels ont atteint 68 millions d'utilisateurs, contre 62 millions de l'année dernière.



Les éditeurs et les développeurs ont introduit 626 nouveaux titres PC dans le magasin en 2022, ce qui porte notre nombre total à 1*548. C’est plus que n’importe quelle année précédente et cela représente une augmentation significative par rapport aux jeux disponibles pour les joueurs en 2021. Les joueurs ont dépensé 355 millions de dollars en applications tierces, soit une hausse de 18 % d’une année sur l’autre. En incluant les propres jeux d’Epic, les joueurs ont dépensé 820 millions de dollars en 2022, soit une baisse de 2 % par rapport à 2021.



Conclusion

Il y a deux ans, Epic Games a intenté une action en justice pour contester ce qu'elle appelle le contrôle monopolistique d'Apple sur le marché des applications iOS. Maintenant que ce procès avance dans la procédure d'appel, l'attention juridique d'Epic se déplace vers l'autre grand détenteur de plateforme mobile : Google.Le procès Epic contre Google, qui s'est ouvert lundi devant un tribunal de district américain à San Francisco, ne sera pas une répétition précise des problèmes exposés dans ce procès Apple. Mais même si l’histoire juridique ne se répétera pas exactement dans les jours et les semaines à venir, elle rimera très probablement.Un jury de 10 personnes décidera si le système de traitement des paiements numériques de Google sur le Play Store, qui distribue des applications pour les téléphones fonctionnant sur son logiciel Android, a fait grimper illégalement les prix pour les consommateurs et les développeurs.C'est à cette occasion qu'ont été consulté les documents d'Epic Games Store.La révélation a eu lieu lors d’une bataille juridique en cours entre Epic et Google au sujet des efforts du premier pour éviter de remettre à Google 30% de l’argent réel dépensé en achats in-app dans la version mobile de Fortnite, conformément à la commission du Google Play Store de ce dernier.La décision d'Epic d'inciter les joueurs à acheter la monnaie du jeu (V-Bucks) directement auprès d'eux en offrant une réduction de 20% a conduit Google à supprimer Fortnite de sa boutique Android en 2020, ce qui a eu pour conséquence une poursuite en justice pour des allégations d'antitrust (ce à quoi Google a répondu en nature avec une poursuite pour rupture présumée de contrat). Et nous voici.C'est pendant ce dernier épisode de leur bataille juridique que Steve Allison, directeur d'Epic Games Store, s'est présenté à la barre des témoins et a révélé que le rival Steam tant vanté d'Epic n'a toujours pas réalisé un centime de bénéfice depuis son lancement en décembre 2018.Allison a déclaré qu'Epic prévoyait toujours de croître tant que Steam ne « réagissait » pas à la menace, mais le magasin n'a pas encore gagné d'argent. Pour mémoire, les e-mails révélés lors du procès Epic contre Apple suggéraient que la société espérait réclamer la moitié de tous les revenus des jeux sur PC.Depuis, Epic a continué à investir des millions dans des jeux gratuits hebdomadaires et à récupérer des exclusivités PC (y compris les récents Alan Wake 2 et Assassin's Creed Mirage) tout en offrant aux utilisateurs une remise en argent sur les jeux qu'ils achètent via le programme Epic Rewards. Ils ont intensifié leurs efforts pour convaincre les développeurs au cours de l'été en annonçant un nouveau modèle de partage des revenus qui donnerait aux développeurs jusqu'à 100 % des revenus pendant six mois en échange du lancement de leurs jeux PC exclusivement sur Epic Game Store.Le mois dernier, Epic a étendu l'accord aux développeurs qui proposent leurs jeux plus anciens ou à accès anticipé via le programme Now on Epic, les obligeant à présenter l'intégralité de leur catalogue ou au moins trois jeux sortis via Steam ou PC Games Pass avant la fin octobre.En septembre, Epic a annoncé qu'il licencierait plus de 800 personnes, attribuant les pertes d'emplois à la nécessité d'atteindre la « viabilité financière » après de lourds investissements dans le développement de l'entreprise et dans la transformation de Fortnite en un métavers, qui a été bloqué par une croissance plus lente que prévu de son festival de musique numérique, un jeu de tir Battle Royale.« Depuis un certain temps maintenant, nous dépensons bien plus d'argent que nous n'en gagnons », avait alors déclaré le PDG Tim Sweeney. (Sweeney, pour sa part, n'est toujours pas licencié.) Il semble que cela soit également vrai pour Epic Games Store, et cela pourrait le rester pendant un certain temps - même si Epic espère éventuellement le voir générer des bénéfices.Rappelons qu'au départ, l'argument de vente pour attirer les développeurs était de prélever 12 % seulement des revenus de ventes sur la plateforme, ce qui laisse effectivement 88 % aux gens qui bossent dur pour développer les jeux. « Puisque nous sommes des développeurs nous-même, nous avons toujours voulu une plateforme avec une bonne économie qui nous met directement en relation avec nos joueurs. », a expliqué Tim Sweeney. Mais comment ? Le PDG d'Epic Games a expliqué : « Grâce au succès de Fortnite, nous avons cela désormais et nous sommes prêts à le partager avec les autres développeurs. »Epic Games affirme que ces investissements sont nécessaires pour construire une base d’utilisateurs fidèles et diversifiée, qui générera des revenus à long terme. Elle espère atteindre la rentabilité grâce à la croissance de son catalogue de jeux, à l’amélioration de son expérience utilisateur et à l’expansion de son écosystème de services (comme le moteur Unreal Engine, la plateforme de création de contenu Core ou le réseau social Houseparty).Toutefois, certains analystes sont sceptiques quant à la capacité d’Epic Games Store à rivaliser avec Steam en l'état, mettant en avant les habitudes des joueurs, mais aussi les fonctionnalités proposées par Steam.Quoiqu'il en soit, Epic Games Store fait face à un défi de taille pour se faire une place dans le marché des jeux vidéo en ligne. La société devra continuer à investir massivement pour attirer les développeurs et les joueurs, tout en améliorant son offre de services et sa qualité technique. Elle devra également faire face à la concurrence d’autres acteurs, comme Microsoft, qui propose son service Xbox Game Pass, qui donne accès à plus de 100 jeux pour un abonnement mensuel. Epic Games Store parviendra-t-il à devenir rentable et à concurrencer Steam ? L’avenir le dira.Sources : documents judiciaires, Epic Games Store Avez-vous un compte Epic Games et/ou Steam ?Pensez-vous qu’Epic Games Store a raison de dépenser autant d’argent pour obtenir des jeux exclusifs et gratuits ? Est-ce une stratégie efficace pour fidéliser les utilisateurs ?Quelles sont les fonctionnalités que vous appréciez le plus sur Steam et qui vous manquent sur Epic Games Store ? Quelles sont les améliorations que vous souhaiteriez voir sur Epic Games Store ?Avez-vous déjà essayé le service Xbox Game Pass de Microsoft ? Qu’en pensez-vous ? Est-ce une alternative intéressante aux plateformes de distribution de jeux en ligne ?