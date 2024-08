Le conflit entre Epic Games, créateur de Fortnite, et Apple a atteint de nouveaux sommets alors qu' Epic accuse Apple de violation d'injonction concernant son App Store lucratif. Depuis 2020, les deux sociétés sont en litige, Epic accusant Apple de pratiques anticoncurrentielles liées aux commissions sur les achats in-app. En septembre 2021, une injonction permettant aux développeurs de proposer des moyens de paiement alternatifs a été émise, mais Epic affirme qu'Apple viole ouvertement cette injonction. Apple, de son côté, affirme sa conformité tout en maintenant de nouvelles règles et taxes, selon Epic. Le différend continue, avec Apple devant répondre officiellement à la plainte d'Epic d'ici le 3 avril. La Cour suprême des États-Unis a récemment refusé d'entendre les appels d'Epic et d'Apple, laissant la querelle dans l'arène juridique.Fortnite, créé par Epic, un studio américain, et soutenu par le Chinois Tencent, le plus grand studio de jeux au monde, a été lancé en 2017 et son format « bataille royale » du dernier joueur debout est devenu un succès instantané, attirant des millions de joueurs dévoués.Mais en août 2020, Apple et Google (Alphabet) ont retiré Fortnite de leurs boutiques d'applications pour avoir violé leurs directives en lançant une fonction de paiement, ce qui a provoqué plusieurs poursuites judiciaires contestant leurs règles consistant à prélever jusqu'à 30 % de commissions sur les paiements.Au moment de l'interdiction, Epic comptait 116 millions d'utilisateurs sur la plateforme d'Apple.La loi européenne sur les marchés numériques (DMA) permet à Epic de lancer sa boutique de jeux dans l'Union, bien qu'Apple empêche toujours les utilisateurs hors d'Europe d'accéder à Fortnite et à sa boutique de jeux, a déclaré l'entreprise.« Nous sommes vraiment reconnaissants à la Commission européenne d'avoir non seulement adopté la DMA et permis la concurrence entre les magasins, mais aussi d'être intervenue et d'avoir mis Apple et Google au pied du mur pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas simplement entraver la concurrence », a déclaré Tim Sweeney, PDG d'Epic.« Ils ont déployé de grands efforts pour nous ralentir et ont tenté de nous arrêter à plusieurs reprises, mais la Commission européenne est toujours intervenue et a veillé à ce que les concurrents puissent entrer sur le marché », a-t-il ajouté.La boutique est lancée avec Fortnite, Rocket League Sideswipe et le tout nouveau Fall Guys pour mobile, et Epic travaille avec d'autres développeurs pour lancer leurs jeux et applications via sa boutique.Epic, qui compte 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans sa boutique pour PC, espère ajouter 100 millions de nouveaux utilisateurs mobiles d'ici la fin de l'année.Les jeux seront également disponibles dans des boutiques mobiles indépendantes telles que AltStore.Toutefois, le processus d'installation est long, avec une procédure d'installation en 15 étapes sur les appareils iOS, des paramètres d'appareil confus et des écrans d'effroi, a déclaré Epic.Apple a déclaré que pour permettre aux développeurs de l'UE d'utiliser les nouvelles fonctionnalités, elle s'est efforcée de les rendre aussi simples que possible pour les utilisateurs, tout en essayant de protéger leur vie privée et leur sécurité.« Nous avons probablement perdu plus d'un milliard de dollars de revenus en perdant l'accès à la base de clients iOS dans le monde entier pendant quatre ans, mais quel est le prix de la liberté ? », a déclaré M. Sweeney.Tim Sweeney, PDG d'EpicQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la mesure prise par l'UE est pertinente ou judicieuse ?