Reality Labs, anciennement Oculus VR, est une unité commerciale et de recherche de Meta Platforms, anciennement Facebook, qui produit du matériel et des logiciels de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (AR), notamment des casques de réalité virtuelle tels que Quest, et des plateformes en ligne telles qu'Horizon Worlds. En juin 2022, plusieurs initiatives d'intelligence artificielle (IA) qui faisaient auparavant partie de Meta AI ont été transférées à Reality Labs.Lors du rapport financier du troisième trimestre de 2023, Reality Labs a enregistré une perte opérationnelle de 11,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année 2023 . À l'époque, la division de Meta qui développe des technologies liées au métavers, a vu ses revenus chuter de 26 % par rapport à l’année précédente, passant de 285 millions de dollars à 210 millions de dollars au troisième trimestre.Pour rappel, c'était durant l'édition 2021 de la Facebook Connect que l'entreprise a annoncé qu'elle s’appellerait désormais Meta. Mark Zuckerberg, PDG de la société, avait expliqué : «» Un projet pour lequel Meta a réservé 10 milliards de dollars rien que pour 2021.Récemment, la publication des résultats du deuxième trimestre 2024 de Meta a dévoilé que l'unité Reality Labs a enregistré une perte d'exploitation de 4,48 milliards de dollars. Les analystes interrogés par StreetAccount s'attendaient à une perte de 4,55 milliards de dollars. Depuis fin 2020, l'unité Reality Labs a généré des pertes cumulées d'environ 50 milliards de dollars, soulignant les investissements massifs du PDG Mark Zuckerberg dans le matériel et les logiciels qui sous-tendent ce qu'il dit être la prochaine ère de l'informatique personnelle.Le chiffre d'affaires de Reality Labs, qui provient en grande partie de la famille de casques VR Quest et des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, s'est élevé à 353 millions de dollars, soit une croissance de 28 % par rapport aux 276 millions de dollars de l'année précédente. Les analystes s'attendaient à ce que cette unité génère 371 millions de dollars.En septembre, Meta a présenté le casque VR Quest 3, dont le prix de départ est de 499 dollars. Quelques mois plus tard, Apple a lancé son casque Vision Pro VR et AR, dont le prix de départ est de 3 500 dollars. En juin, Apple a commencé à livrer son casque Vision Pro en Chine, où il est vendu au détail à partir de 4 128 dollars.Le marché de la RV étant encore naissant, Meta fait de plus en plus la promotion de ses lunettes intelligentes, qu'elle développe en collaboration avec Ray-Ban. Zuckerberg a souligné que les progrès de l'intelligence artificielle et des grands modèles de langage associés amélioraient les capacités des lunettes intelligentes.Au début du mois de juillet, Francesco Milleri, le PDG d'EssilorLuxottica, la société mère de Ray-Ban, a déclaré aux analystes que Meta prévoyait de devenir actionnaire du fabricant européen de lunettes, élargissant ainsi un partenariat antérieur entre les deux sociétés datant de 2020.La deuxième génération de lunettes intelligentes de Meta a été mise en vente en octobre à un prix de départ de 299 dollars. M. Zuckerberg a déclaré en avril, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, qu'il pourrait y avoir un «».: Résultats du deuxième trimestre 2024 de MetaPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?