3,7 milliards de dollars de perte en un trimestre

Les licenciements chez Meta ont entraîné d'énormes pertes d'emplois, mais l'entreprise pourrait désormais accélérer le recrutement

En termes de priorités d'investissement, l'IA sera notre principal domaine d'investissement en 2024, tant en ingénierie qu'en ressources informatiques. Mais je veux éviter d'affecter beaucoup de nouveaux effectifs, nous allons donc continuer à déprioriser un certain nombre de projets non liés à l'IA dans l'entreprise pour inciter les gens à travailler plutôt sur l'IA. Sur le plan du recrutement, une dynamique que je tiens à souligner est que nous avons actuellement un retard de recrutement important, car une partie de nos licenciements plus tôt cette année impliquait des équipes qui échangeaient certaines compétences pour pouvoir en embaucher d'autres, et nous allons toujours le faire. Nous embaucherons pour ces postes jusqu'en 2024. Cela signifie que même si nous prévoyons d'augmenter les effectifs à un rythme beaucoup plus lent à l'avenir, le rythme réel l'année prochaine pourrait être temporairement plus rapide à mesure que nous résolvons cet arriéré d'embauche.

Envoyé par Mark Zuckerberg Envoyé par Nous venons de lancer Quest 3, notre casque le plus puissant à ce jour, à un prix très compétitif. Nous y avons apporté de nombreuses améliorations, notamment un chipset de nouvelle génération avec des performances graphiques 2x, nos meilleurs écrans à ce jour et un facteur de forme 40 % plus fin que celui du Quest 2. Mais l'avancée la plus importante du Quest 3 est qu'il s'agit du premier grand public. appareil de réalité mixte. Cela signifie que lorsque vous allumez l'appareil, vous voyez votre pièce physique autour de vous et vous pouvez y introduire des objets numériques et des jeux, qu'il s'agisse d'une table de ping-pong, de votre poste de travail, d'un téléviseur grand écran pour jouer à des jeux Xbox. ou vos amis sous forme d'hologrammes. Les premières critiques ont été excellentes et c'est amusant de voir comment les gens réagissent à cela.



Nous avons également lancé la prochaine génération de lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Ils ont été améliorés par rapport à la première génération dans pratiquement tous les domaines : un meilleur appareil photo, un son plus clair, ils sont plus légers, ils ont plus de styles et vous pouvez désormais même diffuser des vidéos en direct à partir d'eux. Mais plus important encore, ce sont les premières lunettes intelligentes livrées avec Meta AI intégrée, vous pouvez donc poser des questions à vos lunettes tout au long de la journée et elles y répondront directement dans votre oreille. À bien des égards, les lunettes constituent le facteur de forme idéal pour un appareil IA, car elles permettent à votre assistant IA de voir ce que vous voyez et d’entendre ce que vous entendez. Encore une fois, c'est bien de voir les premières critiques si positives, et j'ai hâte que cet espace évolue rapidement au cours des années à venir.

Après avoir mis tout misé le métavers, Mark Zuckerberg fait de l'intelligence artificielle sa priorité

Durant l'édition 2021 de la Facebook Connect, l'entreprise a annoncé qu'elle s’appellerait désormais Meta. Comme Google l'avait fait auparavant en présentant Alphabet, Meta est la maison-mère de différentes entreprises dont Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et Oculus. « Notre marque était trop liée à un seul de nos services et ne reflétait pas tout ce que nous faisons », a expliqué le PDG du groupe. « Ce nouveau nom marque notre nouvel objectif : aider à donner vie au métavers. »Le projet, en développement dans le département Facebook Reality Labs (qui s'occupe des technologies de réalité augmentée, virtuelle et mixte), comptait alors 10 000 salariés aux États-Unis. Facebook a annoncé à cette période le recrutement dans les cinq prochaines années de 10 000 ingénieurs et développeurs supplémentaires en Europe. Un projet pour lequel Facebook a réservé 10 milliards de dollars rien que pour 2021, une addition qui s'annonçait donc plus salée les années à venir.Lors du discours d’ouverture de Facebook Connect, Mark Zuckerberg et d’autres cadres de l'entreprise ont parlé d'Horizon, le nom que donne l’entreprise au métavers qu’elle est en train de créer.Selon eux, Horizon va révolutionner notre quotidien, du travail au divertissement, en passant par le sport. Aussi, plusieurs usages du métavers ont été montrés, comme pouvoir jouer à des jeux, se retrouver entre amis, assister à des évènements virtuels, faire du sport, ou même travailler.« On utilisera sûrement des avatars hyper réalistes pour le monde du travail, mais aussi d'autres plus cartoons voire totalement fantaisistes pour d'autres activités », a noté le PDG. « Les avatars deviendront aussi communs que les photos de profil aujourd'hui, mais ils produiront des interactions beaucoup plus riches grâce aux expressions faciales et au langage du corps ». Les utilisateurs pourront également habiller leurs avatars grâce à des objets virtuels qu'ils pourraient acquérir.Alors que Meta investit des milliards de dollars par trimestre dans la VR et la réalité augmentée (AR) pour tenter de concrétiser le rêve de son PDG Mark Zuckerberg, le marché reste naissant.Le rapport financier de la société pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023 montre que Reality Labs, la division de réalité mixte qui héberge la société anciennement connue sous le nom d'Oculus, a enregistré une perte d'exploitation de 3,74 milliards de dollars au cours du trimestre. Il s’agit d’une augmentation notable d’une année sur l’autre par rapport à la perte de 2,63 milliards de dollars enregistrée au troisième trimestre 2022.La division en difficulté a enregistré 11,4 milliards de dollars de pertes au cours de l'exercice en cours tout en gagnant seulement 825 millions de dollars de revenus. Ce total de 210 millions de dollars a été amassé au troisième trimestre, ce qui représente une baisse de 20 % sur un an. Meta a déclaré que la baisse des ventes de Quest 2 était responsable de cette baisse.Commentant l'état actuel de la division, Susan Li, directrice financière de Meta, a déclaré que la société s'attend à ce que les pertes « augmentent de manière significative d'une année sur l'autre en raison de nos efforts continus de développement de produits en réalité augmentée/réalité virtuelle et de nos investissements pour faire évoluer davantage notre écosystème ».Développant ces remarques lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, Li a déclaré que la majorité des coûts encourus par Reality Labs sont « des coûts directs en termes d'effectifs, de dépenses d'exploitation et de COGS (coût des marchandises vendues) des produits ».Elle a toutefois déclaré que même si Meta continuera à investir dans la division pour « soutenir le développement de produits VR/AR de nouvelle génération », la société reconnaît qu'elle doit « acquérir la capacité d'investir » en générant une croissance consolidée des revenus sur temps. « C'est quelque chose sur lequel nous nous concentrons beaucoup » a ajouté Li.Discutant de son plan de restructuration en cours, qui entraînera la suppression de plus de 20 000 emplois par Meta, Li a déclaré que l'entreprise avait terminé le troisième trimestre avec plus de 66 100 employés, soit une baisse de 7 % par rapport au trimestre précédent.« Nos effectifs du troisième trimestre ne comprenaient plus la grande majorité des salariés touchés par les licenciements annoncés précédemment », a-t-elle expliqué.Bien qu'il ait vidé diverses équipes, y compris le personnel de studios de jeux comme Ready at Dawn et Downpour Interactive, et ait précédemment suggéré que Meta mettrait en œuvre un gel des embauches, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a indiqué que la société pourrait en fait accélérer le recrutement à court terme, notamment dans le domaine de l'IA.Commentant la santé de Reality Labs il y a quelques mois, Zuckerberg a admis qu'il y aurait un certain « inconfort » pour les investisseurs alors que Meta cherche à accaparer le marché de la réalité mixte et a décrit l'investissement continu de l'entreprise comme un « pari à très long terme ».Zuckerberg a déclaré l'été dernier qu'il espère « atteindre environ un milliard de personnes dans le métavers faisant des centaines de dollars de commerce » d'ici la seconde moitié de la décennie. Mais avant que les rêves du fondateur de Facebook ne deviennent réalité, Meta doit dépenser plusieurs milliards de dollars pour développer les technologies de réalité virtuelle et augmentée qui sous-tendent le concept de métavers.La société a déclaré l'année dernière qu'elle s'attend à ce que « les pertes d'exploitation de Reality Labs en 2023 augmentent considérablement d'une année sur l'autre ». « Au-delà de 2023, nous prévoyons d'accélérer les investissements de Reality Labs de manière à pouvoir atteindre notre objectif de croissance du résultat d'exploitation global de l'entreprise à long terme », a déclaré Meta à cette période.Zuckerberg a présenté 2023 comme «l'année de l'efficacité» de l'entreprise et a mis en œuvre d'importantes initiatives de réduction des coûts, notamment des licenciements ciblant environ 21 000 employés. Après avoir mis tout misé le métavers, Mark Zuckerberg fait de l'intelligence artificielle sa priorité.Il l'a d'ailleurs rappelé dans l'appel avec les investisseurs.Nous pouvons le voir dans le développement de certains produits comme la bêta de Meta AI, un assistant conversationnel avancé disponible sur WhatsApp, Messenger et Instagram, et bientôt disponible sur les lunettes connectées Ray-Ban Meta et Quest 3. Meta a également lancé 28 IA supplémentaires en version bêta , avec des intérêts et des personnalités uniques. Certaines de ces « personnalités » proviennent d'icônes culturelles et des influenceurs, notamment Snoop Dogg, Tom Brady, Kendall Jenner et Naomi Osaka. Il s’agit de la dernière salve d’une course aux armements en matière de chatbot entre des entreprises technologiques désespérées de produire une intelligence artificielle plus précise et personnalisée.Sources : résultats financier, Pensez-vous que Meta a raison d’investir autant dans la réalité mixte et le métavers, ou devrait-elle se concentrer sur d’autres domaines ?Quels sont les avantages et les inconvénients des casques VR et AR de Meta par rapport à ceux d’Apple et d’autres concurrents ?Comment la réalité mixte peut-elle changer la façon dont nous interagissons avec le monde réel et virtuel ?Quels sont les types de contenus, de services et d’expériences que vous aimeriez voir dans la réalité mixte et le métavers ?