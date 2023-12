Une récente fuite de Grand Theft Auto 6 sur TikTok pourrait provenir de l'enfant d'un employé de Rockstar Games

Le site d'information britannique Eurogamer a d'abord rapporté qu'un compte TikTok appelé @i_see_in_4k a téléchargé deux courtes vidéos prétendant être un "premier aperçu de GTA 6" le samedi 2 décembre. Les vidéos montrent de courtes séquences de ce qui semble être la carte du jeu.Rockstar Games a annoncé le vendredi 1er décembre que la première bande-annonce du jeu très attendu sera diffusée le 5 décembre.Peu après la publication de la vidéo sur TikTok, GTABase, un site d'information sur les jeux qu'IGN qualifie de "", a rapporté qu'"".Rockstar n'a pas vérifié l'authenticité de la vidéo divulguée et n'a pas non plus confirmé que des membres de la famille d'un employé étaient impliqués dans sa diffusion.", a déclaré GTABase dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. "".En août, un tribunal britannique a jugé qu'Arion Kurtaj était responsable du piratage de Rockstar Games, qui a conduit à la fuite "significative" d'images de GTA 6, a rapporté IGN. Un autre jeune homme de 17 ans, dont le nom n'a pas été révélé, a également plaidé coupable de deux chefs d'accusation liés au piratage, selon le rapport.La police détenait Kurtaj dans un Travelodge dans le cadre d'une procédure d'instruction pour un précédent piratage de deux entreprises de télécommunications. Pendant son séjour à l'hôtel, Kurtaj a utilisé une clé Amazon Fire pour accéder à Internet et aider au piratage de Rockstar Games, a déclaré la police.Quel est votre avis sur le sujet ?