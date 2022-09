Suite à la confirmation qu'un pirate avait volé le code source de Grand Theft Auto 6 à Rockstar, des rapports ont affirmé que le pirate a vendu le code source de Grand Theft Auto 5. Dimanche a vu la publication de nombreuses séquences vidéo enregistrées à partir d'un Grand Theft Auto 6 en développement. L'individu derrière cette publication a annoncé plus tard que même s'il ne vendait pas le code source de Grand Theft Auto 6, il disposait également du code de Grand Theft Auto 5 et était prêt à le vendre.Répondant au surnom "Tea Pot", il a déclaré à ses abonnés sur le site Web GTAFroums que « Tous les codes sources et les actifs de GTA 5 sont disponibles. Avec les documents de GTA 6. Parlez-moi en messagerie privée ». Il a ensuite ajouté : « Pas d'offre à moins de 5 chiffres ».Dans un rapport de suivi, l'utilisateur répondant au pseudonyme videotech_ sur Twitter, qui est journaliste pour le compte de RockstarINTEL, a partagé un enregistrement de transaction montrant qu'un montant égal à 100 556,81 $ en Bitcoin a récemment été envoyé à un portefeuille inconnu. videotech_ a affirmé que cette transaction était la preuve que « quelqu'un vient d'acheter le code source de GTA5 pour 100*000*$ ». videotech_ n'a pas indiqué comment il savait que la transaction était liée au code source de Grand Theft Auto 5. Il convient également de noter que videotech_ a depuis mis son profil Twitter en mode privé.Il convient de noter que Tea Pot a depuis été contacté pour savoir s'il a vendu le code source de Grand Theft Auto 5 pour 100 000 $, et il l'a nié. Dans une conversation, Tea Pot a déclaré : « non, ce n'était pas mon portefeuille ». En d'autres termes, Tea Pot indique que la transaction citée par videotech_ n'était pas faite avec lui. Tom Henderson rapporte que le Tea Pot a confirmé que la transaction n'est pas passée par son portefeuille. Notons que Tea Pot pourrait cependant mentir. La propriété du portefeuille de cryptomonnaie ne peut être vérifiée que par le propriétaire.Si le code source de Grand Theft Auto 5 était partagé publiquement ou mis entre les mains d'acteurs malveillants, les conséquences pourraient être désastreuses pour Rockstar et sa société mère Take Two. Le code source ouvrirait Grand Theft Auto Online et ses utilisateurs à des piratages de plus en plus imparables, sans parler de rendre Rockstar lui-même vulnérable à de nouvelles attaques.En ce qui concerne le code source de Grand Theft Auto 6, le pirate dit qu'il attend le contact de Rockstar avant d'entreprendre toute autre action. Tea Pot veut être payé pour ne rien faire de plus avec le code source, mais a déclaré qu'il était prêt à vendre le code si Rockstar n'ouvrait pas la communication. Ce n'est évidemment que le début de ce qui est devenu un désastre majeur pour Rockstar et une controverse dans l'industrie comme on n'en a pas vu depuis des années.Grand Theft Auto 6 est encore en développement.Source : Tom Henderson Qu'en pensez-vous ? Escroquerie ou pas dans la vente du code source de GTA V ? Tea Spot est-il, à votre avis, derrière la vente contre 100 000 dollars ou ses propos sont-ils crédibles lorsqu'il affirme que non ?Est-il surprenant de voir des escroqueries avoir lieu aussi vite ?Des implications potentielles de ce piratage ?