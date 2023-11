Sony Interactive Entertainment (SIE) a été poursuivi l'année dernière au nom de près de 9 millions de personnes au Royaume-Uni qui avaient acheté des jeux numériques ou du contenu supplémentaire par l'intermédiaire du PlayStation Store de Sony.Alex Neill, défenseur des consommateurs qui a déjà travaillé sur des campagnes antérieures, porte plainte contre Sony pour un montant pouvant atteindre 5 milliards de livres (6,23 milliards de dollars), plus les intérêts. Ses avocats ont déclaré le mois dernier, dans des documents déposés au tribunal, que le montant total des dommages-intérêts était estimé à 6,3 milliards de livres.Elle affirme que la société a abusé de sa position dominante en exigeant que les jeux numériques et les modules complémentaires soient achetés et vendus uniquement via le PlayStation Store, qui prélève une commission de 30 % sur les développeurs et les éditeurs. Elle affirme que les clients ont donc payé les jeux et les modules complémentaires plus cher qu'ils ne l'auraient fait.Les avocats de Sony ont soutenu que l'affaire était "" et qu'elle devait être rejetée.Le Tribunal d'appel de la concurrence a décidé que l'affaire Neill pouvait se poursuivre, tout en précisant que les personnes ayant effectué des achats sur le PlayStation Store après l'introduction de l'affaire en 2022 devaient être retirées de la catégorie de plaignants proposée.Neill a déclaré dans un communiqué que la décision était "".Quel est votre avis sur le sujet ?