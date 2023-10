Apple adopte une approche fondamentalement différente avec Vision Pro en faisant du social l'attente plutôt que la règle, et en fournissant aux développeurs un ensemble commun d'outils et de lignes directrices sur lesquels s'appuyer pour que le social soit cohérent sur l'ensemble de la plateforme. La vision d'Apple ne consiste pas à créer un serveur rempli d'étrangers virtuels et d'expériences générées par l'utilisateur, mais à faciliter le partage des choses que vous aimez déjà faire avec les personnes que vous connaissez déjà. Cette vision s'appuie évidemment sur le riche écosystème d'applications existantes de la société et sur les technologies sociales qu'elle a déjà testées sur ses plates-formes.SharePlay est une fonctionnalité déjà présente sur les appareils iOS et MacOS qui permet de regarder, d'écouter et d'expérimenter des applications ensemble via FaceTime. Sur Vision Pro, Apple a l'intention d'utiliser sa technologie SharePlay pour rendre un grand nombre de ses propres applications (comme Apple TV, Apple Music et Photos) sociales dès leur sortie de la boîte, et attend des développeurs qu'ils fassent de même. Dans sa documentation destinée aux développeurs, la société indique qu'elle s'attend à ce que "".Le plus important est peut-être qu'Apple s'appuie sur le réseau d'amis personnel de chaque utilisateur (c'est-à-dire les personnes à qui vous envoyez déjà des messages, que vous appelez ou à qui vous envoyez des courriels), plutôt que d'essayer de créer une liste d'amis sur mesure qui ne vivrait qu'à l'intérieur de Vision Pro. Plutôt que de lancer une application et de chercher ensuite comment y faire participer vos amis, avec SharePlay, Apple s'attache à réunir d'abord vos amis, puis à laisser le groupe passer d'une application à l'autre en toute fluidité, au gré de vos envies.Même les applications qui n'intègrent pas explicitement l'expérience multi-utilisateurs peuvent être "" par défaut, en permettant à un utilisateur de partager l'écran de l'application avec d'autres. Seul l'hôte pourra interagir avec le contenu, mais tous les autres pourront le voir et en parler en temps réel. C'est l'accent mis sur le "", les "" et les "" qui fera que le social sur Vision Pro sera complètement différent de ce que Meta construit sur Quest avec Horizon Worlds et son écosystème d'applications sociales fragmentées.Source : Ben Lang, spécialiste en réalité virtuellePensez-vous que ces propos sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette approche d'Apple avec Vision Pro ?