Le Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple, a été dévoilé le mois passé après environ sept ans de développement et présenté comme le lancement de produit le plus important depuis l'iPhone. Le Vision Pro d'Apple semble présenter des capacités "exceptionnelles" qui n'ont rien à envier aux autres casques de réalité virtuelle, mais il y a un problème : son prix. Il coûte 3 499 $, ce qui a fait reculer de nombreux acheteurs curieux. « Il était pourtant prometteur, mais son prix n'en vaut pas la peine pour l'instant », lit-on dans les commentaires sur l'appareil. En plus du prix élevé, Apple serait confronté à d'autres problèmes qui modifient ses plans initiaux.L'un des changements principaux concernerait la disponibilité initiale du produit. Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple vendra l'appareil dans tous ses magasins aux États-Unis, mais l'entreprise devrait commencer à le déployer dans des zones plus importantes comme New York et Los Angeles au début de l'année prochaine. La société a déclaré qu'elle proposerait le casque dans d'autres pays à la fin de l'année 2024. Selon des personnes informées des plans d'Apple, l'entreprise envisagerait le Royaume-Uni et le Canada comme deux de ses premiers marchés internationaux, puis l'Asie et l'Europe peu après, bien qu'une décision définitive n'ait pas été prise.Selon ces sources, les ingénieurs d'Apple travaillent à la commercialisation de l'appareil en France, en Allemagne, en Australie, en Chine, à Hong Kong, au Japon et en Corée du Sud. Apple devrait également vendre le Vision Pro par l'intermédiaire de sa boutique en ligne aux États-Unis début 2024, avant de l'étendre à d'autres pays. Apple n'a pas commenté ces rumeurs, mais elles reflètent la nature complexe et de niche de ce dispositif de réalité mixte. Les sources au fait des plans d'Apple ont en outre rapporté que la plupart des magasins ne disposeront que d'un ou deux appareils de démonstration en raison de l'offre limitée et du coût élevé des casques.De plus, selon la rumeur, Apple demandera aux acheteurs en magasin de prendre rendez-vous pour acheter le Vision Pro. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de la stratégie utilisée par l'entreprise pour l'Apple Watch en 2015. La force motrice derrière cette démarche est de s'assurer que les clients repartent avec un produit qui leur convient. Le cas échéant, Apple demandera aux clients leur prescription visuelle pour l'insertion de lentilles via un portail en ligne. Les acheteurs en ligne seront également invités à télécharger les données de leur ordonnance et à utiliser l'application de balayage du visage pour déterminer la taille des accessoires.Selon les sources, le casque est conçu pour entourer la tête et empêcher la lumière d'entrer, et les nombreuses variables impliquées dans l'ajustement du masque - y compris les multiples sangles de tête, les joints d'étanchéité à la lumière de différentes tailles et les lentilles de prescription optionnelles - nécessitent une approche individualisée. Pour déterminer la bonne étanchéité à la lumière - c'est-à-dire le composant qui empêche la lumière de pénétrer dans le champ de vision du porteur - Apple développe une application iPhone qui scannera la tête d'une personne ainsi qu'une machine physique. L'application sera utilisée lors des achats en ligne.Le rapport indique qu'il s'agira du lancement le plus complexe d'Apple à ce jour et qu'il faudra régler la logistique délicate de la chaîne d'approvisionnement, former les vendeurs à l'installation de l'appareil et apprendre aux clients à s'en servir. C'est pourquoi la société ne prévoit pas de s'associer à des revendeurs tiers pour proposer le Vision Pro avant au moins 2025. Lors des tests de l'appareil, Apple aurait constaté que certaines personnes dont la taille et la tête sont plus petites auraient du mal à porter le casque pendant plus d'une demi-heure environ, durée pendant laquelle l'entreprise a laissé les journalistes tester le Vision Pro après son lancement.Selon le rapport, Apple a cherché à compenser ce problème en développant récemment une deuxième sangle qui se place sur le dessus de la tête de l'utilisateur. Mais le design de cet accessoire n'est pas encore finalisé. Apple aurait aussi étudié la manière dont le Vision Pro s'adapterait aux personnes portant des vêtements culturels, tels que le hijab. Consciente que certains clients ne portent pas de vêtements dotés de poches pouvant accueillir la batterie (le Vision Pro comprend une petite batterie externe d'une autonomie de deux heures), la société a envisagé de demander à des fabricants d'accessoires de créer des pochettes à porter sur l'épaule.D'autres accessoires pourraient être vendus pour protéger l'appareil. Apple aurait constaté que la face avant du casque pouvait être sujette aux rayures, mais il confiera probablement les protections d'écran à des fabricants tiers, comme elle le fait pour ses autres produits. Autre problème : la vitre avant se fissure si l'utilisateur se heurte à un mur ou à un objet. Pour éviter ce genre d'incident, Apple aurait prévu des alertes pour dissuader les utilisateurs de porter l'appareil lorsqu'ils marchent à certaines vitesses. Pour ceux qui se déplacent rapidement, en voiture ou en avion par exemple, Apple a mis au point un mode "voyage".Il y a quelques années, Apple prévoyait de vendre jusqu'à plusieurs millions d'unités de son casque de réalité mixte au cours de la première année, avant de revoir ses prévisions à la baisse et de se rapprocher d'un million d'unités. Avant sa présentation, Apple a réduit ce chiffre à environ 900 000 unités. Le Financial Times a rapporté la semaine dernière qu'Apple a encore réduit de plus moitié les prévisions de production en raison de la complexité du processus de fabrication de l'appareil. L'on parle désormais d'environ 400 000 unités. Selon le rapport, l'un des principaux obstacles qu'Apple doit surmonter est la fabrication des écrans élégants de l'appareil.En fait, le Vision Pro est doté de deux écrans micro-OLED 4K, d'une lentille "lenticulaire" incurvée orientée vers l'extérieur et de deux puces. Les deux écrans intérieurs offrent une résolution supérieure à tout ce qui existe actuellement sur le marché, tandis que la lentille extérieure projette les yeux du porteur du casque vers le monde extérieur. Les écrans micro-OLED des prototypes de la démonstration de juin auraient été fournis par Sony et le fabricant de puces taïwanais TSMC. Les écrans seraient le composant le plus cher du Vision Pro et selon les personnes interrogées dans le cadre du rapport, Apple n'est pas satisfait de la productivité de ses fournisseurs.Le Vision Pro introduit une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l'utilisateur. Doté de visionOS, le premier système d'exploitation spatial au monde, le Vision Pro permet aux utilisateurs d'interagir avec le contenu numérique comme s'il était physiquement présent dans leur espace. Le Vision Pro intègre en outre EyeSight, qui aide les utilisateurs à rester en contact avec leur entourage. Lorsque l'utilisateur est totalement immergé dans la réalité virtuelle, le système affiche les lentilles en noir. Lorsqu'il est en réalité mixte, et qu'il voit donc l'environnement réel, une représentation des yeux apparaît.Par ailleurs, les sources au fait des plans d'Apple rapportent que l'entreprise travaille déjà sur la prochaine génération de son casque, y compris une version plus abordable qui devrait plaire davantage aux consommateurs du marché de masse. Apple travaillerait avec les fabricants d'écrans coréens Samsung et LG sur cette deuxième génération du casque. Pour réduire le prix, Apple aurait envisagé d'utiliser d'autres écrans, y compris la mini-LED, mais deux personnes ont déclaré qu'Apple insistait sur l'utilisation du micro-OLED même pour le casque non Pro, même si tous les fournisseurs n'avaient pas réussi à répondre à ses attentes jusqu'à présent.Le Vision Pro est le produit le plus important d'Apple depuis l'Apple Watch, mais son prix de 3 500 $, ses cas d'utilisation peu clairs, sa sélection limitée de contenus de réalité mixte et la nature naissante de la technologie signifient qu'il n'intéressera au départ qu'un petit groupe de passionnés. Apple travaille sur un modèle moins cher ainsi que sur une version Pro de deuxième génération qui pourrait sortir d'ici 2026. « Il s'agit en grande partie de problèmes de croissance normaux. Il s'agit de l'appareil grand public le plus complexe jamais fabriqué », a déclaré Jay Goldberg, fondateur du cabinet de conseil en technologie D/D Advisors.Quel est votre avis sur le sujet ?