Microsoft a vivement réfuté les allégations selon lesquelles le rachat d'Activision Blizzard lui confèrerait un "monopole" sur l'industrie des jeux vidéo. La firme de Redmond a même réussi cet été à convaincre un juge d'autoriser l'opération de fusion d'une valeur d'environ 69 milliards de dollars. Cependant, les choses pourraient finir par se compliquer pour Microsoft en raison des révélations provenant des récentes fuites de données qu'elle a subies. Cette semaine, un courriel apparemment rendu public accidentellement dans le cadre d'un document d'un procès a révélé que des cadres ont peut-être envisagé de constituer un monopole dans l'industrie vidéoludique.Dans le courriel, Phil Spencer, qui dirige la division Microsoft Gaming, a parlé avec "enthousiasme" de l'achat de Nintendo, le créateur de Super Mario, en disant que ce serait "un moment de carrière". Il s'est exprimé comme suit : « Nintendo est le principal atout pour nous dans le domaine des jeux vidéo et aujourd'hui, les jeux vidéo sont notre voie la plus probable vers la pertinence pour les consommateurs. J'ai eu de nombreuses conversations avec le "LT" de Nintendo à propos d'une collaboration plus étroite et j'ai le sentiment que si une entreprise américaine a une chance avec Nintendo, nous sommes probablement dans la meilleure position ».Le terme "LT" est vraisemblablement un raccourci pour l'équipe de direction (leadership team). Le courriel, envoyé en août 2020 avant que Microsoft ne rachète ZeniMax, propriétaire de Bethesda, révèle en outre l'intérêt de Spencer pour Valve, propriétaire de Steam, et pour le réseau de studios de jeux vidéo du géant du divertissement Warner Bros. qui comprend NetherRealm, créateur de Mortal Kombat, et Rocksteady, développeur de Batman Arkham. Spencer a ajouté que le conseil d'administration de Microsoft a pris connaissance de tous les détails concernant Nintendo (et Valve) et qu'il est tout à fait favorable à l'un ou l'autre si l'occasion se présente.Toutefois, Spencer a fait part d'un certain nombre de blocages concernant la fusion, notamment le fait que Nintendo ne semble pas intéressé par la vente. « Nintendo est assis sur un gros tas de liquidités et est apparemment satisfait de sa position actuelle », a déclaré Spencer. Par conséquent, Spencer a déclaré qu'à court terme, il ne voyait pas un angle d'attaque pour convaincre l'éditeur japonais de jeux vidéo de fusionner avec Microsoft. Il a ajouté : « je ne pense pas qu'une entreprise hostile puisse s'emparer d'une partie du capital de Nintendo. Je ne pense pas qu'une action hostile soit une bonne chose. Nous jouons donc sur le long terme ».Si la firme de Redmond a pu racheter le studio ZeniMax, elle n'a pas été en mesure de trouver un accord pour racheter Warner Bros. Games et Valve. Rappelons que Valve est un éditeur de jeux vidéo dont le président est un ancien employé de Microsoft, Gabe Newell. Il possèderait au moins un quart de la société. Spencer a conclu son courriel sur le cas de Nintendo : « à un moment donné, obtenir Nintendo serait un moment de carrière et je crois honnêtement qu'il s'agirait d'une bonne décision pour les deux entreprises. Il faut juste beaucoup de temps à Nintendo pour comprendre que son avenir repose sur son propre matériel. Beaucoup de temps ».Selon certaines sources, Microsoft a tenté pour la première fois d'acquérir Nintendo en 1999, en faisant une offre qui aurait fait rire "à gorge déployée" les dirigeants de l'entreprise pendant au moins une heure. Il est évident que Spencer n'a pas encore réalisé son rêve d'acheter Nintendo, et il semble peu probable que Nintendo soit prêt à vendre à moins de subir une sorte de catastrophe financière. Cependant, comme l'admet Spencer, il joue le jeu à long terme dans cette affaire. Dans le courriel de 2020, Spencer s'adressait principalement au directeur du marketing de Microsoft, Chris Capossela, et au vice-président exécutif, Takeshi Numoto.Le procès opposant Microsoft à la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis au sujet du rachat d'Activision Blizzard a déjà révélé l'intérêt passé de Spencer pour un certain nombre d'autres acquisitions de premier plan, dont Sega, le fabricant de Sonic, et Square Enix, le développeur de Final Fantasy. Square Enix et Sega sont toutes deux des entreprises japonaises spécialisées dans le développement de jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est au tour de Nintendo d'être sur les rangs. Selon les experts, cela souligne la volonté de Microsoft, du moins de Spencer, de s'emparer de tous ses concurrents après que la Xbox a perdu la bataille sur le marché des consoles.Microsoft reconnaît elle-même sa défaite et l'a affirmé dans un document judiciaire au début du procès contre la FTC : « la Xbox a perdu la guerre des consoles et ses rivaux sont en mesure de continuer à dominer, notamment en tirant parti de contenus exclusifs. La console Xbox s'est toujours classée troisième (sur trois) derrière PlayStation et Nintendo en matière de ventes ». Microsoft a ajouté qu'il est peu probable qu'elle rattrape PlayStation et Nintendo. Mais les experts ont mis en garde contre cette déclaration. Pour ces derniers, il s'agirait simplement d'une ruse de la part de Microsoft pour faire appel à la clémence des juges dans l'affaire.La réussite de ces fusions aurait permis à Microsoft non seulement de mettre de la main sur des éditeurs de jeux vidéo de premier plan, mais également de contrôler des infrastructures très populaires comme la plateforme Steam (de Valve). Microsoft pourrait ainsi bénéficier d'un monopole quasi inédit dans l'industrie des jeux vidéo. Le courriel de Spencer, ainsi que plusieurs autres documents entrant dans le cadre du procès opposant Microsoft à la FTC, a été publié par le tribunal du district nord de Californie. Le régulateur américain tente de bloquer la fusion de Microsoft avec Activision. Mais pour le moment, les actions du régulateur rencontrent peu de succès.Cependant, certains analystes pensent que les révélations fracassantes de ces dernières semaines pourraient finir par jouer en sa faveur. La FTC pense que cette fusion a le potentiel de conférer à Microsoft un monopole sur le marché des jeux vidéo, mais l'entreprise rejette ces allégations et a fait quelques "concessions" dans le but de faire avancer la fusion. En 2022, pour adoucir son projet controversé de fusion avec Activision, et peut-être pour améliorer les relations avec les joyaux de la couronne de Spencer, Microsoft a promis de sortir Call of Duty sur les consoles Nintendo pendant 10 ans, et a promis de continuer à sortir le jeu de tir sur Steam.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de Phil Spencer de Microsoft ?Selon vous, pourquoi songe-t-il à racheter tous ces éditeurs de jeux vidéo ?Quels impacts ses fusions pourraient-elles avoir sur Microsoft et l'industrie des jeux vidéo ?En quoi ces révélations pourraient impacter sur les procès entre Microsoft et la FTC ?Pensez-vous que Nintendo ou Valve pourrait fusionner avec Microsoft à l'avenir ? Pourquoi ?