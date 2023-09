Nous sommes immensément reconnaissants à David et à tous les employés d'Unity qui ont donné de leur temps et de leurs efforts pour soutenir le BUG et la communauté Unity dans son ensemble. Nous sommes immensément reconnaissants à David et à tous les employés d'Unity qui ont donné de leur temps et de leurs efforts pour soutenir le BUG et la communauté Unity dans son ensemble.

Plus important encore, nous avons vu avec quelle facilité et quelle désinvolture une décision commerciale prise par la direction peut risquer de mettre en faillite les studios que nous avons travaillés si dur à construire, menacer nos moyens de subsistance en tant que professionnels et remettre en question la longévité de notre industrie. L'entreprise Unity d'aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était lorsque le groupe a été fondé, et la confiance que nous avions dans l'entreprise a été complètement érodée.



Depuis son lancement en 2010, le BUG s'est avant tout attaché à soutenir les développeurs, et non l'entreprise Unity. En tant que membres de la communauté des développeurs de jeux de Boston, nous pensons que nos efforts en tant qu'organisateurs seraient mieux utilisés en créant des opportunités pour tout le monde, et pas seulement pour les utilisateurs d'Unity. Rejoignez-nous pour travailler ensemble au sein de la communauté locale des développeurs afin de continuer à organiser des événements et des présentations pour le plus grand plaisir de tous.



Nous encourageons nos membres à rejoindre le "Boston Game Dev meetup group" où ils pourront continuer à se connecter avec des développeurs locaux utilisant Unity, Unreal, Godot et tout ce qui se trouve entre les deux. La chaîne Youtube du Boston Unity Group continuera d'héberger les enregistrements des événements passés.

En fin de compte, ce sont les milliers de personnes (participants, intervenants et organisateurs) qui ont fait de BUG ce qu'il était. À mesure que nos communautés et notre industrie évoluent, continuons à nous soutenir mutuellement et à trouver de nouveaux moyens de nous unir.

Fondé à l'été 2010 par Elliott Mitchell et Alex Schwartz, le BUG était le premier groupe officiel d'utilisateurs Unity au monde. À l'époque, le moteur de jeu Unity était encore une technologie relativement nouvelle qui permettait aux créateurs de disposer d'un outil accessible pour livrer des jeux sur une variété de plateformes. Au cours des 13 dernières années, BUG a organisé des réunions mensuelles régulières avec des événements de réseautage, des conférences techniques, des panels, des interviews, des fêtes, des soirées de démonstration, des ateliers et bien plus encore. C'est un lieu où nous pouvons travailler en réseau, partager nos difficultés, trouver et donner de l'aide, apprendre et grandir ensemble. La croissance constante de la communauté BUG a donné naissance à une nouvelle ère de développement de jeux à Boston et au-delà.Le nombre de membres du BUG est passé de quelques dizaines à quelques milliers, rassemblant des indépendants de Boston, des amateurs, des développeurs AAA, des chercheurs en IA, des concepteurs d'expositions de musée, des innovateurs en technologie médicale, des archéologues, des concepteurs automobiles, des ingénieurs logiciels, des réalisateurs de films volumétriques, des créateurs de jeux VR/XR, des éducateurs et d'innombrables autres personnes. Avec l'augmentation du nombre de membres, l'équipe de direction s'est également agrandie. Jono Forbes, Graham Pentheny et Chris Hart ont rejoint Elliott pour organiser les événements et la présence en ligne du BUG. Unity s'est montré à la hauteur de son nom, en rassemblant des personnes d'horizons très diverses, autour d'un même amour pour la création de technologies interactives.Dès le premier jour, BUG a été approuvé et soutenu avec enthousiasme par Unity et son ancien PDG David Helgason. Unity a fourni un soutien logistique, des remises de licences Pro, des ateliers, des présentations, des parrainages, des opportunités d'intervention à Unite, et bien plus encore. À l'époque, David et Unity avaient compris qu'il était essentiel d'encourager les groupes de développeurs indépendants à la base pour planter les graines de la croissance à long terme d'Unity et atteindre leur objectif de démocratiser le développement de jeux pour les personnes de tous horizons.Au cours des dernières années, Unity s'est malheureusement détourné de l'industrie du jeu et du soutien aux communautés de développeurs. Après son introduction en bourse, l'entreprise a apparemment fait passer le profit avant tout, avec plusieurs acquisitions et des licenciements de personnel de base. De nombreux systèmes clés dont les développeurs ont besoin sont encore dans un état confus et souvent incomplet, avec le message que la publicité et les revenus comptent plus pour Unity que les fonctionnalités auxquelles les développeurs de jeux sont attachés.Récemment, Unity a dévoilé une série de conditions de service et de changements tarifaires incroyablement hostiles pour ses utilisateurs. La condamnation retentissante et sans équivoque de l'industrie du jeu a été sans précédent et Unity n'a eu d'autre choix que d'annuler certains des changements les plus flagrants. Même avec ces nouvelles concessions, le modèle de tarification révisé affecte de manière disproportionnée le succès des studios indépendants de la communauté.La dernière réunion du BUG sera un événement social qui se tiendra mercredi prochain, le 27 septembre, sur Zoom. Les organnisateurs du BUG aimeraient profiter de l'occasion pour remercier les membres de sa communauté pour leurs contributions et leur soutien actif, célébrer les 13 dernières années, et discuter de Boston Game Dev et d'autres groupes que les membres peuvent rejoindre pour soutenir l'effort.Source : Organisateurs du Boston Unity Group Quel est votre avis sur cette dissolution ?Selon vous, Unity se relèvera-t-il de ce scandale concernant sa nouvelle politique de tarification ?