Mais d'abord… qu'est-ce qu'un moteur de jeu, exactement ?

Le facteur open source

Assistance et services

Une nouvelle société des créateurs du moteur de jeu Godot s'apprête à s'emparer d'une part du marché mondial du jeu vidéo de 200 milliards de dollars (et pour ce faire, elle s'inspire du géant commercial des logiciels open source Red Hat).Godot, pour les non-initiés, est un moteur de jeu multiplateforme publié pour la première fois sous une licence open source en 2014, bien que son développement initial soit antérieur de plusieurs années. Aujourd'hui, Godot revendique quelque 1 500 contributeurs et est considéré comme l'un des meilleurs projets open source au monde selon diverses mesures. Godot a été utilisé dans des jeux de haut niveau tels que le remaster, publié par Sega l'année dernière en tant que premier grand jeu grand public propulsé par Godot. Mais Tesla aussi a apparemment utilisé Godot pour alimenter certaines des animations les plus intensives graphiquement de son application mobile.Parmi les créateurs fondateurs de Godot se trouve Juan Linietsky, qui a été responsable du développement du projet Godot au cours des 13 dernières années, et qui occupera désormais le poste de PDG de W4 Games, une nouvelle entreprise qui vise à faire passer Godot au niveau supérieur.W4 a discrètement quitté la furtivité la semaine dernière, mais aujourd'hui, la société basée en Irlande a divulgué plus de détails sur ses objectifs de développer Godot et de le rendre accessible à un plus large éventail de cas d'utilisation commerciale. En plus de cela, la société a déclaré qu'elle avait levé 8,5 millions de dollars en financement de démarrage pour faire de sa mission une réalité, avec des bailleurs de fonds tels que OSS Capital, Lux Capital, Sisu Game Ventures et ​​Bob Young, le cofondateur et ancien PDG de Red Hat, une société open source axée sur l'entreprise qu'IBM a ensuite acquise pour 34 milliards de dollars en 2019.En termes simples, un moteur de jeu fournit les blocs de construction de base nécessaires aux développeurs pour créer des jeux, et peut inclure n'importe quoi, des moteurs de rendu pour les graphiques 2D ou 3D aux scripts et à la gestion de la mémoire. Il s'agit essentiellement d'un framework logiciel que les développeurs peuvent utiliser et réutiliser sans avoir à repenser la roue à chaque nouveau jeu qu'ils créent.« Cela permet aux développeurs d'utiliser des fonctionnalités prédéfinies communes à la plupart des jeux lors de la création des leurs, et de ne créer que les parties qui rendent le jeu unique », a expliqué Linietsky.Alors que de nombreuses entreprises, en particulier les grands studios de jeux, développent leurs propres moteurs en interne, à mesure que les jeux et les processus de développement associés sont devenus plus complexes, les moteurs de jeux tiers à usage général ont gagné en popularité. Cela inclut des opérateurs historiques établis de longue date tels que Unity, développé par la centrale technologique Unity Software, qui est actuellement en train de fusionner avec IronSource.L'une des raisons pour lesquelles un studio peut utiliser un moteur de jeu tiers est de réduire les coûts de développement en interne, mais un compromis ici est qu'il doit alors travailler avec une base de code gargantuesque, sur laquelle il a un contrôle limité. Et c'est pourquoi Godot a gagné des adeptes au fil des ans : en tant que projet open source, il offre aux développeurs un moteur de jeu qu'ils peuvent modifier et ajuster à leurs propres besoins, avec des améliorations renvoyées à la communauté de développement pour que tout le monde puisse en profiter.« Le résultat est une réduction des coûts de développement et une plus grande liberté d'innovation », a déclaré Linietsky. « Godot apporte à l'industrie du jeu les mêmes avantages dont les logiciels d'entreprise [logiciels open source] bénéficient depuis des décennies ».Quiconque a prêté attention, même à distance, à la sphère technologique au cours de la dernière décennie aura remarqué que l'open source est désormais une grande entreprise. Des entreprises comme Elastic et Cockroach Labs ont construit des entreprises d'un milliard de dollars grâce à des projets open source, tandis qu'Aiven a récemment atteint le statut de double licorne pour une entreprise qui aide les entreprises à tirer le meilleur parti des technologies open source dans les environnements cloud.Mais Red Hat reste sans doute l'une des plus grandes réussites du monde open source, vendant aux entreprises un support et des services premium pour certains des plus grands projets communautaires au monde, de Linux à Kubernetes.« Des entreprises comme Red Hat ont prouvé qu'avec les bonnes offres commerciales en plus, l'attrait de l'utilisation de l'open source dans les environnements d'entreprise est énorme », a déclaré Linietsky. « W4 a l'intention de faire exactement la même chose pour l'industrie du jeu ».C'est un parallèle intéressant, bien sûr, et qui semble assez évident lorsqu'il est présenté avec une telle comparaison. Les informations d'identification open source de Linux l'ont amené à devenir le principal système d'exploitation pour les serveurs Web, tandis que la domination d'Android sur le marché mobile peut être attribuée en grande partie à sa base de noyau Linux. Ailleurs, d'autres projets open source tels que Kubernetes favorisent l'adoption par les entreprises de microservices et de technologies de conteneurs.En vérité, Godot est loin d'avoir le genre d'impact dans le jeu que Linux a eu dans l'entreprise, mais c'est encore tôt (et c'est exactement là que W4 pourrait faire la différence).« Nous nous attendons à ce que Godot emprunte la même voie dans l'industrie du jeu que d'autres logiciels open source ont empruntée dans l'entreprise, qui deviendra lentement la norme de facto », a poursuivi Linietsky. « Il est très difficile pour les entreprises qui créent des logiciels propriétaires de rivaliser avec l'énorme vivier de talents dont disposent les projets open source populaires, et peu attrayant pour les utilisateurs de logiciels de concéder la liberté d'utiliser le logiciel à leur guise à une entité tierce ».En plus de cela, avoir l'un des fondateurs originaux de Red Hat à bord en tant qu'investisseur ne peut être interprété que comme un coup majeur pour une startup qui n'a que huit mois.« Bob est un être humain incroyable qui a aidé à créer un tout nouveau type d'entreprise là où personne ne s'attendait à ce que ce soit possible », a poursuivi Linietsky. « Il a identifié l'opportunité pour Godot et W4 comme très similaire à Linux et Red Hat il y a deux décennies, et a été très aimable de partager sa sagesse avec nous, ainsi que de devenir un investisseur dans notre entreprise ».Le marché cible principal de W4 sera large – il s'adresse aux développeurs indépendants et aux petits studios, ainsi qu'aux moyennes et grandes sociétés de jeux. Le problème qu'il cherche à résoudre, en fin de compte, est que si Godot est populaire auprès des amateurs et des développeurs indépendants, les entreprises hésitent à utiliser le moteur sur des projets commerciaux en raison de ses limites inhérentes - actuellement, il n'existe aucun moyen facile d'obtenir un support technique, discuter de la feuille de route de développement du produit ou accéder à tout autre type de service à valeur ajoutée.Mais peut-être plus important encore, alors que Godot est présenté comme un moteur de jeu multiplateforme couvrant le Web, le mobile et le bureau, il manquait jusqu'à présent de support direct pour les consoles de jeux. La raison en est qu'en tant que projet open source servi sous une licence MIT permissive, Godot ne peut pas fournir de support pour les consoles car il ne serait pas autorisé à publier le code nécessaire pour interagir avec le matériel propriétaire - les studios de jeux qui développent pour les consoles doivent signer des accords de non-divulgation stricts. De plus, les fabricants de consoles ne travailleront qu'avec des personnes morales enregistrées, ce que Godot n'est pas.En termes simples, Godot ne peut pas être un projet open source axé sur la communauté et prendre en charge des consoles en même temps. Mais il existe des moyens de contourner cela, c'est pourquoi W4 espère gagner de l'argent en proposant un service de portage pour aider les développeurs à convertir leurs jeux existants dans un format compatible avec la console.« W4 proposera des ports de console aux développeurs à des conditions très accessibles », a déclaré Linietsky. « Les développeurs indépendants n'auront pas besoin de payer d'avance pour publier, tandis que pour les grandes entreprises, il y aura des packages commerciaux qui incluent le support ».Ailleurs, W4 développe une gamme de produits et services qu'il garde actuellement secrets, Linietsky notant qu'ils seront très probablement annoncés lors de la(GDC) à San Francisco en mars prochain.« Le but de W4 est d'aider les développeurs à surmonter tout problème que les développeurs peuvent rencontrer en essayant d'utiliser Godot à des fins commerciales », a ajouté Linietsky.Il convient de noter qu'il existe déjà une poignée de sociétés commerciales, telles que Lone Wolf Technology et Pineapple Works, qui aident les développeurs à tirer le meilleur parti de Godot, y compris le portage de console. Mais Linietsky a tenu à souligner une différence essentielle entre W4 et ces opérateurs historiques : son expertise.« La principale caractéristique distinctive de W4 est qu'il a été créé par les dirigeants du projet Godot, qui sont les personnes les plus compréhensives et les plus perspicaces sur Godot et sa communauté », a-t-il déclaré.Sur les quelque 1 500 contributeurs de Godot, 10 sont des embauches plus ou moins permanentes, rémunérées via les dons de la communauté. De même, l'équipe actuelle de W4, composée de 12 personnes, se compose en grande partie de contributeurs de longue date de Godot, répartis dans huit pays différents des Amériques et d'Europe. C'est un peu comme la façon dont d'autres entreprises construites sur une base open source ont commencé, y compris Red Hat et la société mère de WordPress.com, Automattic, qui était l'une des entreprises «*distribuées*» les plus connues, bien avant l'arrivée de la révolution du travail à distance en 2020.En effet, le travail distribué est l'une des principales caractéristiques déterminantes du développement de logiciels open source. A titre d'exemple, Linietsky est basé en Espagne, tandis que le cofondateur et COO Rémi Verschelde travaille depuis le Danemark. Les deux autres fondateurs, CTO Fabio Alessandrelli et CMO Nicola Farronato, opèrent à partir de différents sites en Italie.Mais chaque entité juridique doit choisir un endroit comme siège social. Et comme de nombreuses entreprises technologiques, W4 a élu Dublin, en Irlande, comme son siège officiel – bien que cette présence ne soit vraiment que sur papier, uniquement.« Nous sommes basés en Irlande parce que deux des cofondateurs s'y sont déjà établis, ont des parents et connaissent très bien l'écosystème irlandais », a déclaré Linietsky.Source : W4 Games Avez-vous déjà utilisé un moteur de jeu ? Lequel ? Qu'en avez-vous pensé ?Que pensez-vous de Godot Engine ?Que pensez-vous de la stratégie mise en place pour rivaliser avec des moteurs comme Unreal en s'inspirant de la stratégie de Red Hat développée sur les entreprises ?Est-elle suffisamment intéressante pour un portage dans l'industrie du jeu vidéo ?