Qu’apporte la nouvelle fondation à Godot ?

Godot est un moteur de jeu 2D et 3D polyvalent conçu pour prendre en charge toutes sortes de projets. Vous pouvez l'utiliser pour créer des jeux ou des applications que vous pourrez ensuite diffuser sur un ordinateur de bureau ou un téléphone portable, ainsi que sur le Web. Parmi les exemples de jeux créés avec Godot, citons Ex-Zodiac et Helms of Fury.Il est également possible de créer des jeux pour consoles avec ce moteur, bien que vous ayez besoin de solides compétences en programmation ou d'un développeur pour porter le jeu pour vous. Lorsque Godot a été mis en libre accès pour la première fois en 2014, il s'agissait d'un très petit projet développé principalement par Juan Linietsky et Ariel. Même après l'open-sourcing, les contributions à Godot étaient presque exclusivement faites par des bénévoles. Au fil du temps, de nombreux utilisateurs ont exprimé le souhait de contribuer financièrement au projet pour en accélérer le développement.Les développeurs du moteur Godot et la Software Freedom Conservancy ont décidé d'un commun accord de transférer le projet de moteur de jeu open source vers sa propre fondation. Elle a été créée aux Pays-Bas en tant qu'organisation propre, sur le modèle des politiques de la SFC. L’bjectif est d’aider le moteur de jeu à atteindre son prochain niveau de croissance et à projeter une image plus forte pour le projet.« Nous venons juste de commencer le processus de transfert vers la Fondation. Pour l'instant, tous les financements et les contrats de Godot sont toujours gérés par la SFC. La SFC va progressivement réduire ses investissements pour permettre à la nouvelle fondation de monter en puissance », déclare l’équipe en charge de Godot.La Software Freedom Conservancy est une organisation à but non lucratif centrée sur l’éthique en technologie. Sa mission est de garantir le droit de réparer, d'améliorer et de réinstaller les logiciels. « Nous promouvons et défendons ces droits en encourageant les projets de logiciels libres et open source, en menant des initiatives qui rendent la technologie plus inclusive et en faisant progresser les stratégies politiques qui défendent les logiciels libres et open source (comme le copyleft).La SFC était un partenaire idéal pour Godot. Elle travaille en tant que structure à but non lucratif pour plusieurs projets de logiciels libres et open source de haut niveau (tels que Git, Samba, Wine, etc.) et ils ont des règles testées et éprouvées pour s'assurer que les dons ne sont utilisés que pour le bénéfice des projets, ainsi que des règles pour éviter les conflits d'intérêts. L'équipe de Godot ne peut pas fournir une exportation de console open source en raison des conditions de licence imposées par les fabricants de consoles. Quel que soit le moteur utilisé, la sortie de jeux sur consoles représente toujours beaucoup de travail. Ariel et Juan ont signé un accord de parrainage fiscal avec la SFC, leur permettant de recevoir des dons au nom du projet. Ils ont également géré la création et la croissance du PLC (Project Leadership Committee) de Godot, formé par certains des contributeurs les plus expérimentés de l'époque. Ils travaillent en tant que foyer à but non lucratif pour plusieurs projets FOSS très connus (tels que Git, Samba, Wine, etc.) et ils ont des règles testées et éprouvées pour s'assurer que les dons ne sont utilisés que pour le bénéfice des projets, ainsi que des règles pour éviter les conflits d'intérêts. Ils permettent aux projets open source de se développer, de prospérer et de se concentrer sur leur projet pendant que la SFC s'occupe de la gouvernance, de la comptabilité et des questions juridiques des organisations à but non lucratif (notamment en revenant avec succès sur les accords de non-divulgation afin de s'assurer que tout notre travail puisse se dérouler en toute transparence) ; essentiellement en regroupant le travail nécessaire au fonctionnement d'une organisation à but non lucratif.Même si, cela ne fait pas l'affaire de tout le monde, il est possible de coder ses jeux à l'aide de GDScript, un langage spécifique à Godot et étroitement intégré avec une syntaxe légère, ou de C#, qui est populaire dans l'industrie des jeux. Ce sont les deux principaux langages de script pris en charge par Godot. Godot prend également en charge un langage de programmation visuelle appelé VisualScript.Avec la technologie GDNative, il est également possible d’écrire des algorithmes de gameplay ou de haute performance en C ou C++ sans recompiler le moteur. Il est possible d’utiliser cette technologie pour intégrer des bibliothèques tierces et d'autres kits de développement logiciel (SDK) dans le moteur. Bien sûr, il est également possible d’ajouter directement des modules et des fonctionnalités au moteur.Dans l'ensemble, les responsables du projet Godot sont « immensément reconnaissants et fiers d'avoir fait partie du Software Freedom Conservancy. » Godot a rejoint le SFC alors que le projet en était encore à ses débuts et que ses besoins étaient assez limités. Aujourd'hui, le projet Godot est beaucoup plus grand, il emploie de nombreuses personnes et ses besoins et aspirations sont plus complexes. Par conséquent, alors que le projet continue à se développer encore plus, il serait logique qu’elle ait le contrôle, l'indépendance et la flexibilité dans la gestion des fonds d'une organisation qui se concentre uniquement sur Godot.Pour cette raison, le comité de direction du projet Godot (le PLC) et la SFC ont convenu qu'il était temps pour le projet Godot de quitter son siège à la SFC et de former sa propre organisation : la Fondation Godot. Comme beaucoup d'autres projets Open Source (Blender et Krita, par exemple), la Fondation sera située aux Pays-Bas. La structure de la Fondation est calquée sur les politiques de la SFC, ce qui assurera une continuité dans le mode de fonctionnement de Godot.En début d’année 2022, un classement présentant les meilleurs moteurs de jeu vidéo a placé Godot en troisième position juste derrière Unreal Engine. Le moteur de jeu Unity occupant la première position. Unity reste donc le moteur de jeux vidéo le plus populaire. Il est utilisé pour créer des jeux vidéo AAA de Pokémon GO à Mario Kart en passant par Dofus.Créé par Epic Games, Unreal Engine 5 est l’un des moteurs de jeu les plus populaires . Les responsables du développement de Unreal Engine ont annoncé la disponibilité de la version 5 de Unreal Engine, le moteur de jeu vidéo propriétaire développé par Epic Games en avril de cette année. « L'attente est terminée : nous sommes très heureux d'annoncer qu'Unreal Engine 5 est désormais disponible. Avec cette version, nous voulons permettre aux petites et grandes équipes de repousser les limites du possible, visuellement et interactivement. Unreal Engine 5 (UE5) vous permettra de réaliser des contenus et des expériences 3D en temps réel de nouvelle génération avec plus de liberté, de fidélité et de flexibilité que jamais auparavant », a déclaré l’équipe de développement.Du point de vue du projet Godot, peu de choses vont changer. Les décisions financières et de gouvernance étaient auparavant prises par le PLC avec la participation du groupe de conseillers. Le PLC deviendra le conseil d'administration de la fondation, ce seront donc les mêmes personnes, mais avec un nom différent. En outre, la SFC fera partie de la nouvelle fondation à titre consultatif, pour nous aider dans cette nouvelle aventure, et pour assurer à vous tous, la communauté, la continuité dans la façon dont Godot est géré.Cette transition n'affecte en rien le développement technique du moteur, qui est détaillé dans nos pages Gouvernance et Équipes. Le processus de développement de Godot ne changera pas avec la Fondation.La Fondation Godot se consacre à la création de logiciels libres et open source et veille à ce que le travail sur le projet Godot soit durable. La mission de la Fondation est de "soutenir financièrement la croissance, les initiatives et les activités du projet du moteur Godot, un projet open source qui fournit une suite gratuite d'outils et de matériel éducatif autour du moteur Godot. La Fondation s'efforce d'aider le moteur Godot à continuer à faire tomber les barrières du développement de jeux vidéo et à permettre à chacun de créer des jeux vidéo de haute qualité, quels que soient son identité et son lieu d'habitation.Source : Godot Que pensez-vous de cette décision de Godot de quitter la fondation SFC pour créer la sienne ?Quel est votre avis sur Godot ? L'avez-vous déjà utilisé ? Prévoyez-vous de l'utiliser ?Quel appreciation faites vous de GDScript, le langage spécifique à Godot ? Avantage ou inconvéniant pour le moteur de jeu ?