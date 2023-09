Unity annonce la mise à jour de son plan de tarification et de packaging

Seuils de revenus et d'installations

et : ceux qui ont gagné 200 000 USD ou plus au cours des 12 derniers mois ET qui ont installé au moins 200 000 jeux à vie. Unity Pro et Unity Enterprise : Ceux qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 1 000 000 USD ou plus au cours des 12 derniers mois ET qui ont installé au moins 1 000 000 de jeux à vie.

Flexibilité et réductions pour Unity Personal, Pro et Enterprise

Réduction des frais pour l'utilisation des services Unity

Nouveaux services et outils. Pas de changement de prix.

comprendra Unity Asset Manager (50GB de stockage par siège, mis en commun pour une équipe à partager) ainsi qu'un nombre égal de sièges Unity DevOps avec 5GB de stockage et 200 minutes de construction Windows. Des outils d'administration d'équipe pour gérer l'accès seront également inclus. Unity Enterprise comprendra le gestionnaire d'actifs Unity (120 Go de stockage par siège, mis en commun pour une équipe à partager) ainsi qu'un nombre égal de sièges Unity DevOps avec 5 Go de stockage et 200 minutes de construction Windows. Les outils d'administration d'équipe, y compris les rôles personnalisés et le SSO, offrent un degré de contrôle plus élevé.

Comme beaucoup le savent, le moteur Unity est en fait constitué de deux composants logiciels importants : l'éditeur Unity et le moteur d'exécution Unity. L'Unity Runtime est le code qui s'exécute sur les appareils des joueurs et qui permet aux jeux Made with Unity de fonctionner à grande échelle, avec des milliards de téléchargements mensuels.Unity introduit un tarif pour le moteur d'exécution Unity qui est basé sur chaque fois qu'un jeu qualifié est téléchargé par un utilisateur final. Cette formule a été parce qu'à chaque fois qu'un jeu est téléchargé, l'Unity Runtime est également installé. De plus, Unity pense qu'une redevance basée sur l'installation initiale permet aux créateurs de conserver les gains financiers continus provenant de l'engagement des joueurs, contrairement à un partage des revenus.Les jeux sont éligibles à la redevance Unity Runtime après que deux critères aient été remplis : 1) le jeu a dépassé un seuil minimum de revenus au cours des 12 derniers mois, et 2) le jeu a dépassé un nombre minimum d'installations à vie. Des seuils de revenus et d'installations élevés ont été fixés pour éviter d'impacter ceux qui n'ont pas encore réussi à s'imposer, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin de payer la redevance tant qu'ils n'ont pas atteint un succès significatif.Seuls les jeux qui atteignent les seuils suivants sont éligibles à la redevance Unity Runtime :Avec cette nouvelle politique, à partir du 1er janvier 2024, Unity offrira Unity Personal à toute personne, quel que soit le montant de ses revenus, afin d'offrir plus de flexibilité dans la manière dont les créateurs gèrent leurs licences. Une fois qu'un jeu dépasse les seuils de revenus et d'installations, le studio paiera un petit montant forfaitaire pour chaque installation (voir le tableau ci-dessous).Pour tenir compte de l'échelle, les abonnés à Unity Pro et Unity Enterprise pourront bénéficier de remises sur le volume qui réduiront rapidement le coût par installation de la redevance d'exécution Unity. Cela signifie qu'en plus d'autres avantages, le coût des licences Unity Pro et Unity Enterprise peut être compensé par les économies réalisées au fur et à mesure que le jeu grandit.Enfin, Unity a structuré ses tarifs de manière à prendre en compte la variabilité de la monétisation des jeux entre des régions plus établies comme l'Amérique du Nord et l'Europe et des régions de jeux émergentes comme l'Inde. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la structure des prix et des remises. Voir la FAQ pour plus de détails.Les clients qualifiés peuvent bénéficier de crédits sur les frais d'exécution Unity en fonction de l'adoption de services Unity au-delà de l'éditeur, tels que les services de jeux Unity ou la médiation Unity LevelPlay pour les jeux mobiles supportés par la publicité. Ce programme permet d'approfondir le partenariat avec Unity pour réussir tout au long du cycle de vie du jeu. N'hésitez pas à contacter votre responsable de compte pour en savoir plus.En novembre prochain, Unity mettra à jour certains plans d'abonnement Unity pour ajouter de la valeur. Les nouvelles fonctionnalités incluent une meilleure collaboration (Unity DevOps), une gestion des actifs basée sur le cloud (Unity Asset Manager), des contrôles de rôles et d'accès (Team Administration), et la possibilité d'ajouter des fonctionnalités d'IA au moment de l'exécution (Unity Sentis). Ces nouveaux outils et services ne s'accompagneront d'aucune augmentation du prix des sièges, car Unity continue à aider les créateurs à s'adapter à la complexité croissante du développement de jeux. En voici le détail :Enfin, Unity Plus est mise à la retraite pour les nouveaux abonnés à compter d'aujourd'hui, le 12 septembre 2023, afin de simplifier le nombre de plans qu'Unity offre. Les abonnés actuels n'ont pas besoin de prendre des mesures immédiates et recevront un courriel à la mi-octobre avec une offre de mise à niveau vers Unity Pro, pour un an, au prix actuel de Unity Plus.Source : Unity