Au moins 8 Go de RAM ;

une carte vidéo/GPU qui prend en charge OpenGL 4.5 ou supérieur, ou Vulkan ;

vos clés Switch et soit votre firmware sous-évalué ou jeu récent cartouche non parée XCI ;

vos jeux Nintendo Switch ou homebrew ;

un système d’exploitation 64 bits ;

des dépendances spécifiques au système d’exploitation installée.

Lorsque vous voulez jouer à des jeux vidéo d’une plateforme dédiée, il est impératif d’investir dans l’achat du matériel qui soutient cette plateforme. Toutefois, un des moyens privilégiés par certains utilisateurs utilisant une plateforme différente et qui ne veulent pas mettre la main à la poche est de se tourner vers les émulateurs. Pour ce qui concerne la console Nintendo Switch, plusieurs émulateurs des jeux de cette console sont déjà disponibles pour les utilisateurs de PC. Parmi ces émulateurs, nous avons Ryujinx qui est un émulateur open source disponible depuis 2017. En général, les développeurs des émulateurs préfèrent coder ce type de plateforme en C ou C++ pour des raisons évidentes de performance. Mais pour Ryujinx, l’équipe en charge du projet a porté son dévolu sur le langage C# pour sa mise en œuvre.Ryujinx est un émulateur Nintendo Switch open source, créé par gdkchan, écrit en C#. Selon ses concepteurs, il vise à fournir une excellente précision et des performances, une interface conviviale et des versions cohérentes. Sur la page officielle du site, on peut lire qu’il est présenté comme un émulateur Nintendo Switch simple et expérimental. Toutefois au vu de ce qu’il est capable de faire, il s’avère de très loin être plus qu’un simple émulateur expérimental. En avril dernier, Ryujinx a été testé sur environ 4 050 titres et parmi ceux-ci environ 3 400 ont été considérés comme jouables. Pour exécuter cet émulateur, votre PC doit être équipé de la configuration suivante :Windows 10 RS4 (Redstone 4, version 1803) ou plus récente est nécessaire. Les pilotes graphiques doivent être à jour. Sur les ordinateurs portables avec 2 cartes graphiques différentes, les pilotes iGPU et dGPU doivent être mis à jour.Copiez la commande dans votre émulateur de terminal de choix et exécutez-la.Distributions basées sur archlinux : sudo pacman -S sdl2 openalDistributions basées sur Ubuntu : sudo apt-get install libsdl2-2.0 libsdl2-dev libalut-devFedora: sudo dnf install SDL2-devel openal-softDepuis le mois de novembre de l’année dernière, l’équipe de Ryujinx a réussi à concevoir une version de l’émulateur pour les macOS ARM. Aussi, vu que les ordinateurs ARM d’Apple partagent la même architecture que celle des Nintendo Switch, l’équipe de Ryujinx explique que cette étape marque un tournant décisif, car ces appareils pourraient permettre une émulation plus proche d’un port natif que la plupart des PC de jeu. Pour utiliser l’émulateur avec des ordinateurs ARM d’Apple, il faut disposer de macOS 12 « Monterey », macOS 13 « Ventura » ou une version supérieure. À ce jour, l’équipe de Ryujinx revendique que leur émulateur est premier et le seul émulateur Nintendo Switch compatible macOS.Ryujinx prend entièrement en charge la sortie audio. Cependant, la saisie audio par microphone n’est pas prise en charge. L’équipe de Ryujinx déclare qu’elle utilise des wrappers C# pour OpenAL, et SDL2 & libsoundio comme des replis.L’émulateur CPU, ARMeilleure, émule un processeur ARMv8 et prend actuellement en charge la plupart des ARMv8 64 bits et certaines des instructions ARMv7 (et plus anciennes), y compris la prise en charge partielle 32 bits. Il traduit le code ARM en un IR personnalisé, effectue quelques optimisations et le transforme en code x86. Il existe trois options de gestionnaire de mémoire disponibles selon les préférences de l’utilisateur, tirant parti à la fois des modes logiciel (plus lent) et hôte (beaucoup plus rapide). L’option la plus rapide (host, non cochée) est définie par défaut. Ryujinx dispose également d’un cache de traduction persistant profilé en option, qui met essentiellement en cache les fonctions traduites afin qu’elles n’aient pas besoin d’être traduites à chaque chargement du jeu. Le résultat net est une réduction significative des temps de charge (le temps entre le lancement d’un jeu et l’arrivée à l’écran de titre) pour presque tous les jeux. À noter que cette fonctionnalité est activée par défaut dans l’onglet Système > Options. Vous devez lancer le jeu au moins deux fois sur l’écran de titre ou au-delà avant que les améliorations de performances ne soient déverrouillées lors du troisième lancement ! Ces améliorations sont permanentes et ne nécessitent aucun lancement supplémentaire à l’avenir.L’émulateur GPU émule le GPU Maxwell de Switch en utilisant les API OpenGL (version 4.5 minimum), Vulkan ou Metal (via MoltenVK) via une version personnalisée d’OpenTK ou Silk.NET respectivement. L’utilisateur final dispose actuellement de six améliorations graphiques dans Ryujinx et qui sont notamment : la mise en cache des disquettes, la mise à l’échelle de résolution, l’antialiasing, les filtres de mise à l’échelle (y compris FSR), le filtrage anisotrope et l’ajustement du rapport hauteur/largeur. Ces améliorations peuvent être ajustées ou basculées comme souhaité dans l’interface graphique.L’émulateur Ryujinx prend en charge le clavier, la souris, l’entrée tactile, le JoyCon et presque tous les contrôleurs. Les commandes de mouvement sont prises en charge nativement dans la plupart des cas. Pour la prise en charge de mouvement double JoyCon, DS4Windows ou BetterJoy sont actuellement requis. Dans tous les scénarios, vous pouvez tout configurer dans le menu de configuration des entrées.Ryujinx est capable de gérer le contenu complémentaire/contenu téléchargeable via l’interface graphique. Les mods (ronfs, exefs et mods d’exécution tels que les cheats) sont également pris en charge. L’interface graphique contient un raccourci pour ouvrir le dossier des mods respectifs pour un jeu particulier.L’émulateur a des paramètres pour activer ou désactiver certains contrôleurs de journalisation, de remappage, etc. Vous pouvez tous les configurer via l’interface graphique ou manuellement via le fichier de configuration Config.json qui se trouve dans le dossier utilisateur accessible en cliquant sur Open Ryujinx Folder sous le menu Fichier de l’interface graphique.Bien évidemment, une des questions qui vient immédiatement à l’esprit lorsqu’on aborde le sujet des émulateurs est son utilisation légale. En principe, vous devriez pouvoir télécharger et utiliser des émulateurs en toute légalité, car techniquement vous ne faites rien d’illégal. Cependant, le partage de ROMs protégées par des droits d’auteur est illégal. Pour certaines personnes toutefois, il semble que la seule utilisation d’un tel émulateur de la Nintendo Switch soit de jouer à des jeux piratés. Birracerva, un utilisateur de l’émulateur, répond en affirmant qu’il n’en est rien. Pour lui, l’émulateur est également utilisé pour jouer à des jeux Nintendo Switch sans utiliser une Nintendo Switch, qui est une console de 2017 avec du matériel datant de 2012. Il déclare qu’il a même déjà acheté une copie physique de Zelda Tears of the Kingdom, mais trouve qu’il serait plus à l’aise de jouer à ce jeu sur son PC que sur la console.Source : Ryujinx Utilisez-vous un émulateur de Nintendo Switch ? Lesquels ? Et pourquoi ?Avez-vous testé Ryujinx, qu’en pensez-vous ?Selon vous, quelles sont les fonctionnalités qui permettraient à cet émulateur de satisfaire davantage les utilisateurs ?Malgré la légalité reconnue aux émulateurs, quel est votre avis personnel sur le sujet ? Bon ? Mauvais ?