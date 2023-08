Tears of the Kingdom : entre génie et controverse

est le dernier opus de la série populaire, qui suit les aventures de Link dans un monde ouvert rempli de mystères et de dangers. C’est l'un des jeux les plus vendus de l'année et Nintnedo a déposé des brevets au Japon pour protéger les différents systèmes qui font le bonheur du jeu. Des capacités telles que Fuse, Ultrahand - qui permet au joueur de construire des objets en se servant d'éléments du monde -, l'attaque foudroyante de Riju et même les écrans de chargement du jeu sont cités dans divers brevets japonais.The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est un jeu d'action-aventure de 2023 développé et publié par Nintendo pour la Nintendo Switch. Suite deconserve certains aspects, notamment le monde ouvert d'Hyrule, qui a été étendu pour permettre une exploration plus verticale. Le joueur contrôle Link alors qu'il recherche la princesse Zelda et se bat pour empêcher le Roi Démon de détruire le monde.a été conçu après que les idées de contenu téléchargeable deeurent dépassé leur portée. Son développement a été dirigé par la division Entertainment Planning & Development de Nintendo.était initialement prévu pour une sortie en 2022 avant d'être retardé à mai 2023. Il a été acclamé pour ses améliorations, son monde ouvert étendu et ses fonctionnalités encourageant l'exploration et l'expérimentation. Il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires au cours des trois premiers jours de sa sortie, et à plus de 18,51 millions d'exemplaires en juin 2023.Nintendo a déposé 31 brevets relatifs àcette année, la plupart d'entre eux étant liés à divers mécanismes de jeu. Nintendo est une société juridiquement agressive et certains fans ont qualifié la nouvelle de ces brevets de nouveau point noir dans sa longue histoire d'abus de pouvoir. Mais les documents fournissent également des illustrations adorables et surréalistes du fonctionnement des mécanismes. Nous avons tous vu des dizaines de vidéos de Link créant une machine volante à l'aide d'une aile Zonai et d'un ventilateur. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un tenter de l'expliquer à un agent des brevets qui n'a peut-être aucune connaissance pratique des jeux vidéo ?est un jeu où l'imagination du joueur rencontre un moteur physique impressionnant. Lorsqu'un joueur construit des engins pour explorer Hyrule et terroriser les bokoblins, il interagit souvent avec une douzaine d'objets ou plus, qui suivent tous leur propre trajectoire et réagissent les uns par rapport aux autres. De nombreuses personnes ont voulu savoir comment Nintnedo avait réussi à réaliser ces simulations physiques sur une Nintendo Switch.Les brevets apportent quelques réponses. Selon certains analystes, l'image de Link chevauchant un véhicule fabriqué par le joueur décrit l'interaction entre le personnage du joueur et l'objet fabriqué par le joueur. Le mouvement des objets dynamiques mobiles placés dans l'espace virtuel serait contrôlé par des calculs physiques, et le mouvement du personnage du joueur serait contrôlé par l'entrée de l'utilisateur. Lorsque le personnage du joueur et un objet dynamique entrent en contact dans la direction descendante par rapport au personnage (en d'autres termes, lorsque le personnage est au-dessus d'un objet), le mouvement de l'objet dynamique est ajouté au mouvement du personnage du joueur.Aussi intéressants que soient ces brevets, ils n'en sont pas moins étranges. Nous considérons généralement les brevets comme un système conçu pour protéger des inventions physiques, et non des bouts de code et des systèmes de jeu. Mais les sociétés de jeux vidéo utilisent depuis longtemps ce système pour protéger ce qu'elles considèrent comme leurs meilleurs arguments de vente. La franchise « L'Ombre de la guerre » est un jeu à monde ouvert de type Ubisoft de qualité moyenne, rehaussé par un incroyable système dynamique de "némésis" qui génère des méchants personnalisés avec lesquels le joueur peut interagir. Warner Bros. Interactive a breveté le système Nemesis et personne n'a pu s'en inspirer depuis près de dix ans.Certains analystes pensent que les brevets de Nintendo limitent les possibilités de création des autres développeurs, qui ne peuvent pas utiliser les mêmes techniques ou idées sans risquer une poursuite judiciaire. D’autres pensent que les brevets de Nintendo encouragent la créativité des autres développeurs, qui doivent trouver des solutions alternatives ou originales pour se démarquer. Cela pourrait être vu comme une façon de stimuler la créativité des utilisateurs, ou comme une façon de contrôler le marché du jeu vidéo.Source : VidéoComprenez-vous la controverse suscite par la course aux brevets de Nintendo pour Zelda ?Quels sont les avantages et les inconvénients de ces brevets pour Nintendo et pour l’industrie du jeu vidéo en général ?Quelles sont les alternatives possibles aux brevets pour protéger la propriété intellectuelle des créateurs de jeux vidéo ?