Microsoft est prêt à faire des concessions massives sur le cloud pour obtenir l'accord du Royaume-Uni sur l'acquisition d'Activision Blizzard

En janvier 2022, Microsoft a annoncé le projet d'acquisition d'Activision Blizzard, Inc. afin de poursuivre notre objectif d'offrir des jeux plus créatifs et innovants aux joueurs, partout et sur n'importe quel appareil. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante dans cette transaction. Pour répondre aux inquiétudes soulevées par l'autorité britannique de la concurrence et des marchés concernant l'impact de l'acquisition proposée sur la diffusion de jeux en cloud, nous restructurons la transaction afin d'acquérir un ensemble plus restreint de droits. Cela inclut l'exécution d'un accord effectif à la clôture de notre fusion qui transfère les droits de streaming en cloud pour tous les jeux actuels et nouveaux d'Activision Blizzard pour PC et consoles sortis au cours des 15 prochaines années à Ubisoft Entertainment SA, un éditeur de jeux mondial de premier plan. Ces droits seront perpétuels.En raison de l'accord conclu avec Ubisoft, Microsoft estime que son projet d'acquisition d'Activision Blizzard constitue une opération substantiellement différente, au regard du droit britannique, de celle qu'elle avait soumise à l'examen de la CMA en 2022. Microsoft a donc notifié aujourd'hui l'opération restructurée à la CMA et espère que les procédures d'examen de la CMA pourront être achevées avant l'expiration, le 18 octobre, de la prolongation de 90 jours de son accord d'acquisition avec Activision Blizzard.Dans le cadre de l'opération restructurée, Microsoft ne sera pas en mesure de diffuser les jeux d'Activision Blizzard exclusivement sur son propre service de cloud streaming, Xbox Cloud Gaming, ni de contrôler exclusivement les conditions de licence des jeux d'Activision Blizzard pour les services concurrents.L'accord offre à Ubisoft une occasion unique de commercialiser la distribution de jeux via le cloud streaming. Il permettra à Ubisoft d'innover et d'encourager différents modèles commerciaux pour l'octroi de licences et la tarification de ces jeux sur les services de streaming en nuage dans le monde entier. Ubisoft rémunérera Microsoft pour les droits de diffusion en nuage des jeux d'Activision Blizzard par le biais d'un paiement unique et d'un mécanisme de tarification de gros basé sur le marché, y compris une option permettant une tarification basée sur l'utilisation. Ubisoft aura également la possibilité de proposer les jeux d'Activision Blizzard à des services de jeux en cloud utilisant des systèmes d'exploitation autres que Windows.Il est important de noter que les obligations de Microsoft de fournir des droits de cloud streaming dans l'Espace économique européen restent en place, en pleine conformité avec les engagements pris par Microsoft auprès de la Commission européenne. L'accord avec Ubisoft a été structuré de manière à ce que Microsoft continue d'acquérir les droits nécessaires pour honorer pleinement ses obligations légales en vertu de ses engagements envers la Commission européenne, ainsi que ses obligations contractuelles existantes envers d'autres fournisseurs de streaming de jeux en cloud, y compris Nvidia, Boosteroid, Ubitus et Nware. Microsoft collabore étroitement avec la Commission européenne pour l'aider à évaluer l'accord et à confirmer que les engagements ne sont pas remis en cause.Depuis notre annonce initiale avec Activision Blizzard en janvier de l'année dernière, nous nous sommes efforcés d'obtenir l'approbation des autorités réglementaires pour la transaction, en répondant aux préoccupations soulevées, notamment en prenant des engagements juridiques contraignants pour apporter Call of Duty aux consoles concurrentes et les jeux d'Activision Blizzard aux plates-formes de cloud streaming concurrentes. En conséquence, l'opération est désormais en mesure de progresser dans plus de 40 pays.Nous pensons que cette évolution est positive pour les joueurs, pour la progression du marché du streaming de jeux en cloud et pour la croissance de notre industrie. Alors que nous poursuivons le processus d'examen avec la CMA, nous restons plus que jamais déterminés à faire profiter les joueurs, les développeurs et l'industrie des avantages incroyables de l'acquisition. Le développement d'aujourd'hui nous rapproche un peu plus de l'objectif d'apporter la joie du jeu aux joueurs du monde entier.