La responsabilité de la Cour dans cette affaire est étroite. Il s'agit de décider si, nonobstant les circonstances actuelles, la fusion doit être interrompue, voire résiliée, en attendant la résolution de l'action administrative de la FTC. Pour les raisons expliquées, la Cour conclut que la FTC n'a pas démontré la probabilité qu'elle prévaudra sur son affirmation selon laquelle cette fusion verticale particulière dans cette industrie spécifique pourrait réduire considérablement la concurrence. Au contraire, les preuves du dossier indiquent un accès accru des consommateurs à Call of Duty et à d'autres contenus d'Activision. La requête en injonction préliminaire est donc REFUSÉE.

La FTC fait appel

Le point d'interrogation en Grande-Bretagne

Bien que les parties qui veulent fusionner n'aient pas la possibilité de proposer de nouvelles mesures correctives une fois qu'un rapport final a été publié, elles peuvent choisir de restructurer un accord, ce qui peut conduire à une nouvelle enquête sur la fusion. Microsoft et Activision ont indiqué qu'ils réfléchissaient à la façon dont la transaction pourrait être modifiée, et la CMA est prête à s'engager avec eux sur cette base. Ces discussions restent à un stade précoce et la nature et le calendrier des prochaines étapes seront déterminés en temps voulu. Alors que les deux parties ont demandé une pause dans l'appel de Microsoft pour permettre à ces discussions d'avoir lieu, la décision de la CMA énoncée dans son rapport final est toujours valable.

une licence gratuite accordée aux consommateurs de l'EEE, leur permettant de diffuser en streaming, en utilisant le service de streaming de jeux en nuage de leur choix, tous les jeux actuels et futurs d'Activision Blizzard pour PC et pour consoles pour lesquels ils disposent d'une licence;

une licence gratuite correspondante accordée aux fournisseurs de services de streaming de jeux en nuage, afin de permettre aux joueurs basés dans l'EEE de diffuser en streaming tous les jeux d'Activision Blizzard pour PC et pour consoles.

L'enquête approfondie menée par la Commission sur le marché a montré que Microsoft ne serait pas en mesure de porter préjudice aux consoles concurrentes et aux services concurrents d'abonnement multi-jeux. Dans le même temps, elle a confirmé que Microsoft pourrait nuire à la concurrence dans la distribution de jeux par les services de streaming de jeux en nuage, et que sa position sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC serait renforcée.



En particulier, la Commission a constaté ce qui suit:

Microsoft n'aurait aucun intérêt à refuser de distribuer les jeux d'Activision à Sony, qui est le principal distributeur mondial de jeux pour consoles , y compris dans l'Espace économique européen («EEE»), où pour chaque console Microsoft Xbox achetée, ce sont quatre consoles PlayStation de Sony qui sont achetées par les joueurs. En effet, Microsoft aurait fortement intérêt à distribuer les jeux d'Activision sur une console aussi populaire que la PlayStation de Sony.

Même si Microsoft décidait de retirer les jeux d'Activision de la PlayStation, cela ne porterait pas de préjudice grave à la concurrence sur le marché des consoles. Bien que Call of Duty attire de nombreux joueurs sur consoles, ce jeu est moins populaire dans l'EEE que dans d'autres régions du monde et, parmi les jeux du même genre, il est moins populaire dans l'EEE que sur d'autres marchés. En conséquence, même sans être en mesure de proposer ce jeu spécifique, Sony pourrait tirer parti de sa taille, de son catalogue de jeux étoffé et de sa position sur le marché pour contrer toute tentative d'affaiblissement de sa position concurrentielle;

même sans l'opération, Activision n'aurait pas mis ses jeux à la disposition des services d'abonnement multi-jeux, étant donné que cela cannibaliserait les ventes de jeux individuels. En conséquence, la situation des fournisseurs tiers de services d'abonnement multi-jeux n'évoluerait pas après l'acquisition d'Activision par Microsoft;

l'acquisition nuirait à la concurrence sur le marché de la distribution des jeux pour PC et pour consoles par les services de streaming de jeux en nuage, un segment de marché innovant qui pourrait transformer la manière dont de nombreux joueurs jouent aux jeux vidéo. Malgré son potentiel, le streaming de jeux en nuage est aujourd'hui très limité. La Commission a estimé que la popularité des jeux d'Activision pouvait favoriser sa croissance. Au contraire, si Microsoft limitait exclusivement les jeux d'Activision à son propre service de streaming de jeux en nuage, Game Pass Ultimate, et ne les rendait pas accessibles aux fournisseurs concurrents de streaming de jeux en nuage, cela réduirait la concurrence sur le marché de la distribution de jeux par le streaming en nuage;

si Microsoft limitait les jeux d'Activision exclusivement à son propre service de streaming de jeux en nuage, elle pourrait aussi renforcer la position de Windows sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC. Cela pourrait être le cas si Microsoft entravait ou dégradait le streaming des jeux d'Activision sur les PC utilisant des systèmes d'exploitation autres que Windows.

La tentative de la FTC de bloquer une fusion entre Microsoft et la grande enseigne de jeu Activision-Blizzard a été annulée par un juge fédéral américain, qui n'est pas convaincu que la méga-acquisition nuirait à la concurrence. Dans une décision rendue mardi, la juge du nord de la Californie, Jacqueline Scott Corley, a rejeté une injonction temporaire demandée par la FTC pour bloquer le rachat de 69 milliards de dollars par Microsoft du développeur Call of Duty.Le régulateur craignait que le géant Windows, après l'acquisition, ne s'assure que les titres populaires d'Activision n'apparaissent que sur sa série Xbox, bloquant ainsi leur disponibilité sur les autres consoles et systèmes de jeu. Cela réduirait le choix et la concurrence sur le marché des jeux vidéo. Microsoft a promis qu'il ne le ferait pas, par exemple en promettant de garder Call of Duty disponible sur la ligne PlayStation de son rival Sony, et le juge l'a accepté.La juge a expliqué :La juge Corley s'est clairement rangée du côté de Microsoft sur ses engagements de garder Call of Duty sur PlayStation et même d'étendre le jeu à Nintendo Switch. Bien que la FTC ait contesté les accords cloud de Microsoft, la juge Corley les a pris en considération dans sa décision. La décision du tribunal est même d'accord avec Microsoft en théorie sur le fait que la Nintendo Switch fait partie du marché des consoles, mais accepte également que la FTC puisse raisonnablement prétendre que ce n'est pas le cas. Le juge Corley a également convenu avec la FTC que le marché des consoles n'inclut pas les PC.Si l'injonction préliminaire avait été accordée, elle aurait temporairement empêché Microsoft de conclure son accord avec Activision Blizzard jusqu'au résultat de la propre procédure administrative de la FTC contre la société. Cette contestation judiciaire distincte doit toujours commencer le 2 août.En attendant, hier, la FTC a choisi de faire appel de la décision de la juge Corley, le régulateur a besoin que la Cour d'appel du neuvième circuit émette une suspension d'urgence pour prolonger l'ordonnance d'interdiction temporaire (TRO) existante qui doit expirer le vendredi 14 juillet à 23h59 PT. Il n'est pas clair si la cour d'appel se prononcera même avant la date limite de l'accord le 18 juillet, laissant potentiellement la porte ouverte à Microsoft pour conclure l'accord Activision Blizzard lundi ou mardi sans ordonnance d'interdiction en place.« La décision du tribunal de district montre clairement que cette acquisition est bonne à la fois pour la concurrence et pour les consommateurs », a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, dans un communiqué. « Nous sommes déçus que la FTC continue de poursuivre ce qui est devenu un cas manifestement faible, et nous nous opposerons à de nouveaux efforts pour retarder notre capacité d'aller de l'avant ».« Les faits n'ont pas changé », a tweeté Lulu Cheng Meservey, CCO d'Activision Blizzard et EVP des affaires générales. « Nous sommes convaincus que les États-Unis resteront parmi les 39 pays où la fusion peut être conclue. Nous sommes impatients de renforcer la solidité de notre dossier devant le tribunal – encore une fois ».Mike Ybarra, le président de Blizzard Entertainment, a plaisanté sur l'appel sur Twitter. « Vos impôts au travail », a déclaré Ybarra.Microsoft doit encore résoudre les problèmes de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) avec son acquisition avant de pouvoir conclure, après que le régulateur a bloqué l'accord sur les problèmes de cloud plus tôt cette année. Microsoft et la CMA ont annoncé presque instantanément qu'ils avaient accepté de suspendre leurs batailles juridiques pour négocier après la décision du juge Corley mardi.Dans une déclaration surprise mercredi, la CMA a ensuite averti que la possibilité pour Microsoft de restructurer son accord pourrait « conduire à une nouvelle enquête sur la fusion », et que les pourparlers entre le régulateur et Microsoft en étaient encore à « un stade précoce ».Un rapport de CNBC affirmait à l'origine que Microsoft et la CMA s'étaient mis d'accord sur une « petite cession » pour résoudre les problèmes de jeu dans le cloud, mais a ensuite été corrigé pour clarifier que Microsoft n'avait proposé qu'une « petite et discrète cession » que la CMA n'a pas nécessairement acceptée. CNBC n'a pas précisé ce que cette cession pourrait impliquer, mais un tel scénario sera probablement spécifique au Royaume-Uni et pourrait impliquer des modifications des services Xbox Cloud Gaming de Microsoft dans la région.Les régulateurs de l'UE avaient également des problèmes de jeu sur le cloud, mais ont approuvé l'accord plus tôt cette année. Afin de remédier aux problèmes de concurrence soulevés par la Commission européenne sur le marché de la distribution des jeux pour PC et consoles par les services de streaming de jeux sur le cloud, Microsoft a proposé les engagements globaux suivants en matière de licences, pour une durée de 10 ans:

Tous les regards se tournent maintenant vers la Cour d'appel du neuvième circuit et l'accord potentiel de Microsoft avec la CMA au Royaume-Uni.

Source : FTC