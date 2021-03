Les temps de chargement de Grand Theft Auto V ont été la cible de nombreuses blagues au cours de ces dernières années. Même les PC les plus puissants laissent les joueurs se tourner les pouces pendant que le jeu d'action et d’aventure prend son temps. Cette attente angoissante a conduit un joueur avisé à se plonger dans le code du jeu et, grâce à quelques modifications, il a réussi à réduire les temps de chargement de près de 70 %.L'utilisateur de GitHub, avec le pseudo tostercx, a téléchargé le code corrigé sur la plateforme de partage de code, mais il a prévenu qu'il s'agit plutôt d'une preuve de concept et qu'il n'est pas destiné à une utilisation informelle. Il a également eu la gentillesse de fournir une description de l'ensemble du processus.Les rapports se sont répandus sur la découverte de celui qu’on appelle aussi t0st et Rockstar a confirmé non seulement que la solution du fan pour résoudre les temps de chargement épouvantables de GTA Online fonctionne, mais qu'il publiera un correctif officiel dans une future mise à jour du jeu.Pour ceux qui s'intéressent aux aspects techniques de ce genre de choses, tostercx a également rédigé une analyse détaillée de ce qui n'allait pas et de la façon dont il l'a corrigé. Pour le résumer, le long délai de chargement du jeu était en partie dû à un code mal optimisé, mais le ralentissement au démarrage était aussi causé par un goulot d'étranglement dû au fait que le jeu ne se chargeait qu'à partir d'un seul cœur sur le CPU. Mais après quelques corrections pour améliorer le code, tostercx a pu réduire le temps de chargement à une minute et 50 secondes, soit une amélioration de 69,4 % par rapport au temps initial.C'est une réduction énorme, qui, selon tostercx, ne devrait pas prendre « plus d'une journée à un seul développeur pour la résoudre ». Si cela a, en réalité, pris un peu plus de temps que prévu, Rockstar a confirmé que les conclusions de tostercx étaient exactes, et qu'un correctif est en route.« Après une enquête approfondie, nous pouvons confirmer que le joueur t0st a, en effet, révélé un aspect du code du jeu lié au temps de chargement de la version PC de GTA Online qui pourrait être amélioré », a déclaré la société dans un communiqué. « À la suite de ces investigations, nous avons apporté quelques modifications qui seront mises en œuvre dans une prochaine mise à jour du titre ».Selon une mise à jour du post original de Tostercx, le moddeur a déclaré avoir reçu 10 000 dollars dans le cadre du programme Bug Bounty de Rockstar Games. Ce programme est normalement réservé à la découverte de problèmes de sécurité ou de confidentialité dans les jeux en ligne de Rockstar, mais le studio a décidé d'accorder la prime « à titre exceptionnel » dans ce cas, a déclaré tostercx.Les brèves notes de Rockstar sur le patch du chargement de GTA Online comprennent un remerciement : « Merci à t0st pour ses contributions concernant cette partie de la mise à jour du titre d'aujourd'hui ». La société a également confirmé le versement à t0st de 10 000 dollars par le biais de son programme Bug Bounty.Grand Theft Auto Online est une source importante de revenus pour Take-Two, la société mère de Rockstar Games, tant par les transactions dans le jeu que par son rôle dans l'expédition de GTA V à plus de 140 millions d'exemplaires depuis son lancement. Selon les données financières les plus récentes de Take-Two, GTA Online a compté plus de joueurs au cours de chaque mois de 2020 qu'au cours de toute autre année, selon GamesIndustry.biz. L'année 2020 est la deuxième année où le nombre de copies de GTA V vendues est le plus élevé, battu seulement par ses débuts en 2013.Maintenant, un patch officiel a été publié pour GTA Online qui met en œuvre la correction, et les résultats sont immédiatement évidents. Selon le rapport de l’un de ceux qui ont testé la mise à jour, il fallait auparavant trois minutes et 15 secondes pour aller du lancement à l'appartement dans le jeu, et un test après le patch fait la même chose en deux minutes. Un autre l'a également testé et a obtenu un résultat encore plus impressionnant d'un peu plus d'une minute pour charger (bien qu'il n'ait pas chronométré ses anciens chargements).« Comme annoncé aujourd'hui, GTA Online a reçu une mise à jour qui a, après toutes ces années, corrigé les terribles temps de chargement. La différence est franchement stupéfiante. Sur mon propre système (PC), il faut désormais moins de 30 secondes pour passer du mode Histoire à GTA Online », a écrit un commentateur sur un site Web d’actualités sociales.Un autre utilisateur sur le site a écrit : « Insensé. Menu GTA -> GTA Online. Le temps est passé de 7 minutes à 1:57 », a écrit l'utilisateur, qui dit utiliser un i7-2600k avec une GTX 1070 et 16 Go de RAM. Un troisième a affirmé que son temps de chargement est passé de 5 à 8 minutes à 35 secondes. « Je vais très probablement revenir au jeu grâce à cette correction. Je me suis arrêté en premier lieu parce que je redoutais de devoir attendre l'écran de chargement à chaque fois que je voulais jouer », a écrit un autre.Sources : tostercx ( 1 2 ), Rockstar Que pensez-vous du patch qui a corrigé le long temps de chargement de longue date de GTA Online ?Avez-vous déjà testé la mise à jour ? Racontez votre expérience ?