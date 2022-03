Réponses des détenteurs de plateformes

Un marché relativement mineur

Les consommateurs russes ne font plus partie du marché des jeux sur console, car Nintendo et Sony ont officiellement suivi Microsoft en coupant les ventes de nouvelles consoles et de jeux dans le pays en réponse à l'invasion continue de l'Ukraine. Dans une déclaration fournie à la presse, Nintendo a déclaré du jour au lendemain qu'elle avait « décidé de suspendre l'expédition de tous les produits Nintendo vers la Russie dans un avenir prévisible » en raison de « la volatilité considérable entourant la logistique d'expédition et de distribution de biens physiques ».Nintendo Russie avait précédemment annoncé que son eShop en ligne avait été mis en « mode maintenance » inaccessible en Russie « en raison du fait que le service de paiement utilisé dans Nintendo eShop a suspendu le traitement des paiements en roubles ».Le fabricant de consoles Switch a également décidé de reporter la sortie d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, un jeu de stratégie sur le thème militaire, « à la lumière des récents événements mondiaux ».Le 2 mars, le vice-Premier ministre ukrainien et ministre de la transformation numérique, Mykhailo Fedorov, a suggéré aux sociétés de développement de jeux et aux plateformes d'e-sport de se retirer du marché russe. Dans un tweet à l'intention de XBox de Microsoft et Playstation de Sony, il a déclaré : « Vous êtes certainement au courant de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. La Russie déclare la guerre non pas à l'Ukraine mais à tout le monde civilisé. Si vous soutenez les valeurs humaines, vous devriez quitter le marché russe ! ».Au tweet en question était joint une lettre dans laquelle il indiquait :« La Fédération de Russie a mené une attaque militaire scandaleuse dans mon pays ! Imaginez, en 2022, des missiles de croisière attaquent des quartiers résidentiels, des garderies et des hôpitaux au cœur de l'Europe.« Les forces armées et les citoyens défendent l'Ukraine jusqu'au bout ! Le monde entier repousse l'agresseur par l'imposition de sanctions - l'ennemi doit subir des pertes importantes. Mais nous avons besoin de votre assistance - en 2022, les technologies modernes sont probablement la meilleure réponse aux chars d'assaut, lance-roquettes multiples et missiles.« Je suis sûr que vous n'allez pas vous contenter d'entendre, mais vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger l'Ukraine, l'Europe et, enfin, le monde démocratique dans son ensemble d'une agression sanglante autoritaire. À cet effet, j'en appelle à un blocage temporaire des comptes russes et biélorusses, un blocage temporaire des participations des équipes russes et biélorusses dans tous les évènements internationaux d'esport et une annulation des évènements ayant lieu sur les territoires russes et biélorusses.« Nous sommes persuadés que de telles actions vont motiver les citoyens de la Russie à proactivement arrêter cette agression militaire honteuse ».Sony a répondu quelques jours plus tard en ces termes :« Sony Interactive Entertainement (SIE) se joint à la communauté mondiale pour appeler à la paix en Ukraine. Nous avons suspendu la livraison de tout hardware et software, le lancement de Gran Turismo 7 et les opérations sur le Playstation Store en Russie.« Pour apporter son soutien à l'aide humanitaire, Sony Group Corporation annonce un don de 2 millions de dollars à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés et l'ONG internationale Save the Children afin de supporter les victimes de ces tragédies »L'annonce de Nintendo est intervenue peu de temps après celle de Sony.Le français Ubisoft a déclaré lundi qu'il « suspend ses ventes physiques et numériques » sur le marché russe.Take-Two a annoncé une stratégie similaire, indiquant qu'il arrête « les nouvelles ventes, installations et assistance marketing » en Russie et en Biélorussie, y compris les achats effectués via le Rockstar Game Launcher. Le président et chef de l'exploitation Daniel Alegre a partagé le message suivant les employés Take-Two*:« Tout au long de la semaine dernière, nous avons suivi les nouvelles en provenance d'Ukraine et l'aggravation de la crise humanitaire qui se déroule. L'engagement de notre entreprise est d'aider les personnes touchées par cette violence terrifiante et de fournir une assistance de toutes les manières possibles.« Aujourd'hui, nous annonçons qu'Activision Blizzard suspendra les nouvelles ventes de et dans nos jeux en Russie tant que ce conflit se poursuivra. Nous continuerons à chercher des moyens de soutenir le peuple ukrainien. Je tiens à vous assurer que la sécurité de nos employés est la priorité absolue de notre équipe de direction. Nous faisons tout notre possible pour aider les employés et leurs familles qui sont directement touchés par cette tragédie. Si vous ou un collègue avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter votre responsable ou les responsables RH locaux. J'aimerais également vous rappeler que notre programme d'aide aux employés est disponible pour ceux qui ont besoin d'un soutien émotionnel pendant cette période difficile.« Je veux aussi prendre un moment pour souligner le travail incroyable de nos équipes pour soutenir le peuple ukrainien. L'entreprise fait correspondre les dons des employés 2:1 (ndlr. le ratio 2:1 signifie que pour chaque dollar donné par un employé, l'entreprise contribue de 2 $) aux organisations fournissant une aide immédiate dans la région. Ensemble, nous avons amassé plus de 300 000 $ dans cet effort. La semaine prochaine, nous prévoyons d'ajouter d'autres organismes de bienfaisance parmi lesquels choisir et augmenterons également la limite de contrepartie de l'entreprise de 1 000 $ à 10 000 $.« Je voudrais également saluer les formidables contributions de nos collègues en Pologne, où des personnes ont donné de leur temps pour aider les réfugiés ukrainiens et d'autres personnes dans le besoin. Nous continuons de travailler avec eux pour trouver des moyens de contribuer davantage à cet effort. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien et fournirons des mises à jour sur toutes les nouvelles mesures que nous prendrons alors que cette crise continue de se dérouler ».Take-Two est derrière le studio Rockstar, lui-même à l’origine de GTA V, le troisième jeu le plus apprécié en Russie. Une édition de GTA V sur console nouvelle génération doit être lancée dans le courant du mois.Electronic Arts a également annoncé qu'il interrompait les ventes de jeux russes « pendant que ce conflit se poursuit » :« Nous sommes toujours sous le choc du conflit qui se déroule en Ukraine actuellement et nous joignons notre voix à toutes celles qui appellent à la paix et à la fin de l’invasion. Nous sommes solidaires du peuple ukrainien. Notre principale préoccupation est la sécurité des personnes vivant dans la région, en particulier nos collaborateurs et nos partenaires, et nous cherchons à comprendre comment les aider au mieux au-delà des programmes que nous avons déjà mis en place.« Nous avons pris la décision d’arrêter la vente de nos jeux et de nos contenus, notamment les packs de monnaie virtuelle, en Russie et en Biélorussie, pendant toute la durée du conflit. En conséquence, nos jeux et nos contenus ne seront plus disponibles à l’achat dans notre boutique régionale russe sur Origin ou sur EA app, ainsi que dans les boutiques en jeu. Nous travaillons également avec nos partenaires pour supprimer nos titres de leurs boutiques et empêcher la vente de nouveaux contenus de jeu dans la région.« Nous continuerons de prendre les mesures qui nous semblent appropriées en fonction de l’évolution de la situation. En plus des modifications apportées à nos jeux EA SPORTS FIFA et NHL, nous évaluons activement d’autres aspects de nos jeux et de nos activités et nous vous informerons de nos prochaines décisions ».Le polonais CD Projekt Red a été parmi les premières grandes sociétés de jeux à bloquer le marché russe, le coupant des achats sur la boutique en ligne GOG la semaine dernière. « Nous savons que des joueurs en Russie et en Biélorussie, des individus qui n'ont rien à voir avec l'invasion de l'Ukraine, seront touchés par cette décision, mais avec cette action, nous souhaitons galvaniser davantage la communauté mondiale pour parler de ce qui se passe dans le cœur de l'Europe », a écrit la société.Microsoft s'est joint au mouvement en interdisant les ventes russes de tous les produits, y compris le matériel Xbox, les logiciels et les abonnements Game Pass. Epic s'est joint au chœur en disant qu'il « arrêtait le commerce avec la Russie dans nos jeux ». On ne sait pas si cette interdiction s'étend à Epic Games Store ou à des centres de développement comme Unreal Marketplace. Quoi qu'il en soit, Epic dit qu'il continuera à autoriser les joueurs russes à accéder à ses jeux, citant « la même raison pour laquelle d'autres outils de communication restent en ligne : le monde libre devrait garder toutes les lignes de dialogue ouvertes » (la plupart des autres sociétés mentionnées ici ont également autorisé les comptes russes à continuer d'accéder aux achats antérieurs)Alors que d'autres plateformes de jeux restent techniquement en ligne et font des affaires en Russie, les sanctions des principaux processeurs de paiement semblent affecter l'accès aux achats de jeux sur certaines vitrines en ligne.Le front uni des principaux fabricants de consoles sur le marché russe vient du fait que de nombreux grands éditeurs de jeux, dont Take-Two, Ubisoft, Electronic Arts, Activision Blizzard, Epic Games et CD Projekt Red, se sont également retirés du pays.Alors que la Russie est un marché en croissance pour l'industrie du jeu, le pays n'a toujours pas atteint le top 10 des nations en termes de revenus totaux de l'industrie du jeu dans un rapport NewZoo 2021. Dans une note d'investisseur publiée le 3 mars 2022, CD Projekt Red a noté que les clients russes et biélorusses représentaient respectivement 5,4% et 3,7% des ventes de la société au cours des 12 derniers mois.Le jeu sur console a traditionnellement été la plus petite partie du marché russe du jeu, qui est davantage axé sur les jeux mobiles et PC, y compris les titres gratuits. L'analyste de PriceWaterhouseCooper, Kirill Tikhonov, a attribué ce fait aux fonds limités que la plupart des consommateurs russes doivent dépenser pour des consoles coûteuses.Les jeux sur console russes connaissent également depuis longtemps des taux de piratage extrêmement élevés, limitant les revenus des fabricants de consoles du pays. Le gouvernement russe envisagerait de légaliser le piratage de logiciels pour contourner les sanctions des gouvernements et des entreprises technologiques.Mis à part le principe et la taille du marché, les fabricants de consoles peuvent avoir du mal à faire des affaires en Russie, même s'ils le voulaient. Visa, MasterCard et PayPal font partie des principaux processeurs de paiement qui ont cessé leurs activités dans le pays, et l'effondrement rapide du prix du rouble russe sur le marché libre rend la perspective de vendre dans le pays plus difficile que par le passé.Bien que Valve n'ait pas encore fait d'annonce concernant sa célèbre vitrine de jeux PC en Russie, des problèmes de paiement tiers signifient que les utilisateurs du pays ne peuvent utiliser que les fonds de portefeuille Steam existants pour acheter des jeux. Google a apparemment interrompu les paiements dans le Google Play Store en raison de « perturbations du système de paiement ». Apple n'a pas encore officiellement emboîté le pas avec l'App Store iOS, bien que la société ait interrompu les ventes de nouveaux appareils dans le pays la semaine dernière.Sources : Activision Blizzard