Les données fournies par Statista indiquent que l'adoption de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée reste assez faible, ce qui rendra plus difficile pour Meta la mise en œuvre de sa nouvelle vision que cela n'aurait été le cas autrement. Ceci étant dit, il est important de noter qu'il y a environ 97,7 millions d'utilisateurs de casques réalité virtuelle et 22,8 millions d'utilisateurs de réalité augmentée.Ce chiffre est bien inférieur au seuil dont Meta aurait besoin pour faire du casque Quest un produit viable en tenant compte de tous les éléments. Les estimations de croissance pour la réalité virtuelle et la RA ne sont pas non plus très prometteuses, la réalité virtuelle devant rester sous la barre des 150 millions d'utilisateurs d'ici 2027 et la réalité augmentée dépasser de peu les 100 millions.Malgré cela, Meta continue à développer le Metaverse dans l'espoir que le produit connaisse une croissance exponentielle dans un avenir proche. Les smartphones comptent des milliards d'utilisateurs, et Meta espère manifestement que ses produits de réalité virtuelle bénéficieront de ce niveau d'ubiquité. Il reste à voir si Meta sera en mesure de réaliser ses grandes ambitions, mais une chose est claire : l'adoption de la réalité virtuelle n'en est encore qu'à ses débuts.Un changement massif devra se produire pour que les rêves de Meta deviennent réalistes, et Mark Zuckerberg ne semble pas vouloir s'arrêter. Les milliards investis par Meta dans ce produit pourraient entraîner la faillite de l'entreprise si les choses ne changent pas radicalement au cours des prochaines années.Source : Statista Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ou crédibles ?Que pensez-vous du faible enthousiasme des utilisateurs pour la réalité virtuelle ?Pensez-vous que Meta peut encore gagner son pari et amener à une adoption massive de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée ?