Vision Pro, le plus grand concurrent de Meta sur le marché des casques

Meta privilégie le présentiel et expérimente la RV malgré les difficultés

Le métavers n’a pas suscité l’intérêt du public, les NFT se sont révélés être une bulle spéculative, et la concurrence d’OpenAI et de Microsoft dans le domaine de l’intelligence artificielle a mis en évidence le retard de Meta dans ce secteur stratégique. Face à cette situation, Meta a décidé d’abandonner ses projets les plus fantaisistes et de licencier des milliers d’employés. Pour certains analystes, ce revirement témoigne du manque de vision et de cohérence de Meta, qui a voulu vendre un rêve irréaliste sans se soucier des besoins réels des utilisateurs et des créateurs.Le PDG de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a dévoilé le casque de réalité mixte Quest 3 de la société dans un post Instagram, dans le cadre de sa conférence annuelle sur les jeux. Le produit de Meta Platforms, le Quest 3, un casque de réalité mixte qui permet aux utilisateurs de vivre des expériences immersives dans des environnements virtuels ou augmentés.Mais jusqu'à présent, Meta ne met pas en pratique ce qu'elle prêche. Les employés de l'entreprise n'utilisent généralement pas les casques - surtout pas pour les réunions de travail, selon ces 11 employés. Même ceux qui travaillent dans le secteur de la RV ne l'utilisent pas régulièrement pour le travail, ont déclaré ces anciens employés qui ont refusé d'être nommé pour des raisons de culture interne.Ils évoquent plusieurs raisons pour expliquer leur réticence*: les casques sont inconfortables et peuvent provoquer des nausées et d’autres malaises, les graphismes ne sont pas à la hauteur du monde réel, l’apparence d’un avatar sans jambes est “bizarre” et peu professionnelle, et le fait de porter un casque peut être gênant devant les autres.Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a révélé le casque dans un post Instagram jeudi, lors de la conférence annuelle sur les jeux de la société. Il a déclaré que le Quest 3 était le meilleur casque de réalité mixte jamais conçu par Meta et qu’il offrait une qualité d’image exceptionnelle, un suivi des mains et des yeux, ainsi qu’un accès à des applications sociales et professionnelles comme Horizon Workrooms et Horizon Venues. Le Quest 3 coûtera 499 dollars et sera disponible plus tard cette année.Le Quest 3 sera équipé d'un nouveau chipset Qualcomm avec des performances graphiques deux fois supérieures à celles du Quest 2, a déclaré Zuckerberg. Il a indiqué que l'appareil serait lancé à l'automne et a promis de donner plus de détails lors de la conférence annuelle AR/VR de l'entreprise, le 27 septembre.Le journaliste Mark Gurman a pu tester un prototype du casque et l’a trouvé plus léger, plus fin et plus performant que le Quest 2. Il a essayé l’interface, le mode vidéo pass-through, les fonctionnalités logicielles et la capacité de jeu du casque. Il a noté que le casque dispose de deux caméras couleur et d’un capteur de profondeur à l’avant, ce qui lui permet d’offrir une meilleure expérience de réalité augmentée (AR).Après sept années de développement, le casque AR d'Apple qui combine des éléments de réalité augmentée et de réalité virtuelle est enfin là . Apple a dévoilé lundi un casque de réalité augmentée coûteux appelé Vision Pro dans son pari le plus risqué depuis l'introduction de l'iPhone il y a plus de dix ans, faisant irruption dans un marché dominé par Meta.« Avec Vision Pro, vous n'êtes plus limité par un écran », a déclaré le PDG d'Apple, Tim Cook, en présentant le nouveau casque à la WWDC 2023. Contrairement aux précédents rapports indiquant un casque AR/VR (réalité mixte), le système est beaucoup plus axé sur la réalité augmentée que sur le virtuel. L'actualisation de l'entreprise à ce nouveau paradigme est «*l'informatique spatiale*».Le Vision Pro se présente comme un casque léger et élégant, composé d’une pièce de verre laminé en trois dimensions qui s’adapte au visage, et d’un cadre en aluminium. Il intègre un ensemble de caméras et de capteurs avancés qui lui permettent de voir le monde clairement, de comprendre l’environnement et de détecter les gestes des mains.Il dispose également d’une paire d’écrans micro-OLED personnalisés qui offrent une résolution supérieure à celle d’une télévision 4K pour chaque œil, pour une meilleure clarté. Le son spatial est assuré par des haut-parleurs situés près des oreilles, qui se mêlent aux sons réels harmonieusement, selon Apple. Le casque est contrôlé par une couronne numérique qui permet d’accéder à la vue d’accueil et de régler le niveau d’immersion, et par un bouton supérieur qui permet de prendre des photos et des vidéos spatiales en 3D.Apple vise le haut de gamme avec un casque qui coûterait plus de 3499 dollars, tandis que Meta domine le segment moins cher avec des casques à moins de 500 dollars. L'entreprise à la pomme pourrait toutefois profiter de sa réputation de qualité et d’innovation pour attirer les consommateurs et les entreprises vers son casque.Meta rejette la culture du travail à distance qu’il a adoptée pendant la pandémie, et encourage ses équipes à se rassembler en présentiel. Mark Zuckerberg a récemment partagé une recherche interne montrant que les ingénieurs en début de carrière sont plus performants lorsqu’ils travaillent en présentiel avec leurs collègues au moins trois jours par semaine. Il a également dit qu’il utilisait lui-même le casque VR pour travailler, mais qu’il ne s’attendait pas à ce que tout le monde fasse de même.Selon un porte-parole de Meta, cette politique vise à favoriser la collaboration, les relations et la culture nécessaires pour que les employés fassent leur meilleur travail. Certains employés à temps plein pourront toutefois continuer à travailler à distance selon certains critères.Le PDG Mark Zuckerberg a justifié ce choix par une analyse des données de performance qui suggère que les ingénieurs qui travaillent en personne sont plus performants que ceux qui travaillent à distance. Il a également affirmé que le travail en personne favorise la confiance et les relations entre collègues. Il a encouragé le personnel à trouver plus d’opportunités de travailler avec leurs collègues en personne. Il a précisé que cette analyse montre que les ingénieurs en début de carrière sont plus performants en moyenne lorsqu’ils travaillent en personne avec leurs coéquipiers au moins trois jours par semaine.Meta n’est pas la seule entreprise technologique à imposer un retour au bureau sous le prétexte d’augmenter la productivité. Amazon, Salesforce et Dell ont également adopté des politiques similaires. Amazon a exigé en février que la majorité de ses employés passent « au moins » trois jours par semaine sur site. Le PDG Andy Jassy a déclaré que c’était plus facile d’apprendre, de modéliser, de pratiquer et de renforcer la culture de l’entreprise lorsque les employés sont au bureau ensemble la plupart du temps et entourés de leurs collègues.Salesforce a remis en question la productivité des nouvelles recrues et s’est demandé si elle était inférieure à celle des autres employés de l’entreprise en raison des libertés offertes par le travail à domicile. Dell, qui avait dit s’attendre à ce que la majorité des employés retournent rarement au bureau chaque semaine, initie maintenant un retour au bureau pour au moins trois jours par semaine.Meta ne fournit des casques aux employés que s'ils se sont inscrits à un programme interne visant à tester de nouvelles fonctionnalités avant le public. Dans le cas contraire, ils bénéficient d'une remise, ont indiqué les personnes interrogées. Certaines équipes, dont celle du responsable politique Nick Clegg, ont essayé des réunions expérimentales de RV, avant d'abandonner la pratique après l'avoir trouvée inconfortable et pleine de pépins, a déclaré l'une des personnes. Certains de ces problèmes peuvent être attribués au programme de test.Les avertissements de Meta en matière de santé et de sécurité suggèrent de faire une pause prolongée toutes les 30 minutes, car les casques peuvent provoquer des nausées et d'autres malaises. En outre, les graphismes ne peuvent pas rivaliser avec le monde réel, apparaître sous la forme d'un avatar de dessin animé sans jambes semble "bizarre" et non professionnel, et l'expérience du port d'un casque elle-même peut être embarrassante, ont déclaré d'autres personnes. Seules quelques centaines de milliers de personnes utilisent Horizon Worlds, la première tentative de l'entreprise dans le domaine du métavers.Source : Meta Quel est votre avis sur le sujet ?Quels sont les obstacles et les défis que Meta doit surmonter pour convaincre ses employés et ses utilisateurs d’adopter le métaverse ?Êtes-vous pour ou contre le télétravail ? Quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail selonvous ?Quels sont les impacts de la décision de Mark Zuckerberg sur la motivation, le bien-être et la fidélisation des employés de Meta ?