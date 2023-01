Mais dans le cadre de la dernière version de Power On, le géant de la technologie se préparerait enfin à l'annonce de sa sortie, selon Mark Gurman.Celle-ci aurait lieu au printemps de cette année, juste avant la grande WWDC qui aura lieu en juin 2023. Entre-temps, le produit serait disponible à l'automne de cette année, ce qui est assez similaire à la chronologie mise en évidence par l'analyste technologique Ming-Chi Kuo.Le prototype matériel du produit est déjà distribué à une petite fraction des développeurs pour un essai. Celle-ci aurait lieu au printemps de cette année, juste avant la grande WWDC qui aura lieu en juin 2023. Entre-temps, le produit serait disponible à l'automne de cette année, ce qui est assez similaire à la chronologie mise en évidence par l'analyste technologique Ming-Chi Kuo.Le prototype matériel du produit est déjà distribué à une petite fraction des développeurs pour un essai. . Apple affirme qu'elle travaille toujours d'arrache-pied à la résolution de plusieurs problèmes liés au matériel et au logiciel.De plus, M. Gurman a mentionné que, par le passé, ce produit devait être dévoilé ce mois-ci, ce qui était certainement vrai, mais Apple n'a pas pu respecter son propre calendrier et l'ensemble a fini par déraper.Après avoir dévoilé le produit au printemps de cette année, la firme de Cupertino a décidé de le faire suivre de ressources plus détaillées et d'un outil destiné aux développeurs lors de la conférence WWDC de cette année.Apple travaille dur pour se débarrasser de ses nombreux défauts, notamment des bogues en suspens et de quelques tâches à accomplir, comme le confirme Gurman dans son récent rapport. C'est pourquoi elle s'efforce d'obtenir davantage de ressources de la part de divers organismes. Et cela pourrait être la véritable raison pour laquelle quelques autres projets de cette entreprise ont vraiment souffert de retards importants pour cette raison.Mais en même temps, cela signifie que Gurman n'a pas de grands espoirs pour les autres appareils d'Apple comme les smartwatches et les Airpods. Sa propre feuille de route Mac comporte quelques produits qui méritent d'être mentionnés.Il s'agit notamment d'un Silicon Mac Pro, d'un MacBook Air 15 pouces et de quelques spécifications pour le Macbook Pro. De même, Apple a annoncé le lancement d'un nouveau HomePod également qui serait assez similaire à l'interface envisagée en 2018.Source : AppleQu'en pensez-vous ?Attendez-vous également la sortie du casque AR/VR d'Apple ? pour quelles raisons ?