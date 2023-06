En 2021, l'État de Californie a intenté une action en justice contre Activision Blizzard

Envoyé par Activision Blizzard Envoyé par Nous apprécions la diversité et nous nous efforçons de favoriser un lieu de travail qui soit inclusif pour tous. Il n'y a pas de place dans notre entreprise ou notre secteur d'activité, ni dans aucun autre secteur, pour les fautes professionnelles ou le harcèlement sexuel, quels qu'ils soient. Nous prenons chaque allégation au sérieux et enquêtons sur toutes les plaintes. Dans les cas de mauvaise conduite, des mesures ont été prises pour résoudre le problème.



Le DFEH contient des descriptions déformées, et dans de nombreux cas fausses, du passé de Blizzard. Nous avons été extrêmement coopératifs avec le DFEH tout au long de son enquête, notamment en lui fournissant de nombreuses données et une abondante documentation, mais il a refusé de nous informer des problèmes qu'il percevait. La loi l'obligeait à mener une enquête adéquate et à discuter de bonne foi avec nous afin de mieux comprendre et de résoudre toute réclamation ou préoccupation avant d'engager un procès, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, ils se sont empressés de déposer une plainte inexacte, comme nous le démontrerons devant le tribunal.



Nous sommes écoeurés par le comportement répréhensible du DFEH qui a mêlé à la plainte le suicide tragique d'une employée dont le décès n'a aucun rapport avec cette affaire et qui n'a aucune considération pour sa famille en deuil. Bien que nous trouvions ce comportement honteux et non professionnel, il s'agit malheureusement d'un exemple de la façon dont le DFEH s'est comporté tout au long de son enquête. C'est ce type de comportement irresponsable de la part de bureaucrates de l'État qui n'ont pas de comptes à rendre qui pousse bon nombre des meilleures entreprises de l'État à quitter la Californie.



Le tableau dépeint par le DFEH n'est pas le lieu de travail du Blizzard d'aujourd'hui. Au cours des dernières années et depuis le début de l'enquête initiale, nous avons apporté des changements significatifs à la culture de l'entreprise et reflété une plus grande diversité au sein de nos équipes de direction. Nous avons amplifié les programmes internes et les canaux permettant aux employés de signaler les violations, y compris la "liste ASK" avec une ligne téléphonique confidentielle sur l'intégrité, et nous avons mis en place une équipe de relations avec les employés chargée d'enquêter sur les préoccupations de ces derniers.



Nous avons renforcé notre engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et avons regroupé nos réseaux d'employés au niveau mondial afin de leur apporter un soutien supplémentaire. Les employés doivent également suivre une formation régulière contre le harcèlement, comme c'est le cas depuis de nombreuses années.



Nous déployons des efforts considérables pour créer des systèmes et des politiques de rémunération justes et gratifiants qui reflètent notre culture et notre activité, et nous nous efforçons de rémunérer équitablement tous les salariés pour un travail égal ou sensiblement similaire. Nous prenons diverses mesures proactives pour veiller à ce que les rémunérations soient déterminées par des facteurs non discriminatoires. Par exemple, nous récompensons et rémunérons les employés en fonction de leurs performances, et nous organisons des formations antidiscriminatoires approfondies, notamment pour les personnes qui participent au processus de rémunération.



Nous sommes confiants dans notre capacité à démontrer nos pratiques en tant qu'employeur pratiquant l'égalité des chances et favorisant un lieu de travail favorable, diversifié et inclusif pour notre personnel, et nous nous engageons à poursuivre cet effort dans les années à venir. Il est dommage que le DFEH n'ait pas voulu s'engager avec nous sur ce qu'il pensait voir dans son enquête.

Activision Blizzard présente ses progrès en matière de diversité, d’inclusion et de responsabilité sociale

Activision a enregistré un nombre relativement faible de plaintes pour harcèlement

Kotick a nié ces allégations dans une interview avec Variety, affirmant qu’il s’agissait de « déformations » des faits et que l’entreprise n’avait pas eu de problème systémique avec le harcèlement. Il a par ailleurs accusé les syndicats de vouloir déstabiliser l’entreprise. Activision Blizzard a publié un rapport de transparence, indiquant le nombre de plaintes qu’elle a reçues et traitées, ainsi que ses objectifs en matière de diversité et d’inclusion. Cependant, le rapport semble omettre le nombre total de plaintes reçues. Par ailleurs, Activision Blizzard a accepté de payer 35 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission après avoir déterminé que l’entreprise n’avait pas mis en place des structures de signalement adéquates.Les faits remontent à l’année 2021, l’État de Californie a déposé une plainte contre Activision Blizzard, alléguant que l’éditeur avait créé et maintenu un climat de harcèlement généralisé pendant des années, en violation des lois sur l’égalité des chances et les droits civils. La plainte détaille des cas de harcèlement sexuel, de discrimination fondée sur le sexe, de représailles et de négligence de la part de la direction.Elle décrit également des comportements inappropriés de la part des employés masculins, tels que des “cube crawls”, où ils se saoulaient et se promenaient dans les bureaux en harcelant les employées féminines. Elle mentionne aussi le cas tragique d’une employée qui s’est suicidée lors d’un voyage d’affaires après avoir été harcelée sexuellement par un superviseur.Voici la déclaration complète d’Activision Blizzard qui qualifie le procès de « comportement irresponsable de la part de bureaucrates de l'État qui n'ont pas de comptes à rendre et qui poussent un grand nombre des meilleures entreprises de l'État à quitter la Californie » :La plainte de la Californie a déclenché une vague de témoignages d’employés actuels et anciens d’Activision Blizzard, qui ont partagé leurs expériences de harcèlement et d’abus sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ces témoignages ont révélé des cas encore plus choquants, tels que le vol de lait maternel dans les réfrigérateurs de l’entreprise, la dégradation d’une employée qui aurait signalé son harceleur, ou l’existence d’une, surnom donné au bureau d’un développeur senior de World of Warcraft qui était connu pour son harcèlement envers les femmes.Ces révélations ont provoqué l’indignation du public et des joueurs, ainsi que des manifestations et des grèves de la part des employés d’Activision Blizzard, qui ont exigé des changements profonds dans la culture et la gouvernance de l’entreprise.Le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a été directement mis en cause dans cette affaire. Selon un rapport du Wall Street Journal, Kotick était au courant de nombreux cas de harcèlement et d’abus au sein de son entreprise depuis des années, mais il les a ignorés ou minimisés. Le rapport affirme également que Kotick a lui-même harcelé ou menacé certains employés ou partenaires commerciaux. Par exemple, il aurait laissé un message vocal à son assistante en disant qu’il allait la faire tuer. Kotick s’est excusé pour certaines allégations, mais en a nié d’autres. Il a aussi affirmé qu’il n’avait pas l’intention de démissionner malgré les appels à sa démission venant de plusieurs parties prenantes.Activision Blizzard a publié un rapport de transparence, dans lequel il présente ses progrès en matière de diversité, d’inclusion et de responsabilité sociale. Le rapport indique que l’entreprise a augmenté le nombre de femmes qu’elle emploie et qu’elle a enquêté sur 116 plaintes pour harcèlement et en a confirmé 31, entraînant des mesures disciplinaires ou correctives.Le rapport mentionne également que l’entreprise a mis en place un nouveau code de conduite, un nouveau conseil consultatif sur la diversité et l’inclusion, et un nouveau comité spécial du conseil d’administration chargé de superviser les questions liées au harcèlement. Cependant, le rapport semble omettre le nombre total de plaintes reçues par l’entreprise. De plus, on sait qu’Activision Blizzard a accepté de payer 35 millions de dollars à laaprès avoir déterminé que l’entreprise n’avait pas mis en place des structures adéquates pour signaler les problèmes liés au harcèlement.Kotick, 60 ans, est remarquablement optimiste pour un PDG qui se bat sur plusieurs fronts. Il se trouve dans une situation similaire à celle d'AT&T et Time Warner il y a cinq ans, puisqu'il a passé les 18 derniers mois (et ce n'est pas fini) à faire pression sur les régulateurs pour qu'ils approuvent la vente d'Activision Blizzard à Microsoft pour 69 milliards de dollars en espèces. En effet, alors que le Royaume-Uni conteste l'accord Microsoft/Activision de 69 milliards de dollars Microsoft Corp devrait obtenir l'approbation de l'UE pour son acquisition d'Activision en proposant des accords de licence à ses rivaux, ont déclaré trois personnes au fait du dossier, ce qui l'aiderait à franchir un obstacle majeur.L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) craint que l'achat prévu d'Activision Blizzard par Microsoft ne réduise sensiblement la concurrence dans le domaine des consoles de jeux, des services d'abonnement multi-jeux et des services de jeux en cloud (streaming de jeux). L’annonce publiée par la CMA fait état de préoccupations concernant « la concurrence dans les consoles de jeux, les services d'abonnement multi-jeux et les services de jeux dans le cloud (streaming de jeux) »En outre, Activision Blizzard a fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'enquêtes sur le harcèlement et l'égalité des sexes de la part d'un grand nombre d'agences fédérales et nationales, de l'Equal Employment Opportunity Commission à la, en passant par le California's Civil Rights Department (département des droits civils de Californie). Kotick a été accusé d'avoir fermé les yeux et de ne pas avoir agi pour résoudre les problèmes de culture interne, en particulier au sein de l'unité Blizzard.Dans une plainte déposée contre Activision en 2021, le département californien des droits civils affirme que « les femmes ont été soumises à un harcèlement sexuel constant, notamment des attouchements, des commentaires et des avances, et que les dirigeants et le personnel des ressources humaines de l'entreprise étaient au courant du harcèlement et n'ont pas pris de mesures raisonnables pour empêcher la conduite illégale, et ont au contraire exercé des représailles contre les femmes qui s'en plaignaient ».La plainte accuse également Activision d'avoir « encouragé une culture sexiste, d'avoir payé les femmes moins que les hommes et de les avoir affectées à des postes de niveau inférieur à celui des hommes ». L'année dernière, Activision a déposé une demande reconventionnelle contre le département des droits civils, l'accusant de manquements à l'éthique dans son enquête et d'avoir tenté d'interférer avec l'enquête distincte de l'EEOC et le règlement de 18 millions de dollars conclu en septembre 2021.Le dirigeant se dit à la fois humilié et indigné par ce qu'il considère comme des déformations malveillantes au sujet de l'entreprise qu'il a portée aux plus hauts sommets pendant 32 ans. Il ne s'excuse pas pour Activision ou sa culture. Il affirme que l'entreprise se prépare à publier une série de données tirées de l'enquête de l'EEOC qui, espère-t-il, combattront la perception selon laquelle Activision était gérée comme une « maison de fraternité ».Pour une entreprise comptant 17 000 employés dans le monde, affirme Kotick, Activision a enregistré un nombre relativement faible de plaintes pour harcèlement et agression. Bien qu'il affirme qu'il publiera un rapport de transparence qui fournira des données disculpatoires provenant d'entités extérieures, il reconnaît qu'il sera difficile de combattre la tache laissée par les allégations à grande échelle à l'aide de graphiques et de tableaux statistiques.« Nous avons mené toutes les formes d'enquête possibles. Et nous n'avons jamais eu de problème systémique de harcèlement. Nous n'avons pas eu à faire face à ce qui a été mal décrit dans les médias », affirme Kotick. « Mais ce que nous avons eu, c'est un mouvement syndical très agressif qui s'est efforcé de déstabiliser l'entreprise. »Kotick attribue la plupart des problèmes d'image d'Activision à ce qu'il appelle des « forces extérieures » et à l'activité syndicale autour de l'entreprise. Les Communications Workers of America et les employés d'Activision ont déposé une série de plaintes contre l'entreprise auprès du(Conseil national des relations de travail). Kotick pense que les organisateurs syndicaux influencent les enquêtes fédérales et d'État sur les plaintes pour harcèlement et discrimination sexuelle, ainsi que les débrayages périodiques des employés d'Activision depuis 2021.s'unissent pour améliorer leur lieu de travail ont l'intention d'apporter des changements constructifs dans l'intérêt de tous. Lorsque les employeurs reconnaissent volontairement les syndicats et s'engagent dans des négociations contractuelles de bonne foi, ils instaurent la confiance et renforcent les entreprises ».En fait, les tensions entre Activision et le CWA se sont un peu calmées ces derniers temps. Le CWA a réussi à syndiquer les travailleurs de la division Raven Software d'Activision au début du mois, tandis que la Game Workers Alliance, soutenue par le CWA, a syndiqué les travailleurs d'une unité d'Activision à Albany, dans l'État de New York, en décembre. Les négociations contractuelles pour ces travailleurs débuteront la semaine prochaine. « Au cours des derniers mois, nous avons travaillé de manière réfléchie et productive avec le CWA », explique Kotick, « et nous nous sommes engagés dans un dialogue qui sera bénéfique pour notre personnel, le syndicat et l'entreprise. »Michael Pachter, analyste des médias chez Wedbush Securities, qui suit Activision depuis 2002, affirme que Kotick est un leader à la force de la nature qui a prouvé sa capacité à galvaniser les équipes pour qu'elles prennent des décisions massives sur des propriétés dont le développement et la production nécessitent des années et des millions de dollars. L'une des caractéristiques d'Activision est sa volonté de retarder les sorties prévues si la société ne pense pas qu'une nouvelle édition de Call of Duty ou de World of Warcraft ou d'un autre titre de la franchise est digne de ses prédécesseurs.Il y a plus d'une décennie, Kotick s'est également écarté de la tendance en choisissant de doubler et de tripler les mises à jour et les nouvelles itérations de ses titres les plus vendus, plutôt que de se diversifier en proposant un éventail plus large de propriétés. En 2022,etreprésentaient 79 % des 7,5 milliards de dollars de recettes nettes annuelles de la société. L'entreprise attend avec impatience le lancement mondial, la semaine prochaine, d'un épisode nouvelle génération de la franchise Diablo de Blizzard, Diablo IV.« La base de son succès réside dans le fait qu'il est un très bon juge du talent des joueurs », explique Pachter. « Il donne à ses collaborateurs suffisamment d'autorité pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions, et il les soutient. Ce qu'Activision a fait mieux que n'importe qui d'autre, c'est de se concentrer sur un nombre réduit de jeux et sur des jeux plus importants. Activision a fait pour les jeux ce que Disney a fait pour les films. » Disney a dit : « Nous n'allons pas faire 50 films par an, nous allons en faire 20 ». Activision avait l'habitude de produire 30 à 40 jeux par an. Aujourd'hui, ils en font cinq.Cela dit, de graves problèmes liés à la culture d'entreprise d'Activision relevaient également de la responsabilité de Kotick - et sur ces questions, le PDG n'a pas été à la hauteur, selon Pachter. Il pense que la transaction avec Microsoft a été motivée en partie par le fait qu'Activision était sur « la corde raide » à la fin de 2021 et que Kotick était prêt à passer à autre chose après trois décennies à la tête de l'entreprise. « Bobby a hérité d'une culture de domination masculine qu'il a laissé prospérer. Il a présidé une culture qui était parfois toxique - c'est mauvais », déclare Pachter. « n fin de compte, il est soulagé que Microsoft soit arrivé.Le contrat actuel de Kotick en tant que PDG d'Activision court jusqu'en mars 2024. Deux autres dates clés se profilent à l'horizon : le 18 juillet, date d'expiration de l'accord initial d'acquisition de Microsoft (qui peut être prolongé si les deux entreprises en conviennent), et le 2 août, date à laquelle se tiendra une audience de présentation des preuves dans le cadre de l'action en justice intentée par la Federal Trade Commission pour empêcher les noces Microsoft-Activision.Le ministère de la Justice et l'autorité britannique de la concurrence et des marchés s'opposent tous deux à la transaction. Tous deux estiment qu'elle donnerait à Microsoft un contrôle trop important sur le marché mondial des jeux - une crainte qu'Activision et Microsoft jugent erronée par rapport à la situation actuelle du marché et qui ne tient pas compte de la menace concurrentielle posée par les géants technologiques étrangers, notamment Tencent et ByteDance en Chine.Source : Variety Quel est votre avis sur le sujet ?Voyez-vous des biais ou des préjugés possibles de l’auteur du texte ?Quelles sont les implications éthiques, sociales et juridiques des allégations de harcèlement sexuel portées contre Activision Blizzard ? Quelles sont les responsabilités des dirigeants, des employés et des joueurs face à cette situation ?