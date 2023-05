Dans sa strategie, valve a développé steamos

Windows 8 a voulu faire la révolution en mettant l’accent sur le tactile, au détriment du bon vieux bureau. Mais, selon certains analystes, il a aussi semé la zizanie en lançant le Windows Store, une boutique fermée qui faisait peur aux créateurs de jeux. Pour couronner le tout, il y avait Windows RT, une variante pour les processeurs Arm qui n’acceptait que les logiciels estampillés par le Windows Store.Rob Pardo, vice-président exécutif de Blizzard, a tweeté que Windows 8 était « une galère pour Blizzard aussi » après la sortie du mot de Newell. Le papa de Minecraft, Markus Notch Persson, a lancé à Microsoft un « laissez le PC tranquille » quand la firme lui a demandé de certifier son jeu pour Windows 8.Notch a fini par vendre Minecraft à Microsoft pour une fortune, mais Newell et Valve ont pris les devants pour se protéger d’un éventuel coup de force de Microsoft sur le PC. Ils ont préparé leur plan B. La voie du salut de SteamOS Windows 8 est sorti le 1er août 2012. En décembre 2013, Valve a dévoilé SteamOS au monde.SteamOS est un système d’exploitation basé sur Linux et optimisé pour le jeu, ainsi que Proton, un outil qui permet de faire tourner les jeux Windows sur Linux. Le Steam Deck est le résultat de ces efforts, qui visent à offrir aux joueurs une expérience de jeu PC sans les contraintes de Windows.À la LinuxCon 2013 à Édimbourg, Linus Torvalds a déclaré : « J’aime les annonces SteamOS » et « Je pense que c’est une chance qui pourrait vraiment aider Linux sur les ordinateurs de bureau. » Dans le cadre de ce projet, Valve a rejoint le 4 décembre 2013 la Foundation Linux.Gabe Newell, le cofondateur de Valve, a déclaré qu'il pensait que « Linux et l'open source étaient le futur du jeu vidéo », en ajoutant que sa compagnie allait aider les développeurs qui voudraient distribuer des jeux compatibles avec Linux, et qu'il ferait une annonce la semaine suivante lié à l'introduction de Linux dans les salons.Le 20 septembre 2013, Valve a posté cette phrase « The Steam Universe is Expanding in 2014 » soit « L'univers de Steam s'étend en 2014 ». Il s'agissait d'un teaser pour annoncer l'arrivée de 3 nouveaux périphériques qui allaient aider à l'installation de Steam. La première annonce a eu lieu le 23 septembre 2013 avec SteamOS. Les autres annonces étaient les Steam Machine et le Steam Controller.En octobre 2013, Valve a annoncé les Steam Dev Days : une conférence de deux jours où les développeurs de jeux vidéo pouvaient tester et donner leurs impressions sur les Steam Machines. Le même mois, Nvidia a annoncé sa collaboration pour l'implémentation des moteurs propriétaires de Nvidia, tels que PhysX, OptiX et VisualFX. Le mois suivant, Valve a confirmé qu'ils ne feront aucun jeu exclusif pour SteamOS, et qu'ils encourageaient les développeurs à faire de même puisque cela irait contre la philosophie de Steam qui est de vendre des jeux sur toutes les plateformes où se trouvent les joueurs.Valve a également développé Proton, un logiciel gratuit et open source qui permet aux logiciels conçus pour Microsoft Windows de s'exécuter sur des systèmes d'exploitation basés sur Linux. Il comprend plusieurs correctifs et bibliothèques pour améliorer les performances et la compatibilité avec les jeux Windows. Proton lui-même est conçu pour être intégré au client Steam sous le nom de « Steam Play », permettant le fonctionnement transparent des jeux et logiciels Windows dans Steam, mais il peut être utilisé comme une application autonome.Le Steam Deck est plus qu’un simple PC de jeu portable. C’est aussi le plan de secours de Valve en cas de coup dur. Si le Steam Deck représente le fruit de près de dix ans d’efforts pour Valve, il peut aussi être vu comme un moyen de préparer l’avenir. Si le Steam Deck cartonne, il incitera les développeurs à se soucier davantage de Linux - ou au minimum à vérifier la compatibilité avec Proton lorsqu’ils créent leurs jeux.A chaque jeu qui tourne sans problème sur le Steam Deck, la porte de sortie de Valve se fait plus large. « Notre objectif est de faire prospérer Linux », a dit Newell à Venture Beat juste avant la sortie de Windows 8 en 2012. « Nous allons continuer à collaborer avec les éditeurs Linux, à distribuer Steam, à distribuer nos jeux, et à faciliter la vie de tous ceux qui travaillent avec nous, en mettant leurs jeux sur Steam et en les rendant jouables sur Linux aussi. »Le Steam Deck - et avant lui Proton, et avant lui les Steam Machines, et avant les SteamOS - montre que Valve n’a pas lâché son ambition… ni son inquiétude. Sans Windows 8, le Steam Deck tel que nous le connaissons n’aurait pas vu le jour, et les jeux Linux ne seraient pas aussi vivants qu’ils le sont aujourd’hui.Pourquoi Valve a choisi Linux au lieu de Windows pour le Steam Deck ?Quels sont les avantages et les inconvénients de Linux par rapport à Windows pour le jeu sur PC ?Quel est l’impact du choix de Linux sur le marché du PC portable et sur la concurrence avec les consoles ?