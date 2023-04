La grande enseigne japonaise du jeu vidéo Sega a annoncé lundi avoir fait une offre de 706 millions d'euros pour racheter l'éditeur du jeu Angry Birds, le Finlandais Rovio Entertainment Oyj. L'accord porterait sur l'intégralité des actions et options en circulation de Rovio, valorisant les actions à 9,25 euros par action, soit une prime d'environ 19% par rapport à leur cours de clôture avant l'annonce, a déclaré Sega. Il valorise les options à 1,48 euros.Le conseil d'administration de Rovio soutient l'offre, a ajouté la société.Les jeux Rovio ont été téléchargés plus de 5 milliards de fois, selon le communiqué de lundi. Pendant ce temps, sa franchise Angry Birds a obtenu une licence pour d'autres produits de divertissement et de consommation.Sega, basée à Tokyo, a été fondée en 1960 et est surtout connue pour ses franchiseset, ainsi que pour des consoles telles que la Sega Genesis/Mega Drive, populaire en dehors du Japon dans les années 1990. Il souhaite utiliser Rovio pour étendre sa présence sur le marché des jeux mobiles et a déclaré qu'il utiliserait ses capacités de développement de jeux mobiles en direct pour stimuler le développement de versions mobiles de ses jeux existants.Sega a déclaré qu'il visait désormais à « accélérer le développement d'une version compatible avec les mobiles et multiplateforme des IP de jeu existantes de Sega ». L'acquisition est réalisée par l'intermédiaire de Sega Europe, filiale à 100% de Sega basée au Royaume-Uni.Le président et chef de la direction du groupe Sega Sammy, Haruki Satomi, a déclaré : « Parmi le marché mondial du jeu en croissance rapide, le marché du jeu mobile a un potentiel particulièrement élevé, et l'objectif à long terme de Sega est d'accélérer son expansion dans ce domaine. Je me sens chanceux de pouvoir annoncer une telle transaction avec Rovio, la société propriétaire d'Angry Birds, qui est appréciée dans le monde entier, et qui abrite de nombreux employés qualifiés qui soutiennent les capacités de développement et d'exploitation de jeux mobiles de pointe de l'entreprise ».« Historiquement, représenté par la série Sonic the Hedgehog, Sega a publié d'innombrables titres de jeux vidéo sur diverses plates-formes de jeu », a poursuivi Satomi. « Je suis convaincu que, grâce à la combinaison des marques, des personnages, de la base de fans des deux sociétés, ainsi que de la culture et des fonctionnalités de l'entreprise, des synergies importantes seront créées à l'avenir ».Le PDG de Rovio, Alexandre Pelletier-Normand, a ajouté : « J'ai grandi en jouant à Sonic the Hedgehog, captivé par son design à la pointe de la technologie. Plus tard, quand j'ai joué à Angry Birds pour la première fois, j'ai su que le jeu était devenu un véritable phénomène grand public, avec le pouvoir de façonner la culture moderne. Rejoindre Rovio a été un honneur et je suis fier d'avoir vu Angry Birds continuer à se développer, alors que nous sortions de nouveaux jeux, séries et films ».« Moins connue mais tout aussi impressionnante est notre plateforme technologique propriétaire leader de l'industrie, Beacon, qui détient 20 ans d'expertise, permettant à des équipes soudées de développer des produits GaaS de classe mondiale », a poursuivi Pelletier-Normand.« Notre mission est de créer de la joie et nous sommes ravis à l'idée d'utiliser notre expertise et nos outils pour apporter encore plus de joie à nos joueurs, en améliorant et en développant les IP dynamiques de Rovio et Sega. Red et Sonic the Hedgehog : deux personnages mondialement reconnus et emblématiques créés par deux sociétés remarquablement complémentaires, avec une portée mondiale qui s'étend sur mobile, PC/console et au-delà. La combinaison des forces de Rovio et de SEGA présente un avenir incroyablement excitant ».La nouvelle d'un rachat est apparue pour la première fois en janvier que la société israélienne de jeux mobiles Playtika avait déposé une offre de 750 millions d'euros pour racheter Rovio, bien que les pourparlers aient échoué le mois dernier sans aucune raison fournie par l'une ou l'autre des sociétés. Rovio a cependant confirmé qu'il était toujours en pourparlers avec d'autres parties à ce moment-là, des rumeurs ayant émergé au cours du week-end selon lesquelles Sega, le fabricant de Sonic the Hedgehog, était de la partie.Désormais, l'accord est officiel, Rovio notant qu'il s'attend à ce que l'accord soit conclu au deuxième trimestre de son exercice en cours, c'est-à-dire au cours des deux prochains mois, sous réserve de « certaines conditions habituelles ».Source : communiqué de Sega et de Rovio