Envoyé par Giligin VR Envoyé par Meta, anciennement Oculus, a décidé de fermer les serveurs qui prennent en charge Echo VR en août 2023, malgré la croissance continue et le dévouement de la base de joueurs. Des centaines d'organisations, de sociétés, de franchises et de groupes sociaux sont nés de ce sport, et ils sont en train d'en tuer le cœur. Nous espérons les faire changer d'avis, ou faire en sorte que quelqu'un d'autre prenne les rênes. Rejoignez le combat : Fight For Echo Discord Server



Depuis 2017, l'Echo Arena est à l'avant-garde de l'industrie de la réalité virtuelle, repoussant les limites du possible tout en offrant une expérience gratuite et ouverte à d'innombrables personnes. Le sport VR a toujours une communauté active, avec des milliers d'équipes multijoueurs à travers plusieurs ligues compétitives différentes, et est fréquemment présenté sur Twitch, YouTube, TikTok, et d'autres médias sociaux et plateformes de streaming. Il est devenu le pilier central d'une communauté dévouée et toujours en pleine croissance.



Incitez Meta ou RAD à sauver le jeu et à le laisser à la communauté qui les a aidés à populariser la RV.

Echo VR est l’un des jeux les plus populaires et un incontournable pour tous ceux qui aiment l’action sportive rapide. Il a été l'un des premiers succès VR de l'Oculus de l'époque, d'abord sur le Rift puis sur le casque Quest, au point que Meta a racheté le développeur derrière ce jeu, Ready at Dawn, en 2020.La semaine dernière, Meta a annoncé qu'en plus de perdre quatre milliards de dollars sur le metaverse au dernier trimestre, elle mettait fin à Echo VR. « Cette décision n'a en aucun cas été prise à la légère. Mais elle a été prise pour de nombreuses bonnes raisons et la principale d'entre elles est que le studio se réunit pour se concentrer sur notre prochain projet. »L'annonce de la fermeture d'Echo VR a provoqué une certaine consternation parmi les fans de RV en général, simplement parce que c'est l'une des expériences les plus marquantes et qu'elle ne sera bientôt plus. Il est particulièrement inhabituel de voir que cela arrive à un jeu vieux de six ans qui, relativement parlant, a trouvé son public.Mais c'est ainsi que va le monde chez Meta, le directeur technique Andrew Bosworth déclarant que « ces ressources pourraient être utilisées à d'autres fins qui, je pense, seront utiles aux dizaines de millions de personnes qui utilisent la RV ». Il est intéressant de noter que Bosworth a également déclaré que John Carmack, qui a maintenant quitté Meta, « n'aurait pas fermé Echo VR. » Et comment. Carmack a envoyé une longue déclaration à UploadVR au sujet de la fermeture d'Echo VR, et ne semble pas du tout impressionné.« Même s'il n'y a que dix mille utilisateurs actifs, la destruction de cette valeur utilisateur doit être évitée si possible. Votre entreprise subit plus de dommages lorsque vous supprimez quelque chose de cher à un utilisateur que vous n'en retirez en fournissant quelque chose d'aussi précieux pour lui ou pour d'autres. La valeur pour l'utilisateur est de loin mon principal sujet de discussion, mais le "focus" y figure également en bonne place, et le coût d'opportunité est une chose réelle. »Une pétition visant à « sauver Echo VR » a recueilli plus de 22 800 signatures à l'heure où ces lignes étaient écrites, et un éditorial de Sonya Haskins, également connu sous le pseudonyme Hasko7, joueuse de longue date d'Echo VR, décrit la perte commune en écrivant que « des personnes sont tombées amoureuses, ont trouvé des carrières et ont effectué des changements majeurs dans leur vie » en jouant, et que « certains adolescents ont joué à ce jeu pendant un tiers de leur vie ».Le directeur technique de Meta, Andrew Bosworth, a abordé la fermeture prévue du jeu via Instagram. « Ces ressources pourraient être utilisées à d'autres fins qui, je pense, seront utiles aux dizaines de millions de personnes qui sont maintenant dans la RV. » Bosworth a également mentionné que Carmack « n'aurait pas fermé Echo VR ».John Carmack a indiqué avoir contacté Boz dès qu’il a entendu parler de l'annonce de la fin de vie d'Echo. « Nous avons déjà eu des discussions similaires dans le passé - je pensais que c'était une erreur de ne pas garder Oculus Rooms en fonctionnement et de le porter sur Quest, et je pensais que c'était une erreur d'abandonner tout le contenu GearVR/Go alors que ma couche d'émulation fonctionnait pour au moins une bonne partie des choses. »Pour John Carmack, même s'il n'y a que dix mille utilisateurs actifs, il faut éviter de détruire cette valeur utilisateur si possible. « Votre entreprise subit plus de dommages lorsque vous supprimez quelque chose de cher à un utilisateur que vous n'en retirez en fournissant quelque chose d'aussi précieux pour lui ou pour d'autres. » La valeur pour l'utilisateur est de loin mon principal sujet de discussion, mais le "focus" y figure aussi en bonne place, et le coût d'opportunité est une chose réelle.Il y aurait probablement un certain degré de raisonnement motivé en interne qui fait pencher la balance en faveur de l'élimination, « mais il est difficile d'argumenter pour des alternatives, et je pense que la déclaration de Boz était honnête et vraie », soutien Carmack. Boz a donné le feu vert à la publication de la version racine d'Oculus Go, réclamé depuis longtemps par John Carmack, mais l’ancien directeur technique d'Oculus dit qu’après avoir constaté l'ampleur des efforts internes déployés pour y parvenir, il s’est presque senti mal à l'aise. « Les contraintes sont tout simplement différentes dans une entreprise de la taille de Meta », indique-t-il.Source : interview de John CarmackQuelle appréciation faites-vous de l'avis de John Carmack sur l'abandon des jeux en ligne ?Que pensez-vous de la décision de Meta de mettre fin à Echo VR ?Certains analystes disent ne pas comprendre pourquoi les entreprises ferment leurs excellents jeux parce qu'elles estiment qu'elles ne peuvent plus les soutenir, quel est votre avis ?