Un nouveau rapport du WSJ indique que le géant de la technologie est très désireux de prendre part à une expansion de son Horizon Worlds en le lançant à un public plus jeune. Ces derniers seraient âgés de moins de 18 ans. Et ce changement pourrait être mis en place dès le mois prochain.L'expérience sociale amusante et passionnante de la réalité virtuelle serait à la portée des 13 à 17 ans, dans le cadre des efforts du géant de la technologie pour avoir un plus grand impact sur le marché et mieux fidéliser les utilisateurs.Dans le même temps, un autre rapport du Journal a mis en lumière la façon dont les détails de cette nouvelle étaient présents à l'intérieur d'un mémo interne dont le titre était "Horizon 2023 Goals". C'est là que le vice-président de la division de la réalité virtuelle de l'entreprise a souligné les objectifs que la société espère atteindre au cours de la première partie de l'année 2023.En outre, il a insisté sur le fait que le public jeune était la clé de tout le métavers numérique et de son succès. Pour cette raison, l'entreprise doit faire davantage d'efforts pour leur prouver que Meta se soucie de leur présence et de leur participation à divers projets.De même, il a expliqué à la publication comment les adolescents passent beaucoup de temps sur les différentes offres de réalité virtuelle telles que Quest, et maintenant, il veut s'assurer qu'il peut ajouter une plus grande profondeur à l'ensemble de l'expérience Horizon World. Et cela se fera avec l'aide d'outils plus pertinents et de diverses protections qui sont actuellement en place à l'heure actuelle.Pour l'instant, Meta reste assez discret sur ce qu'impliquerait exactement l'expérience Horizon World pour les jeunes utilisateurs et sur la façon dont elle prévoit de leur offrir une meilleure protection. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici 2021, un rapport du Journal a montré que les chercheurs de l'entreprise considéraient l'application Instagram comme l'une des plus dangereuses pour les jeunes. Et l'accent a été mis sur les adolescentes.À la suite de cet effort, Meta a été vu en train de mettre en pause plusieurs travaux concernant sa fonction Instagram pour les enfants. Dans le même temps, plusieurs améliorations de la sécurité des adolescents ont été lancées sur la plateforme. De même, l'application a également été vue en train de mettre en place une limite automatique pour des fonctions telles que le déclenchement et d'autres types de contenus sensibles conçus pour un public de moins de 16 ans.Outre le fait que la plateforme accueille un public plus jeune dans son monde Horizon, Meta espère augmenter le nombre d'utilisateurs actifs sur une base mensuelle. Ce chiffre se situerait entre 500 000 et 200 000 au cours du premier semestre de cette année.Mais ce qui est encore plus important à ce stade, c'est la façon dont elle espère atteindre un taux de rétention de 20 %. Il faut se rappeler qu'Horizon World avait un taux de rétention de 11 % au mois de janvier, ce qui signifie que seul un utilisateur sur neuf reviendrait pour vivre une bonne expérience au cours du mois suivant.La société mère de Facebook espère vraiment atteindre ces grands objectifs en améliorant la fiabilité et les performances du service tout en essayant de supprimer les bugs qui nuisent au plaisir des utilisateurs.D'autre part, Meta prévoit également de lancer une vingtaine d'expériences Horizon supplémentaires, conçues par des tiers, pour tenter d'attirer davantage d'utilisateurs. De même, Meta espère vraiment faire en sorte que cette expérience de réalité virtuelle soit plus accessible aux masses en lançant une version web pour les appareils intelligents.Sources : Mémo, intitulé "Horizon 2023 Goals and Strategy", Gabriel Aul, Vice-président d'HorizonQuel est votre avis sur la situation ?Laisseriez-vous vos enfants dans la tranche d'âge 13-17 ans prendre part à Horizon Worlds de Meta ?