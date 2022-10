Le National Labor Relations Board (Conseil national des relations du travail) a jugé fondées plusieurs allégations de pratiques de travail déloyales chez Raven Software, filiale d'Activision Blizzard, qui a dû faire face à sa première campagne syndicale réussie au début de l'année.Selon les premières conclusions d'une enquête menée par la région 18 du NLRB, dont la juridiction inclut la région du Wisconsin où Raven Software, le fabricant de Call of Duty : Warzone est basé, la région a découvert que la société avait refusé des augmentations aux travailleurs syndiqués et avait « sollicité des griefs » de la part des employés pendant la campagne syndicale. Un représentant du NLRB a confirmé au Hollywood Reporter après que le syndicat Communications Workers of America (CWA) ait annoncé la nouvelle. L'enquête sur les autres accusations, que CWA a déposées en juin 2022, est toujours en cours. Il n'est pas rare que le NLRB confirme aux médias les premières conclusions d'une enquête.Activision Blizzard a annoncé en avril que tous les travailleurs temporaires et occasionnels du service d'assurance qualité de ses divisions Activision Publishing et Blizzard sont convertis en employés à temps plein . Ce qui signifie que près de 1 100 testeurs de jeux temporaires obtiennent un emploi à temps plein avec des avantages sociaux. Ils seront également mieux rémunérés, avec un nouveau taux horaire minimum de 20 dollars.« J'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons convertir tous les travailleurs temporaires et occasionnels de l'AQ basés aux États-Unis en employés à temps plein (ETP). Nous augmentons leur taux horaire à un minimum de 20 $/h et leur donnons accès à tous les avantages sociaux de l'entreprise, et ils pourront participer au programme de primes de l'entreprise. Ce changement fait suite à la conversion de près de 500 travailleurs temporaires et contingents en employés permanents à temps plein dans les studios d'Activision Publishing, et à d'autres conversions en cours qui ont eu lieu au cours des derniers mois.À mesure que Call of Duty évolue, nous prévoyons des périodes où la charge de travail fluctuera et dépassera la bande passante de notre équipe élargie. Dans cette optique, nous avons décidé de renforcer le soutien de notre équipe par des partenaires externes. Il s'agit d'une pratique de longue date du studio et du secteur qui nous donnera plus de flexibilité et de capacité pour répondre aux besoins de l'entreprise et permettra à nos équipes internes de se concentrer sur les résultats qui ont le plus d'impact sur notre activité.Ensemble, nous allons changer la donne et faire passer Call of Duty au niveau supérieur », Josh Taub, Vice-président de la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Activision.La Game Workers Alliance, le syndicat des travailleurs de l'assurance qualité de Raven Software qui a été accrédité par une élection syndicale du NLRB plus tôt cette année, a déclaré dans un communiqué : « Malgré tous leurs efforts, les tentatives constantes d'Activision de saper les efforts de ses travailleurs et d'entraver notre élection syndicale ont échoué. Nous sommes heureux que le NLRB ait reconnu qu'Activision a agi de manière illégale lorsqu'il a appliqué des politiques inégales en retenant les avantages et les augmentations de salaire de l'ensemble de l'entreprise aux travailleurs de Raven pour s'être syndiqués. »Activision Blizzard maintient que la société n'est pas d'accord avec les premières conclusions de la Région 18. En ce qui concerne l'affirmation relative à la rétention des augmentations, un porte-parole de l'entreprise déclare dans un communiqué : "En raison des obligations légales prévues par la NLRA, qui obligent les employeurs à ne pas accorder d'augmentations salariales pendant qu'une élection est en cours, nous ne pouvions pas instituer de nouvelles initiatives salariales à Raven, car il s'agirait de tout nouveaux types de changements de rémunération, qui n'avaient pas été planifiés à l'avance."En ce qui concerne la conclusion relative à la sollicitation de griefs, le porte-parole de la société affirme que cette description n'est pas "exacte" et que "Bien que l'AQ de Raven se soit vu offrir une occasion non obligatoire de rencontrer la direction d'Activision Blizzard lors d'une visite sur place, parce que certains des testeurs d'AQ avaient précédemment demandé une discussion avec la direction, à aucun moment cela n'a été présenté comme une occasion d'aborder spécifiquement les griefs. En outre, l'offre n'a jamais été acceptée et aucune réunion n'a eu lieu." La société affirme qu'elle défendra ces positions dans le processus de litige du NLRB « et, si nécessaire, dans le processus de la cour d'appel. »Outre les allégations du syndicat concernant les augmentations et la sollicitation de griefs, le CWA a également affirmé, dans sa plainte pour pratiques déloyales de travail déposée en juin contre Raven Software, que la société avait « exercé une discrimination et des représailles à l'encontre des testeurs d'assurance qualité ("QA") actuels et anciens pour s'être engagés dans une activité syndicale et concertée protégée" en licenciant 12 employés et en réorganisant le bureau du Wisconsin où les testeurs d'assurance qualité organisateurs étaient basés pour mettre fin au département d'assurance qualité.Le syndicat a allégué que cette mesure violait la section 8(a)(3) du National Labor Relations Act, qui couvre la discrimination à l'encontre des employés pour leur participation à la syndicalisation. Le NLRB n'a pas encore publié ses conclusions sur ces revendications en suspens.Maintenant que les allégations du syndicat sont partiellement fondées, les deux parties peuvent régler le différend, ce que le NLRB encourage. Si elles ne le font pas, le directeur de la région 18 pourrait déposer une plainte qui déclencherait une audience devant un juge administratif. Entre-temps, le syndicat des travailleurs de l'assurance qualité de Raven Software négocie toujours son premier contrat avec Activision Blizzard.La plainte pour pratiques de travail déloyales déposée en juin est l'une des nombreuses plaintes déposées par le CWA contre Activision Blizzard depuis qu'il a commencé à s'organiser dans l'entreprise. En avril, le syndicat a affirmé que la société avait « menacé les employés de ne pas discuter des questions relatives aux salaires, aux heures de travail et aux conditions de travail sur Slack ».En août, le syndicat a également accusé la société d'avoir mis fin à un canal de discussion où les employés discutaient « des salaires, des heures de travail et des conditions de travail », une allégation que la société a démentie ; les résultats de ces enquêtes du NLRB n'ont pas encore été divulgués. En décembre 2021, le syndicat a affirmé que l'entreprise avait fait des « déclarations coercitives », une accusation qui a été rejetée par le conseil du travail en juin.Quel est votre avis sur le sujet ?